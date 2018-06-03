Настоящий Святой Грааль наконец найден?
Хотя за звание легендарной христианской реликвии соревнуются сотни претендентов, возглавляет список только один из них. Впрочем, действительно ли Грааль - это именно то, что мы ищем уже столько веков?
Переступая порог Кафедрального собора Валенсии, трудно не ощутить благоговейный трепет. Внутри храма вас встречают звуки григорианского хорала, звучащего где-то под сводом.
Мой взгляд путешествует вдоль величественной анфилады арок, которая протянулась до кафедры в дальней части собора.
Несколько небольших ступенек ведут к алтарю в окружении полукруглой апсиды, украшенной скульптурами и полотнами с изображениями ангелов и апостолов.
Впрочем, собор в Валенсии, третьем по величине городе Испании, не является главной целью моего путешествия. Вместо этого я отправляюсь в маленький зал сбоку храма, вход в который настолько невзрачен, что я едва не прохожу мимо.
Внутри скромной часовни сразу за алтарем под стеклом хранится вещь, ради которой я сюда приехал. На подсвеченном золотом постаменте стоит небольшая чаша.
Как гласит легенда, именно из нее Иисус пригубил вино во время Тайной Вечери. Это известная всему миру, легендарная и мифическая христианская реликвия - Святой Грааль.
Таинственная реликвия, существующая на грани фантазии и реальности, является одним из самых востребованных сокровищ человечества. Упоминаниями о ней изобилует вся христианская культура от средневекового эпоса о короле Артуре и его рыцарях до приключений Индианы Джонса.
Хотя кажется вполне правдоподобным, что первые христиане почитали и хранили чашу, из которой пил Христос, в Библии нет ни одного упоминания о ней.
Магический сосуд, способный даровать вечную жизнь, впервые упоминается в легендах о Короле Артуре, записанных и в значительной степени увековеченных в XII-XIII веках двумя французскими поэтами-трубадурами Кретьеном де Труа и Робером де Бороном.
Первое письменное упоминание о священном сосуде, правда в форме не чаши, а блюда, встречается в "Персевале" Кретьена. Миф о герое куртуазного эпоса является одним из цикла рассказов о рыцарях Круглого стола.
- Несвятые реликвии: от пениса Наполеона до глаз Эйнштейна
- Почему немецкая деревня оставила противоречивый "гитлеровский колокол"?
Я рос на сказках о короле Артуре и поэтому всегда воспринимал легенду о Граале с большой долей скепсиса - для меня он прежде всего связан с литературным сюжетом.
Впрочем, Святая чаша (Santo Cáliz) из Валенсии, бесспорно, заинтриговала меня.
Сегодня в одной только Европе за звание легендарной святыни соревнуются две сотни претендентов. А в легендах последним местонахождением реликвии называют храмы от Шотландии до Аккокика в штате Мэриленд.
Впрочем, среди всех них чаша из Собора Валенсии занимает первое место.
Она до сих пор привлекает паломников со всего мира, и ее признает Ватикан: два папы - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - использовали ее во время службы.
И вот, буквально по стопам сэра Галахада, одного из рыцарей Кргулого стола, я отправляюсь в Валенсию, чтобы воочию выяснить, что делает именно эту чашу такой особенной.
Когда я вошел в Капеллу Санто-Калис (Часовня Святого Грааля), в ней никого не было. Совершенно случайно я попал в город в Пасхальную субботу, и в главном соборе именно в этот момент шла праздничная месса, на которую собрались все верующие.
Солнечный луч сквозь оконный витраж падал на алтарь, нежные отголоски хора были единственными звуками, которые нарушали тишину часовни. И хотя я приехал сюда скорее как исследователь, чем паломник, трудно было не проникнуться тихой торжественностью момента.
Когда я приблизился к алтарю и внимательнее осмотрел чашу, я с удивлением обнаружил, что она была более изысканной, чем я ожидал. Инкрустированная жемчугом, изумрудами и рубинами, с массивными золотыми ручками, она сразу вызвала недоверие.
Действительно, каждый, кто видел фильм "Индиана Джонс и Последний крестовый поход", наверняка знает, что Святой Грааль выглядит очень просто. Как, собственно, и должна выглядеть посуда плотника.
Позже, однако, одна из смотрительниц часовни рассказала мне, что настоящей реликвией является только верхняя часть - небольшая чаша из агата, отполированная миррой.
Ручки и основа сосуда, имеющие узнаваемые следы работы средневековых мастеров, были добавлены гораздо позже.
Эта информация несколько смягчила мой скепсис, и я обратился к другому вопросу. Каким образом святыня могла попасть из Иерусалима, где по легенде произошла Тайная Вечеря, на восточное побережье Испании?
Как и истории всех реликвий, судьба этой - довольно запутана. Служительница собора пересказала мне в общих чертах, как чаша отправилась из Иерусалима около двух тысяч лет назад и начала свое путешествие по миру.
"Первый папа, Святой Петр, привез ее в Рим", - пояснила она.
"Мессу могли проводить только папы, поэтому Святой Петр и его последователи использовали Грааль во время Евхаристии (Причащения), считая эту чашу именно той, из которой причащался Христос".
"Когда император Валериан начал преследовать христиан (257 год н.э.), чашу отправили в испанский город Уэска, на северо-востоке от Мадрида, поскольку держать ее в Риме стало опасно", - продолжала служительница.
Грааль хранился в Уэске в течение нескольких веков, пока в VIII веке на Пиренейский полуостров не пришли арабы. Чтобы уберечь святыню от грабителей, ее отправили в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья на севере Испании.
Конечно, события первого тысячелетия в истории Грааля проверить практически невозможно.
Более достоверные свидетельства появляются в 1399 году, когда чаша попала в реликварий Короля Мартина Арагонского.
Согласно церковным записям, после того, как в 1416 году Альфонсо V Великодушный взошел на престол, реликварий перенесли в Валенсию, а затем за долги передали собору.
Хотя Грааль неоднократно похищали во время войн, впоследствии он все равно возвращался в собор в Валенсии. В последний раз - в 1939 году, и на этот раз уже навсегда.
Хотя рассказ был достаточно подробный, он не доказал мне, что это - именно тот, единственный Грааль.
В конце концов, почти все остальные "граали" имели также достаточно убедительные истории о том, как они прошли везде огонь, воду и медные трубы.
А поскольку доказать правдивость каждой из этих версий невозможно, почему люди верят, что именно эта чаша и есть настоящая?
Единственное, что, пожалуй, отличает чашу из Валенсии от других претендентов - это стиль ее изготовления и обработка. По мнению испанского археолога Антонио Бельтрана, который исследовал реликвию в 1960 году, она была изготовлена на Ближнем Востоке где-то между II веком до н.э. и I веком нашей.
Хотя это вряд ли можно считать окончательным доказательством, временные и территориальные параметры соответствуют легенде и, безусловно, повышают шансы именно этой чаши на оригинальное происхождение.
Пока я рассматривал святыню, стоящую передо мной под стеклянным колпаком, одна мысль никак не шла у меня из головы. Как такое может быть? Чтобы Святой Грааль, одна из самых легендарных и таинственных реликвий всех времен, стоял вот так просто, у всех на глазах?
Много веков ее искали самые отважные из героев и могли найти только те, кто имел доброе сердце. И вот она здесь, не в недрах далекой пещеры, а в центре города, среди ресторанов и кафе, где люди неторопливо потягивают эспрессо.
Собираясь уходить, я все же спросил служительницу, что она думает по этому поводу. Не портит ли легенду о благородных поисках Святого Грааля тот факт, что он стоит здесь, в маленькой испанской часовне?
"Думаю, тайна никуда не исчезла", - сказала женщина с улыбкой, которая дала мне понять, что этот вопрос он слышит не впервые.
"Даже в Испании это - далеко не единственный Святой Грааль. Поэтому, вам придется самому выбрать, какой из них вы сочтете единственным настоящим".
Позже, сделав еще немало исследований, я вдруг понял, что она имела в виду.
В 2014 году два историка издали книгу "Короли Грааля", в которой они утверждают, что нашли настоящую святыню в Базилике Святого Исидора в Леоне на севере Испании.
В качестве источника авторы цитировали две недавно обнаруженные рукописи из древнего Египта. Как и чаша из Валенсии, этот новый кандидат имел подробную и вполне правдоподобную историю своего происхождения, а археологический анализ так же подтверждал подходящее время и место его изготовления.
И хотя новое открытие бросает тень на репутацию Грааля из Валенсии, на меня вдруг снизошло странное успокоение.
Ведь настоящее чудо Грааля, очевидно, заключается не в его находке, а в поисках. Сокровище - не чаша, а истории, которыми мы веками окружали ее.
И я почувствовал радость от сознания, что с каждым новым претендентом на оригинал святыни тайна будет сохраняться, легенда будет жить, а поиски Святого Грааля будут продолжаться.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.