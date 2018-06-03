Настоящий Святой Грааль наконец найден?

Хотя за звание легендарной христианской реликвии соревнуются сотни претендентов, возглавляет список только один из них. Впрочем, действительно ли Грааль - это именно то, что мы ищем уже столько веков?

Копірайт зображення Quinn Hargitai

Переступая порог Кафедрального собора Валенсии, трудно не ощутить благоговейный трепет. Внутри храма вас встречают звуки григорианского хорала, звучащего где-то под сводом.

Мой взгляд путешествует вдоль величественной анфилады арок, которая протянулась до кафедры в дальней части собора.

Несколько небольших ступенек ведут к алтарю в окружении полукруглой апсиды, украшенной скульптурами и полотнами с изображениями ангелов и апостолов.

Впрочем, собор в Валенсии, третьем по величине городе Испании, не является главной целью моего путешествия. Вместо этого я отправляюсь в маленький зал сбоку храма, вход в который настолько невзрачен, что я едва не прохожу мимо.

Внутри скромной часовни сразу за алтарем под стеклом хранится вещь, ради которой я сюда приехал. На подсвеченном золотом постаменте стоит небольшая чаша.

Как гласит легенда, именно из нее Иисус пригубил вино во время Тайной Вечери. Это известная всему миру, легендарная и мифическая христианская реликвия - Святой Грааль.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Кафедральный собор Валенсии, где, как полагают, и хранится настоящий Святой Грааль

Таинственная реликвия, существующая на грани фантазии и реальности, является одним из самых востребованных сокровищ человечества. Упоминаниями о ней изобилует вся христианская культура от средневекового эпоса о короле Артуре и его рыцарях до приключений Индианы Джонса.

Хотя кажется вполне правдоподобным, что первые христиане почитали и хранили чашу, из которой пил Христос, в Библии нет ни одного упоминания о ней.

Магический сосуд, способный даровать вечную жизнь, впервые упоминается в легендах о Короле Артуре, записанных и в значительной степени увековеченных в XII-XIII веках двумя французскими поэтами-трубадурами Кретьеном де Труа и Робером де Бороном.

Первое письменное упоминание о священном сосуде, правда в форме не чаши, а блюда, встречается в "Персевале" Кретьена. Миф о герое куртуазного эпоса является одним из цикла рассказов о рыцарях Круглого стола.

Я рос на сказках о короле Артуре и поэтому всегда воспринимал легенду о Граале с большой долей скепсиса - для меня он прежде всего связан с литературным сюжетом.

Впрочем, Святая чаша (Santo Cáliz) из Валенсии, бесспорно, заинтриговала меня.

Сегодня в одной только Европе за звание легендарной святыни соревнуются две сотни претендентов. А в легендах последним местонахождением реликвии называют храмы от Шотландии до Аккокика в штате Мэриленд.

Впрочем, среди всех них чаша из Собора Валенсии занимает первое место.

Она до сих пор привлекает паломников со всего мира, и ее признает Ватикан: два папы - Иоанн Павел II и Бенедикт XVI - использовали ее во время службы.

И вот, буквально по стопам сэра Галахада, одного из рыцарей Кргулого стола, я отправляюсь в Валенсию, чтобы воочию выяснить, что делает именно эту чашу такой особенной.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Святой Грааль - это чаша, из которой причастился Иисус Христос во время Тайной Вечери

Когда я вошел в Капеллу Санто-Калис (Часовня Святого Грааля), в ней никого не было. Совершенно случайно я попал в город в Пасхальную субботу, и в главном соборе именно в этот момент шла праздничная месса, на которую собрались все верующие.

Солнечный луч сквозь оконный витраж падал на алтарь, нежные отголоски хора были единственными звуками, которые нарушали тишину часовни. И хотя я приехал сюда скорее как исследователь, чем паломник, трудно было не проникнуться тихой торжественностью момента.

Когда я приблизился к алтарю и внимательнее осмотрел чашу, я с удивлением обнаружил, что она была более изысканной, чем я ожидал. Инкрустированная жемчугом, изумрудами и рубинами, с массивными золотыми ручками, она сразу вызвала недоверие.

Действительно, каждый, кто видел фильм "Индиана Джонс и Последний крестовый поход", наверняка знает, что Святой Грааль выглядит очень просто. Как, собственно, и должна выглядеть посуда плотника.

Позже, однако, одна из смотрительниц часовни рассказала мне, что настоящей реликвией является только верхняя часть - небольшая чаша из агата, отполированная миррой.

Ручки и основа сосуда, имеющие узнаваемые следы работы средневековых мастеров, были добавлены гораздо позже.

Эта информация несколько смягчила мой скепсис, и я обратился к другому вопросу. Каким образом святыня могла попасть из Иерусалима, где по легенде произошла Тайная Вечеря, на восточное побережье Испании?

Копірайт зображення Quinn Hargitai Image caption Реликвия состоит из собственно самой чаши, вырезанной из агата, и основания, инкрустированного драгоценностями, с большими золотыми ручками

Как и истории всех реликвий, судьба этой - довольно запутана. Служительница собора пересказала мне в общих чертах, как чаша отправилась из Иерусалима около двух тысяч лет назад и начала свое путешествие по миру.

"Первый папа, Святой Петр, привез ее в Рим", - пояснила она.

"Мессу могли проводить только папы, поэтому Святой Петр и его последователи использовали Грааль во время Евхаристии (Причащения), считая эту чашу именно той, из которой причащался Христос".

"Когда император Валериан начал преследовать христиан (257 год н.э.), чашу отправили в испанский город Уэска, на северо-востоке от Мадрида, поскольку держать ее в Риме стало опасно", - продолжала служительница.

Грааль хранился в Уэске в ​​течение нескольких веков, пока в VIII веке на Пиренейский полуостров не пришли арабы. Чтобы уберечь святыню от грабителей, ее отправили в монастырь Сан-Хуан-де-ла-Пенья на севере Испании.

Конечно, события первого тысячелетия в истории Грааля проверить практически невозможно.

Более достоверные свидетельства появляются в 1399 году, когда чаша попала в реликварий Короля Мартина Арагонского.

Согласно церковным записям, после того, как в 1416 году Альфонсо V Великодушный взошел на престол, реликварий перенесли в Валенсию, а затем за долги передали собору.

Хотя Грааль неоднократно похищали во время войн, впоследствии он все равно возвращался в собор в Валенсии. В последний раз - в 1939 году, и на этот раз уже навсегда.

Копірайт зображення Quinn Hargitai Image caption По легенде, чашу перевезли в Испанию из Рима, когда в III веке нашей эры император Валериан начал преследовать христиан

Хотя рассказ был достаточно подробный, он не доказал мне, что это - именно тот, единственный Грааль.

В конце концов, почти все остальные "граали" имели также достаточно убедительные истории о том, как они прошли везде огонь, воду и медные трубы.

А поскольку доказать правдивость каждой из этих версий невозможно, почему люди верят, что именно эта чаша и есть настоящая?

Единственное, что, пожалуй, отличает чашу из Валенсии от других претендентов - это стиль ее изготовления и обработка. По мнению испанского археолога Антонио Бельтрана, который исследовал реликвию в 1960 году, она была изготовлена ​​на Ближнем Востоке где-то между II веком до н.э. и I веком нашей.

Хотя это вряд ли можно считать окончательным доказательством, временные и территориальные параметры соответствуют легенде и, безусловно, повышают шансы именно этой чаши на оригинальное происхождение.

Пока я рассматривал святыню, стоящую передо мной под стеклянным колпаком, одна мысль никак не шла у меня из головы. Как такое может быть? Чтобы Святой Грааль, одна из самых легендарных и таинственных реликвий всех времен, стоял вот так просто, у всех на глазах?

Много веков ее искали самые отважные из героев и могли найти только те, кто имел доброе сердце. И вот она здесь, не в недрах далекой пещеры, а в центре города, среди ресторанов и кафе, где люди неторопливо потягивают эспрессо.

Собираясь уходить, я все же спросил служительницу, что она думает по этому поводу. Не портит ли легенду о благородных поисках Святого Грааля тот факт, что он стоит здесь, в маленькой испанской часовне?

"Думаю, тайна никуда не исчезла", - сказала женщина с улыбкой, которая дала мне понять, что этот вопрос он слышит не впервые.

"Даже в Испании это - далеко не единственный Святой Грааль. Поэтому, вам придется самому выбрать, какой из них вы сочтете единственным настоящим".

Копірайт зображення Quinn Hargitai Image caption Настоящий клад - это не чаша, а легенды, которыми она окутана

Позже, сделав еще немало исследований, я вдруг понял, что она имела в виду.

В 2014 году два историка издали книгу "Короли Грааля", в которой они утверждают, что нашли настоящую святыню в Базилике Святого Исидора в Леоне на севере Испании.

В качестве источника авторы цитировали две недавно обнаруженные рукописи из древнего Египта. Как и чаша из Валенсии, этот новый кандидат имел подробную и вполне правдоподобную историю своего происхождения, а археологический анализ так же подтверждал подходящее время и место его изготовления.

И хотя новое открытие бросает тень на репутацию Грааля из Валенсии, на меня вдруг снизошло странное успокоение.

Ведь настоящее чудо Грааля, очевидно, заключается не в его находке, а в поисках. Сокровище - не чаша, а истории, которыми мы веками окружали ее.

И я почувствовал радость от сознания, что с каждым новым претендентом на оригинал святыни тайна будет сохраняться, легенда будет жить, а поиски Святого Грааля будут продолжаться.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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