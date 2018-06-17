Как работает почта в самой высокой точке мира

Копірайт зображення Sandipan Dutta

На высоте четыре с половиной тысячи метров над уровнем моря в Гималаях почтовое отделение индийского поселка Хикким обеспечивает его жителям единственную связь с внешним миром.

Долина Спити, лежащая на севере Индии в Гималаях, является самой высокой точкой мира, где живут люди.

Неприветливый высокогорный вид - бесплодные пустыни, опасные ущелья и быстрые реки, змеящиеся в них, - производит впечатление практически потустороннего мира.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Здесь на высоте 4440 м расположено почтовое отделение. Для жителей Хиккима и соседних поселков это - единственная связь с остальным миром.

Они приезжают сюда, чтобы отправить письмо или внести деньги на свой сберегательный счет.

А бесстрашные путешественники, которые забираются так высоко, с гордостью отправляют друзьям открытки с самой высокой почты мира.

Почтмейстер Ринхен Чхерниг руководит отделением от самого его открытия в 1983 году.

Работа у его подчиненных очень сложная. Почтальонам приходится ходить пешком, поскольку дорог здесь практически нет, а зимой отделения часто закрыты из-за сильных снегопадов.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Два почтальона ежедневно проходят 46 километров в оба конца, пробираясь по извилистым горным тропам и пастбищам.

Они доставляют почту в Казу, столицу Долины Спити, которая соединяется дорогой с другими крупными городами индийского штата Химачал-Прадеш.

Из Казы почту отправляют автобусом, который пробирается по опасным горным дорогам, а письма в Хикким снова доставляют пешком.

На фоне потрясающих покрытых снегом горных вершин ежедневный путь почтальонов трудно сравнить с работой их коллег в других уголках мира.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Четыре или пять деревень, которые обслуживает почтовое отделение Хиккима, - малонаселенные, мобильная связь здесь практически не работает, а интернет только планируется.

Один из этих поселков, Комик, лежит на высоте 4587 метров над уровнем моря. Это самое высокое поселение на Земле, до которого можно добраться по дороге.

В Комике всего 13 домов, одна школа (в ней учится пять учеников), древний монастырь и несколько небольших сельскохозяйственных угодий, где выращивают ячмень и зеленый орех.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Поселки Долины Спити часто более полугода отрезаны от остальной страны из-за снежных заносов. Но тяжелые условия жизни закалили дух местных жителей.

Женщина, с которой я познакомился в соседнем с Хиккимом поселке, Лангзи, сказала, что у нее очень спокойная жизнь. И это несмотря на ежедневную необходимость выживать.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Жители этих мест - религиозные, их повседневной жизнью руководит вера.

Одни из древнейших буддистских монастырей Индии расположены именно здесь, в Долине Спити. Возраст некоторых из них насчитывает более 1000 лет.

Самым большим храмом является монастырь Ки (на фото). Он стоит на вершине холма на высоте 4166 м. Храм выходит на берег реки Спити, с обеих сторон окаймленной темными горными склонами.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Монастыри являются центрами религиозной, культурной и социальной жизни деревень, местные жители собираются здесь, чтобы помолиться и обменяться новостями.

Монахи монастыря в Комике (на фото) соблюдают многовековые традиции. Их дни проходят в медитации и проповедях сострадания и щедрости.

Отправляясь в паломничество к святым местам за границей, они получают паспорта и проездные документы в почтовом отделении Хиккима.

Копірайт зображення Sandipan Dutta

Дух товарищества, стойкость, неприхотливость и духовное единство помогают людям жить на этих отдаленных землях уже много веков.

Но глобализация постепенно пробирается даже сюда. Молодежь в поисках работы переезжает в большие города.

А для тех, кто остается здесь, единственным окном во внешний мир остается почта.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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