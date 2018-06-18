Самая счастливая страна мира - Финляндия. Но финны не согласны

Копірайт зображення Ethan Hu / Unsplash

В этом году рейтинг стран мира по уровню счастья возглавила Финляндия, но сами финны с этим выводом не согласны. В чем же секрет их удовлетворенности жизнью?

Девушка оставляет на лавочке в парке свою сумочку с деньгами и другими вещами. Но когда через 15 минут замечает ее отсутствие, не паникует. Она уверена, что найдет ее нетронутой именно там, где оставила. Все так и происходит: она возвращается в парк и радостно подбирает свою вещь.

Вопрос: в какой стране мира можно с такой уверенностью не волноваться за утерянный кошелек?

Это - Финляндия.

Танцовщица балета Минну Тервамяки живет в Финляндии.

"Я чувствую себя здесь в безопасности. Это одна из главных вещей, которую осознают финны. Мы доверяем друг другу", - говорит Тервамяки, которую в прошлом году номинировали на звание самого позитивного человека в стране.

Конкурс проводила компания Positiivarit Oy, производящая товары для позитивного мышления.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Исследование, проведенное Институтом Гэллапа, в этом году признало самой счастливой страной мира Финляндию

На основе исследования, проведенного Институтом Гэллапа в 2018 году, Финляндия стала самой счастливой страной в мире.

Самих финнов эти выводы удивили. Они считают себя скорее стоиками, чем счастливой нацией.

"Северные народы, в частности, финны, эмоционально очень сдержанные", - объясняет Мэйк Викинг, главный исполнительный директор Института исследований счастья. Датский независимый аналитический центр изучает уровень удовлетворенности жизнью и благосостояние жителей разных стран.

"В отличие от латиноамериканцев, они редко когда откровенно выражают радость или гнев. Счастье для финнов - это сдержанная гармоничная жизнь, моральная устойчивость".

Тервамяки соглашается: "Этот опрос о счастье вызывает у меня противоречивые чувства. Когда финны узнают, что их признали счастливой нацией, они удивляются и смеются. Думаю, мы скорее удовлетворены жизнью, чем счастливы".

Дело в том, что такие исследования, как ни парадоксально, посвящены не счастью.

Почетный профессор университета Британской Колумбии и соредактор Всемирного отчета о счастье Джон Хэлливелл объясняет, что в исследовании речь вообще не идет об эмоциях.

Гораздо больше оно касается таких вещей, как история с забытой в парке сумочкой г-жи Тервамяки.

Это - обзор качества жизни в разных странах мира, и Финляндия этого года опередила всех.

"Факторы, которые способствуют качеству жизни, - это ожидаемая продолжительность здоровой жизни и высокий ВВП на душу населения", - объясняет Хэлливелл.

Копірайт зображення Minna Hatinen Image caption В прошлом году финская компания Positiivarit Oy признала танцовщицу балета Минну Тервамяки самым позитивным человеком Финляндии

"Однако не меньшую роль играют способность заботиться друг о друге, возможность положиться на кого-то в трудный момент и иметь личную поддержку и свободу принимать жизненно важные решения. Все то, из чего складывается понятие доверия и щедрости. И Финляндия занимает в этом очень высокую позицию" , - отмечает специалист.

"Северные страны в целом имеют менее иерархическое общество, большее равенство и лучшую способность помогать малообеспеченным. Благодаря всем этим показателям они и набирают больше баллов в опросе, в котором нужно оценить качество своей жизни", - добавляет он.

Исследователь социальной психологии из Хельсинкского университета д-р Франк Мартела соглашается с тем, что доверие имеет большое значение.

"Для финнов очень важно, чтобы их считали надежными. При потере на улице кошелька, можете быть уверены, что вам его вернут и, как правило, с деньгами".

"Журнал Reader's Digest, кстати, проверил это на практике. Из всех городов, где журналисты "случайно" теряли кошельки, большинству вернули именно в Хельсинки".

"Неудивительно, что из всех европейских стран больше всего незнакомцам доверяют финны", - заключает д-р Мартела.

Копірайт зображення Johner Images Image caption Северные нации и, в частности, финны, обычно довольно сдержанно выражают эмоции

В этом году к участию в исследовании счастья впервые привлекли иммигрантов. Результаты в этой группе оказались почти такими же, как и у граждан страны.

Как коренные финны, так и приезжие чувствовали себя счастливыми в равной степени. Это - довольно интересный вывод, потому что он существенно опровергает теорию о том, что ощущение счастья является национальной чертой именно финнов.

"Тот факт, что иммигранты хорошо чувствуют себя здесь, также ставит под сомнение другой распространенный стереотип о закрытости общества и его однородности в северных странах", - говорит Хэлливелл.

"Если и финн, и бангладешец одинаково довольны жизнью в Финляндии, тогда дело не в национальном характере, а в эффективности государственного правительства", - считает исследователь.

Из всех жителей европейских стран больше всего незнакомцам доверяют финны

Главными принципами управления в Финляндии является сочувствие и глубокое уважение к правам человека. Это одна из лучших стран мира для матерей, с лучшей системой образования.

Финны достигли больших успехов в вопросах экологии, гендерного равенства и баланса работы и жизни.

Все эти вещи очень влияют на удовлетворенность жизнью, независимо от характера нации или культуры, которая требует улыбаться.

Поэтому вполне возможно быть откровенным брюзгой и при этом жить в самом "счастливом" месте на Земле.

"Я вполне понимаю, почему финны отрицают, что они счастливы", - объясняет финка Ану Партанен, автор книги "Нордическая теория всего: в поисках лучшей жизни". Она десять лет прожила в США, но этим летом планирует вернуться на родину.

Копірайт зображення Henrik Kettunen / Alamy Stock Photo Image caption Долгие холодные финские зимы - непростое испытание для психики

Финны пессимистичны по своей природе, сдержанны в проявлении эмоций. Они много пьют. Здесь очень длинная, темная и холодная зима, которую непросто выдержать психологически.

Итак, когда мы слышим о счастье финнов, надо понимать, что речь идет не о танцах, смехе и других внешнхе проявлениях веселья. Если в вашем понимании счастье заключается именно в этом, тогда нет, финны не счастливы.

Другое дело, если речь идет о качестве жизни. Проживаете вы лучшую жизнь из всех возможных? Контролируете ли вы свою жизнь? Есть ли у вас выбор? Можете ли вы проводить время с семьей? Чувствуете ли себя в безопасности? Можете ли реализовать себя в обществе?

Эмоциональная сдержанность и характер интроверта, присущие финнам, связаны, очевидно, с национальным концептом "сису".

Сису, что буквально означает силу, стоицизм и выносливость, является важной чертой национального характера финнов.

Это также частично объясняет, почему финны не любят бурно проявлять свои чувства и гораздо больше ценят тихое мужество и терпение.

И, наверное, именно поэтому титул самой счастливой нации мира заставляет их так смущаться.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Сису, что буквально означает силу, стоицизм и выносливость, - важная черта национального характера финнов

"Так же удивляются датчане и норвежцы (они тоже часто попадают в первую десятку рейтинга. - Ред.)", - говорит г-н Викинг.

"Может, было бы правильнее сказать, что финны наименее несчастная нация в мире. Они прекрасно справляются с такими проблемами, как финансовое давление, препятствия в получении медицинских услуг и беспризорность. Они просто умеют лучше других превращать богатство во благо".

Каждый раз, когда объявляют рейтинг самых счастливых стран мира, мы всегда удивляемся. Как этим людям удается достичь ощущения, к которому все мы так стремимся? Еще больше поражает идея, что целая нация может купаться в лучах радости.

Нас, конечно, не удивляет, почему внизу списка оказываются такие страны, как Сирия, Либерия и Афганистан. Жизнь в них никак не назовешь счастливой.

Но если у счастья действительно может быть секрет, то для финнов он состоит в доверии, надежности и щедрости.

"После обнародования списка самых счастливых стран можно нередко услышать: "Хочешь быть счастливым, переезжай в Финляндию". Но это не совсем правильно, самое счастливое место на Земле не может вместить всех желающих", - говорит Хэлливелл.

"Мораль этих исследований другая: как мы можем улучшить жизнь в своих странах, чтобы быть счастливыми, как финны? Чему мы можем поучиться у них?"

"Ну, а финнам можно лишь посоветовать немного расслабиться и наслаждаться своим счастьем", - заключает Джон Хэлливелл.

В рейтинге стран мира по уровню счастья Украина заняла 138-е место, на шесть позиций ниже по сравнению с прошлым годом и на 15 - с 2016-м.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском можно на сайте BBC Travel

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram