Фьяка - адриатическое состояние души
Писательница Кристин Вукович рассказывает, как она постепенно постигала фьяку - уникальное состояние души и тела, известное жителям Далмации.
Одним жарким июльским днем я сидела в кафе в Дубровнике, ожидая, когда мне принесут ключ от квартиры, которую я сняла. Ожидание длилось уже больше часа.
"Простите, вы не видели Перо? - спросила я официанта по-хорватски. - Он должен был передать мне ключ от дома".
"У него, наверное, фьяка", - ответил тот, пожав плечами.
Я была возмущена. Мне, нетерпеливой жительнице Нью-Йорка с часами на руке, было невдомек, как можно так опаздывать.
Очевидно, из-за духоты и жары фьяка охватила всех вокруг.
В конце концов, опоздав на полтора часа, Перо появился с ключом безо всяких объяснений или извинений.
В Далмации, исторической области на побережье Адриатического моря, которую теперь разделяют Хорватия и Черногория, я была не в первый раз и о фьяке уже слышала.
Но понять и принять ее мне только предстояло.
Мои предки - выходцы из Карловача, городка около Загреба, где под влиянием Австро-Венгерской империи образовалась совсем другая ментальность.
Как объяснил мне один местный житель, фьяка - это возвышенное состояние, в котором человек ничего не хочет. Научиться фьяке невозможно, в Далмации она считается даром Бога.
Чтобы понять ее значение, фьяку надо пережить. Как объясняли мне жители Далмации во время моих многих визитов, фьяка - неуловимое понятие, которое проявляется у всех по-разному.
Впервые фьяка охватила меня, когда я в августе 2004 года приехала в Дубровник изучать хорватский язык.
Город тогда был достаточно тихим. Здесь еще не снимали "Игру престолов" и "Звездные войны", и толп туристов в средневековом центре Дубровника еще не было.
Фьяка постепенно сошла на меня, когда я прогуливалась по тихой улочке в центре города, прислушиваясь к своим шагам по старинной брусчатке.
Помню, как потом сидела в кафе Festival on Stradun, на главной улице Старого города, спрятавшись от безжалостного средиземноморского солнца в тени навеса, потягивая bijela kava (кофе с молоком).
Я наблюдала за прохожими и что-то лениво царапала в своем блокноте, пока час тек за часом.
От жары по телу разлилась сладкая истома - неотъемлемое ощущение фьяки.
Я едва водила рукой по листу, а мои мысли порхали где-то высоко в небе, как неугомонные стрижи, čiope, рассекающие небесную лазурь своими маленькими черными крыльями.
Фьяка поймала меня в свои горячие объятия. Силы оставили меня, я была едва способна пошевелиться. Позже я выучила фразу: "Ajme, judi, ufatila me fjaka!" ("Черт возьми, друзья, меня охватила фьяка!").
Хорватский поэт Якша Фиаменго сказал, что фьяка - это особое состояние ума и тела.
"Оно похоже на легкое головокружение, - писал поэт, - это выход за пределы собственного "я" или углубление в него, это - чрезвычайное состояние недвижимости, сонливости и онемения, томности и равнодушия ко всему вокруг, летаргическое бездействие, ведущее к небытию".
"Ощущение времени теряется, а инертность и упадок сил производят впечатление невесомости. Ты отчасти здесь - отчасти нигде, между реальностью и небытием".
Хорватия всегда была где-то посередине. Зажата между Адриатическим морем и Черногорией, Боснией и Герцеговиной, Сербией, Венгрией и Словенией, современная Хорватия находится между Востоком и Западом, в точке пересечения их интересов.
В 1990-е война в Югославии расколола страну, состоявшую из славянских наций, которые разъединили этнические, религиозные и географические различия.
Далмация, лежащая в центрально-восточной части Адриатического побережья, выделяется на фоне остальной Хорватии. Это регион со своей собственной идентичностью и непринужденной средиземноморской атмосферой.
Хорватское государство сформировалось в Средневековье вокруг двух основных областей - Далмации и Либурнии. В ходе бурной истории и под влиянием различных культур географические границы неоднократно менялись.
Многие города Далмации (крупнейшие из которых сегодня - Задар, Шибеник, Сплит и Дубровник) на протяжении веков были владениями Венецианской республики, мощной морской державы в северо-восточной Италии, которая в течение 400 лет правила на всей Адриатике.
Дух итальянцев до сих пор есть в Далмации. В речи местных встречается немало итальянских слов, которые адаптировались в хорватском языке и получили славянские окончания.
Неудивительно, что и фьяка тоже происходит от итальянского fiacca (усталость) но, в отличие от него, точного перевода не имеет.
Далматинская фьяка скорее похожа на классическое итальянское выражение dolce far niente (сладкое безделье), но это - не одно и то же.
Если dolce far niente имеет положительное значение, то фьяка - это не хорошо и не плохо, она, как отмечает Фиаменго, посередине.
Тяжелые летние дни
Во время моих путешествий в Хорватию с начала 2000-х я заметила, что под безжалостным дневным солнцем бродят только туристы.
Жители Далмации в это время отдыхают в своих домах или в тени. Этот местный аналог сиесты помогает восстановить физические и моральные силы во время изнуряющей жары.
Я смирилась с неизбежной тратой времени после обеда и научилась отдаваться фьяке, которая овевает тебя теплым Адриатическим бризом.
Меня больше не огорчали закрытые лавки и было понятно объяснение - у хозяина фьяка.
Искусствовед и критик родом из Сплита Игорь Зидич считает, что фьяка является важной и неотъемлемой чертой характера жителей Далмации.
"Во-первых, это способ выживания в регионе, где температура воздуха летом может достигать 40°С", - говорит Зидич.
"Но есть и более уязвимые люди, и фьяка может сказываться на их поведении и образе жизни, влиять, например, на их работу", - добавляет он.
"Я один из тех, кто родился с фьякой в крови, она - часть моей личности", - делится Дино Иванчич, экскурсовод из Сплита и бывший профессор истории, английского языка и литературы. Он - коренной житель Далмации во многих поколениях.
Состояние фьяки Иванчич описывает так: человек растянулся в гамаке у моря под тенью дерева, рядом с ним полная бутылка вина, а к ноге привязана удочка.
В песне популярного певца и композитора Тома Бебича есть слова о том, что в состоянии фьяки "мы даже теряем желание путешествовать, мы не хотим никуда ехать, а весь мир оказывается перед нами в нашем замечательном Сплите", - рассказывает Иванчич.
"Смочите свои пальцы в море, и вы почувствуете весь мир рядом", - говорится в песне.
Мгновение всей жизни
Впрочем, некоторыми летними днями в Далмации даже погружение пальцев в море казалось подвигом, требующим невероятных усилий. Я чувствовала истому и сонливость фьяки, но мирилась с ними, понимая, что этого требуют погодные условия.
В 2007 году я решила поделиться этим состоянием со своим парнем, который впервые приехал в Дубровник. Я была убеждена, что Джайдев, панджабец по национальности, прекрасно поймет фьяку.
Мы арендовали лодку с капитаном и отправились на морскую прогулку с остановками, чтобы поплавать и пообедать свежей рыбой на необитаемом острове.
Джайдев прихватил свой портфель, что мне показалось забавным, поскольку я понимала, что смесь моря, солнца и просекко неизбежно погрузит нас в состояние фьяки.
Я не знала, что в портфеле было кольцо. Джайдев застал меня врасплох: "Хочешь провести остаток жизни со мной?" И я ответила "да". Через два года мы поженились в Дубровнике.
Фьяка играет важную роль в нашей жизни. Тот день, когда солнце миллионами бриллиантов сверкало на волнах моря, навсегда запечатлелся в моей памяти. Все остальное отошло на второй план.
В трудные времена я всегда вспоминаю тот момент признания. Мы вдвоем лежим на носу парусника под жарким адриатическим солнцем, разморенные фьякой.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.