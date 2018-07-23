Загадочные древние часы в Аризоне

Наскальные изображения, обнаруженные недавно в Аризоне, оказались старинным календарем, который показывает смену времен года не хуже точных современных часов.

Копірайт зображення Deborah Lee Soltesz/U.S. Forest Service Coconino N Image caption Более 1000 петроглифов, найденных на исторической площадке V Bar V, считаются древним календарем

Весь день солнце пряталось за облаками, но Кеннетт Золла это не беспокоило.

Стоя перед наскальными рисунками, высеченными около тысячи лет назад, исследователь показал на петроглифы с изображением змей, койота и оленей и выделил несколько концентрических кругов.

А потом попросил слушателей обратить особое внимание на два камня, вогнанные в расщелину над его головой.

Золл обвел рукой всю сцену. "Так в старину измеряли время", - пояснил он.

Прошло несколько минут, и, словно по команде, облака начали расходиться. Ровно в 13:40, как идеально откалиброванные швейцарские часы, луч света упал на два камня, и по ровной поверхности скалы пролегли две тени.

Их край коснулся трех кругов и в течение следующих шести минут держался неподвижно.

Копірайт зображення Larry Bleiberg Image caption Петроглифы в Национальном лесном заповеднике Коконино в Аризоне обозначали течение времени

В Аризонского долину Верде пришла весна.

В этот день, 20 марта, в местах археологических раскопок по всему миру: от мексиканской Чичен-Ицы до храма Мнайдра на Мальте, - произошло нечто подобное. В день весеннего равноденствия на древние руины упала тень от солнца. И безразличные к тому, смотрит кто-то на них или нет, они невозмутимо показали смену времени года.

Когда в Аризонском Национальном лесном заповеднике Коконино здесь, вблизи Седона, засияло солнце, толпа загудела от радостного волнения. Для Сюзи Рид, местного фотографа, было важно увидеть, как скала показывает день, когда солнце в своем движении пересекает экватор. "Своим появлением здесь мы продлеваем жизнь этой энергии", - заверила она.

Однако этот календарь люди открыли сравнительно недавно - в прошлом десятилетии. А до тех пор веками его никто не замечал.

В 2005 году Золло (тогда ему было 57 и он работал волонтером на исторической площадке V Bar V) заметил, что тени непроизвольно падают на огромную плиту с наскальными изображениями, обильно покрытую более чем тысячей петроглифов. Возникает определенный узор.

"А что, если это старинный календарь?" - задумался он.

Копірайт зображення Larry Bleiberg Image caption Кеннет Золл тщательно документирует все расположения солнца и теней относительно петроглифов на исторической площадке V Bar V

Своим наблюдением Кеннетт поделился с археологом заповедника, но тот особого энтузиазма не проявил.

Архео- или культурная астрономия, наука о том, как в древности люди следили за временами года и изучали космос, и до сих пор не слишком уважаема.

Ведь трудно доказать, что расположение изображений относительно солнца, луны или звезд - нечто большее, чем обычная случайность. А в прошлом некоторые сторонники этой теории только ухудшили дело, заявив, что эти доисторические площадки могли создать пришельцы из космоса.

Но на протяжении последних десятилетий ученые показали, что общины, которые когда-то считались примитивными, на самом деле активно следили за небесными явлениями.

А ЮНЕСКО признало астрономическое наследие таких площадок как Национальный исторический парк Чако в штате Нью-Мексико и Стоунхендж в Англии.

Наскальная живопись в V Bar V далеко не такая грандиозная, как в известных местностях. Но Золл решил, что в ней тоже кроется какая-то тайна.

Копірайт зображення U.S. Forest Service Coconino National Fores Image caption По мнению Золла, этот календарь создало племя синагуа для проведения религиозных обрядов и наблюдения за сезонами созревания урожая

Штатный ученый лесничества посоветовал ему понаблюдать за скалой в течение года и рассказать потом о результатах наблюдений.

Бывший менеджер компьютерных систем начал вести наблюдение и тщательно все документировать. "От высоких технологий ХХ века мне пришлось перейти к хай-теку образца ХI века", - смеялся он.

И находки его поразили.

Ежемесячно Золл наблюдал, как солнечные лучи падают на скальные изображения, и ему казалось, будто скала говорит с ним.

В день весеннего солнцестояния, который в этом году приходится на 21 июня, тени причудливо переплелись с полдесятком изображений, высеченных на камне.

Через шесть месяцев, в самый короткий день года, солнце светило прямо в пробел между двумя камнями.

"Скорее всего, этот наскальный календарь понадобился для сельскохозяйственных нужд", - пояснил Золл.

Копірайт зображення Larry Bleiberg Image caption Повторение узора из концентрических кругов натолкнуло на гипотезу о том, что создавать календари местных научили пришельцы

Народ синагуа, который, по мнению исследователей, жил и хозяйничал на этой земле в VII-XV веках, выращивал кукурузу, хлопок, тыквы и фасоль. А их потомки, народ хопи, теперь живет примерно в 150 милях отсюда.

Золл обратился к хопи - и узнал, что на этой стене обозначали религиозные обряды и важные даты для фермеров.

21 апреля, в день, связанный с началом сева, нижний край тени касается изображения, похожего на стебель кукурузы. А одна из самых убедительных находок приходится на 8 июля, конец периода молитвы и медитации у хопи. В этот день солнце показывает очертание фигуры, как бы танцует.

"Это машина времени для богов. Так они дают вам знать, что настала пора для проведения обряда", - сказал Скотт Ньют, служащий Аризонского археологического общества, который работает с наскальной живописью во всем регионе.

Старейшина народа хопи, 65-летний Флойд Ломакуйвая, рассказал, что некоторые петроглифы - это знакомые символы племенных кланов. "Я горжусь тем, что эти изображения оставили наши предки. Для каждого месяца у нас разные ритуалы, происходят различные события. Это наш календарь. Он направляет нас".

Копірайт зображення Deborah Lee Soltesz/U.S. Forest Service Coconino N Image caption Народ хопи, потомки синагуа, до сих пор наблюдает за ежедневным движением солнца

Вот и в этом году в день весеннего равноденствия хопи собрались на площадке возле разрисованной скалы.

Они привели с собой молодежь, чтобы передать мудрость веков и привлечь к ритуалам, в том числе и жарки агавы. Увесистая "голова" этого пустынного растения была основным продуктом питания для племени, позволяя ему прокормиться в течение всего года.

Чуть больше десятка площадок, похожих на календари, Золл задокументировал в районе долины Верде в центральной Аризоне.

И по его словам, вокруг города Феникс в этом регионе было найдено более 30 подобных местностей.

Подавляющее большинство - это наскальные изображения с концентрическими кругами, на которые в определенное время года падают тени, взаимодействуя с ними. "Нам всегда было интересно, почему мы видим одни и те же картинки", - сказал исследователь.

По его словам, иностранцы, которые когда-то давно путешествовали по этому региону, научили местных создавать календари.

Этот вывод опирается на открытие, сделанное в северной Аризоне: там нашли захоронение человека, который по всем признакам был нездешним, потому что его тело оказалось большим, чем другие, найденные в этом регионе. Его похоронили с медальоном, на котором были нанесены концентрические круги.

Копірайт зображення Larry Bleiberg Image caption Черепахи - символ Водяного клана хопи, который до сих пор сохраняет за собой уважаемый статус наблюдателей солнца

В этом регионе исследователи также обнаружили несколько площадок, которые, похоже, использовали Наблюдатели солнца.

Это были члены племени, чья задача была - наблюдать за тем, как каждый день восходит и садится солнце. Этот почетный статус до сих пор существует в общинах хопи, обязанность исполняют члены Водяного клана.

И действительно, вверху на скале V Bar V высечены черепахи - символ их клана. После обеда, пока время шло, тени на поверхности скалы становились четче, а затем стали медленно исчезать.

А Золла как будто и не удивило то, что солнце выглянуло из-за туч как раз вовремя, чтобы все стали свидетелями этого чуда.

Ранее нечто подобное произошло во время солнцестояния, когда он проводил исследования. Весь день небо было затянуто облаками, и вдруг засияло солнце - как раз вовремя, чтобы зафиксировать тень. А через несколько минут облака снова закрыли собой светило.

Впоследствии, когда он рассказал эту историю, представитель племени хопи объяснил это так: "Творец захотел, чтобы вы это увидели".

Копірайт зображення U.S. Forest Service Coconino National Forest Image caption Более 30 других образцов петроглифов, которые считаются древними наскальными календарями, были найдены в центральной Аризоне

Лесник Террилин Грин, которая наблюдала за тем событием во время равноденствия, сообщила, что ее радует рост популярности этих наскальных изображений. Однако она отметила, что есть еще много способов фиксировать ход времени.

Ежегодно в конце марта в Аризонский долину Верде возвращается с зимовки обычный черный канюк. "Он прекрасен. Канюк - удивительный предвестник весны", - сказала Грин.

И в то утро, словно по часам, она впервые в этом году услышала в небе крик этой хищной птицы.

Прочитатьоригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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