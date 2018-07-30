Как египтяне перенесли храмы Абу-Симбел на другое место

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Если бы храмы Абу-Симбел не удалось спасти, исторический центр Вены, камбоджийский Ангкор-Ват и другие достопримечательности Всемирного наследия ЮНЕСКО остались бы только в учебниках истории.

Глубоко внутри Большого храма Абу-Симбел, выбитого в скале в древней Нубийской долине на юге Египта, скрыт удивительный большой мир. Колонны, украшенные детализированными батальными сценами, поддерживают потолок, расписанный ширококрылыми грифами.

От потолка до пола, стены покрыты иероглифическими описаниями блестящих побед Рамзеса II - фараона, который построил этот храм. Четыре колоссальные статуи фараона смотрят с фасада на солнце, восходящее над хрустальной озерной гладью.

Незабываемое зрелище. Впрочем, стоило истории сложиться немножко иначе, и его бы уже не было. Храм оказался бы под водами озера. Еще труднее представить следующее: если бы Абу-Симбел не спасли, исторический центр Вены, камбоджийский Ангкор-Ват и другие достопримечательности Всемирного наследия ЮНЕСКО, вероятно, сохранились бы только на страницах учебников по истории.

"Египет прекрасно сохраняет свои древние храмы", - говорит Ким Китинг, директор отдела международных продаж компании Geographic Expeditions, специализирующейся на турах премиум-класса.

"А этот храмовый комплекс особенно прекрасен: мягкий свет, падающий на внутреннюю отделку; граффити, которое осталось от древних захватчиков и рассказывает об истории завоевания Египта, это место на берегу озера, настолько огромного, что кажется океаном... Это подлинное величие" .

Копірайт зображення Alamy Image caption Скальные храмы Абу-Симбел удалось спасти от затопления благодаря сверхсложной инженерной кампании

Североафриканская Нубийская долина раскинулась вдоль границы: на севере - Египет, на юге - Судан. Это удаленный пустынный регион с вкраплениями пальмовых оазисов и немногими вадис (сезонными реками), из которых берет начало мощный Нил. Эта могучая полноводная и удивительно чистая река течет мимо египетского города Асуан в Каир.

В древности это была земля золота и роскоши, управляемая сильными царями, которые строили пирамиды, памятники и храмы, отчасти чтобы продемонстрировать свою силу.

Храмовый комплекс Абу-Симбел, построенный за 20 лет в XIII в. до н.э., - один из величайших среди уцелевших до наших дней. Рядом с Большим храмом расположен еще один, Малый - построенный в честь жены Рамзеса царицы Нефертари.

У г-жи Китинг перехватило дыхание, когда она впервые увидела эти храмы. Но еще больше она удивилась, узнав, что в начале 1960-х ответственная группа инженеров из разных стран мира разобрала эти храмы на блоки и аккуратно передвинула, чтобы спасти от затопления водами Нила.

Храмы собрали на 65 метров выше начальной локации. Озеро, о котором упоминала Китинг, - это озеро Насера ​​площадью 5250 кв. км; оно сформировалось, когда долину затопило. Немногим более 50 лет назад его не существовало.

"Безупречная работа, - говорит она. - Следов перемещения не найдешь, даже если искать - а я искала!"

"Нубийская кампания" ЮНЕСКО началась в 1960 году, когда Объединенная Арабская Республика (политический союз Египта и Сирии, который просуществовал с 1958 по 1961 год) начала строительство новой плотины на Ниле, вблизи Асуана.

Плотина должна была улучшить ирригацию долины и значительно увеличить производство гидроэлектроэнергии в Египте; одновременно с поднятием уровня воды изысканные храмы Абу-Симбел были бы полностью затоплены.

Копірайт зображення Alamy Image caption Большой храм, построенный фараоном Рамзесом II, от пола до потолка расписан иероглифами

Чтобы предотвратить эту потерю, ЮНЕСКО начало свою самую первую международную спасательную операцию (организацию создали в 1945 году, чтобы способствовать мирному развитию всемирной культуры и не допустить новой войны).

Вдохновленные успехом операции, должностные лица со временем составили список памятников Всемирного наследия, который сейчас защищает 1073 значительные культурные и природные достопримечательности во всем мире.

"До поездки сюда я и понятия не имела, что перенос храмов Абу-Симбел подтолкнул ЮНЕСКО к составлению своего списка, - говорит Китинг. - Теперь я понимаю почему. Это место... его история... у меня просто нет слов!"

Впрочем, перенести храмы оказалось непросто.

"Это был сложнейший проект, - объясняет доктор Мехтильд Ресслер, директор Отдела наследия ЮНЕСКО и Центра всемирного наследия. - Не уверена, что сегодня его бы реализовали, ведь сейчас все больше задаются вопросом о том, как такая масштабная кампания повлияет на регион с социальной и экологической точек зрения".

В ноябре 1963 года коллектив гидрологов, инженеров, археологов и других специалистов приступил к выполнению многолетнего плана ЮНЕСКО, по которому следовало разбить оба храма на блоки определенного размера (большой храм в 807 блоков, малый - на 235), пронумеровать эти блоки, аккуратно их переместить и снова соединить в величественные архитектурные сооружения, встроив в специально подготовленный скалистый фасад.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Из-за сооружения плотины вдоль Нила храмы Абу-Симбел чуть не оказались на дне образовавшегося озера Насера

Специалисты позаботились даже о том, чтобы воссоздать точный угол солнечного освещения, ведь дважды в год - 22 февраля (когда Рамзес II взошел на трон) и 22 октября (в день его рождения) - первые солнечные лучи проходили через специальный узкий проем и освещали лицо Рамзеса II и еще двух статуй внутри Большого храма. Наконец, в сентябре 1968 года состоялась яркая церемония завершения проекта.

"Это тот случай, когда все аспекты деятельности ЮНЕСКО - культура, наука и образование - мощно слились вместе", - говорит доктор Ресслер.

Действительно, проект вошел в историю как одно из величайших достижений археологии и инженерии. Представьте только, как справиться с такой масштабной задачей посреди далекой пустыни, часто в условиях невыносимой жары. У некоторых могут возникнуть сомнения в целесообразности операции, но она была именно тем, чего требовали специалисты из ЮНЕСКО, чтобы доказать самим себе: если они действуют заодно, их не остановить.

"Осуществление такого огромного и сложного проекта помогло понять, что мы как организация способны на три главных дела, - говорит доктор Ресслер. - Во-первых, мы можем собрать лучших в мире экспертов и профессионалов.

"Во-вторых, обеспечить международное сотрудничество [в то время в организацию входило около 100 стран; сейчас в ней 195 стран-членов и 10 ассоциированных членов]. В-третьих, призвать международное сообщество к ответственности за всемирное наследие, которая выливалась в финансовую и информационную поддержку".

"Мы осознали, что ни одна страна сама на это не способна", - добавляет она.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В 1960-е годы специалисты перенесли храмы Абу-Симбел на другое место на возвышенности

Получив такой толчок, ЮНЕСКО запустила другие программы, в частности постоянную программу сохранения Венеции, почти уничтоженной паводками в середине 1960-х.

В 1965 году на конференции в вашингтонском Белом доме было предложено создать "Фонд охраны всемирного наследия", чтобы постоянно охранять "величественные природные достопримечательности, живописные места и исторические сооружения". Несколькими годами позже подобное предложение поступило от Международного союза охраны природы.

Впрочем, только в ноябре 1972 года на Генеральной конференции ЮНЕСКО была подписана Конвенция об охране Всемирного культурного и природного наследия. Документ объединил два предыдущих черновых предложения и поставил задачу сохранить как природные, так и созданные людьми чудеса.

Сегодня можно утверждать, что благодаря успеху Нубийской кампании удалось сохранить такие выдающиеся места, как Биосферный заповедник бабочек-монархов в Мексике, пещеры и искусство ледниковой эры в Швабской Юре в Германии, а также южноафриканский остров Роббенейланд, где когда-то отбывал наказание Нельсон Мандела.

Были и особые проекты - по сложности подобные Абу-Симбелу.

Среди примеров - зоны военных действий, в частности Ирак и Йемен, а также Эфиопия, куда всего 10 лет назад благодаря ЮНЕСКО вернулся Аксумский обелиск - 24-метровый 160-тонный гранитный памятник, по частям вывезенный итальянцами в Рим в 1937 году при фашистском режиме во главе с Муссолини.

Копірайт зображення Rolls Press/Popperfoto Image caption Чтобы перенести храмы, надо было разобрать их на блоки, а затем заново собрать

"Возвращение и установка обелиска - только это событие обозначило для эфиопов конец Второй мировой войны, - говорит доктор Ресслер. - Людям необходимо их наследие. Стихийные бедствия, войны... нельзя допускать, чтобы они лишали народы наследия".

После завершения Нубийской кампании минуло уже 50 лет, и храмы Абу-Симбел, несмотря на отдаленное расположение, остаются популярными среди туристов. Пресноводное озеро Насера ​​славится рыбной ловлей, а также численностью крокодилов.

Но, безусловно, самым ярким бриллиантом региона остается его храмовый комплекс, простоявший уже 3000 и ставший символом общего наследия человечества и совокупной заботы о нашей планете. Конечно, все могло бы сложиться иначе...

"Думаю, люди все равно хотели бы посмотреть на эти храмы, - говорит Ресслер, - но для этого пришлось бы нырять с аквалангом, а может, опасаясь крокодилов, ограничиться созерцанием через стеклянное дно яхты".

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel

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