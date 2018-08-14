Как в Боливии новые автомобили освящают пивом

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На южном берегу озера Титикака лежит боливийская Копакабана - город, который славится древними реликвиями инков, чудесами христианских святых и религиозным обрядом освящения автомобиля пивом.

На первый взгляд, Копакабана в Боливии напоминает Амальфитанское побережье Италии.

Темные, беспокойные воды Титикаки омывают склоны высушенной земли, на которых примостились пестрые дома и терракотовые отели. Каменистый берег обрамляет тонкая лента белого песчаного пляжа.

Впрочем, когда выходишь на главную площадь Копакабаны, аналогия с Италией исчезает.

В самом центре города посреди рыночной суеты на старинной щербатой мостовой стоит базилика Божией Матери Копакабаны - белоснежное здание с тонким узором вокруг арок.

Город Копакабана находится на высоте 3841 м над уровнем моря, в ослепительной голубизне разреженного горного воздуха.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Копакабана на берегу Титикаки является отправной точкой путешествия из Перу в Боливию

"Это - священное место как для боливийцев, так и для перуанцев", - говорит экскурсовод Густаво Моралес, объясняя, что Копакабана является своеобразными воротами для тех, кто путешествует из Перу в Боливию.

"Тысячи людей ежегодно приходят сюда за благословением Пачамамы или Матери Земли. Говорят, что Богородица Копакабаны продлевает жизнь - как людей, так и машин, - добавляет он. - Если вы купили новый автомобиль, его необходимо освятить в Копакабане, чтобы ваши поездки были безопасными. Это - большой праздник".

Мы продираемся через десятки автомобилей, украшенных живыми цветами.

Пожилые женщины в ярких агуайо (традиционных плетеных шалях), придерживая тяжелые черные юбки, забираются на стремянки.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Чтобы освятить новый автомобиль, некоторые преодолевает тысячи километров

Они раскладывают на крышах автомобилей гладиолусы, а священники окропляют открытые двигатели святой водой из пластиковых ведерок. Я слышу живой шум разговоров, как на испанском, так и на аймара - языке коренного населения Анд.

"Большинство людей покупает бывшие в употреблении автомобили, но поскольку для владельцев они новые, они нуждаются в освящении", - объясняет Моралес.

Паломники приезжают из столицы Боливии Ла-Паса и даже за тысячу километров из Санта-Крус-де-ла-Сьерра или Потоси.

Церемония освящения машины завершается поливом ее пивом, чтобы утолить жажду Пачамамы. Кое-где на мостовой видны пятна от этих ритуальных омовений.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Базилику Божией Матери в центре Копакабаны был возведен на месте старинной часовни времен первых христианских проповедников

"Освящение пивом проводят не священники, а сами владельцы автомобилей или местные, но иногда в жаркий день и духовные лица позволяют себе глоток", - рассказывает Моралес.

"Пиво означает праздник, ведь боливийцы и перуанцы любят выпить, потому эта традиция со временем только укрепляется", - добавляет он.

"А что символизируют лепестки роз?" - спрашиваю я.

"Это вопрос престижа, - отвечает Моралес. - Цветы прилипают к остаткам пива на машине, и когда владелец возвращается домой, все знают, что у него новый автомобиль, освященный в Копакабане".

Традиция освящения автомобиля в Копакабане возникла в 1940-50-х годах, когда в боливийских и перуанских семьях появилась возможность купить машину.

Поскольку лодки, дома, скот или землю доставить в Копакабану было нереально, они начали привозить самую дорогую вещь, которую можно было транспортировать.

Однако традиция паломничества в базилику Божией Матери возникла задолго до появления автомобилей. Это место испокон веков считалось священным.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Традиция освящения автомобиля в Копакабане возникла в 1940-50-х годах

"Через Копакабану лежит путь к Острову дель Соль, который был святыней инков", - отмечает профессор антропологии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и эксперт по боливийской культуре Гильермо Дельгадо.

"В Копакаване - так сначала назывался город - был храм Солнца, главного бога инков. Копакавана стала священным местом, где жили жрицы храма - аклы, или избранные женщины".

В начале XVI века сюда начали прибывать христианские проповедники, которые стремились обратить местную народность аймара в католичество.

Они дополнили местный культ Солнца и Матери Земли поклонением Деве Марии.

"Такой процесс называют "трансформацией культур", когда новый слой, христианство, не уничтожает, а признает предшествующую культуру, - говорит Дельгадо. - Это дополнение, а не противостояние".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Пиво - любимый напиток боливийцев и перуанцев

Сочетание двух религиозных культов способствовало репутации Копакабаны как священного города, которую также подкрепляют две местные легенды.

Первая - рассказывает о купце-инке Тито Юпанки, который в начале XVI века вырезал из темного дерева статую Девы Марии более 1 метра высотой.

По легенде, Юпанки даже не был художником и создал фигуру святой под влиянием высшей силы. Скульптура имеет романтическое название Морена, или Черная Мадонна.

Вторая легенда рассказывает о бразильских рыбаках, попавших в страшную бурю на озере Титикака и спасшихся только благодаря статуе Черной Мадонны - она ​​указала им безопасный путь к берегу.

Кстати, знаменитый бразильский пляж Копакабана назван именно в честь священного боливийского города.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Копакабана была местом паломничества задолго до изобретения автомобиля. На фото - женщины коренной народности Анд - аймара

"В 1621 году монах-августинец Рамос Гавилан записал 132 "чуда", сотворенных Мадонной Копакабаны, - рассказывает Дельгадо. - Спасение бразильских рыбаков, кажется, самое популярное из многих удивительных деяний Девы Марии".

Хотя точно не известно, откуда появилась эта статуя, она на самом деле существует.

Сначала она хранилась в небольшой часовне, возведенной специально для нее в 1580-х годах. Часовню постепенно перестраивали, пока в 1620 году она не превратилась в собор, который окончательно был завершен в 1805 году.

И статуя Черной Мадонны до сих пор здесь.

"Ее нельзя выносить из храма - по легенде, это может привести к огромному наводнению", - говорит Моралес.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Считается, что игрушечные машинки также приносят удачу

Освятить автомобиль в Копакабане можно ежедневно, но самые популярные дни - выходные, а также религиозные и национальные праздники, например Пасха или День Независимости Перу и Боливии.

Что еще нужно привезти с собой, кроме машины, поинтересовалась я.

"Обряд стоит примерно 200 боливиано, и вам также понадобится где-то с десяток бутылок пива", - говорит Моралес.

"Две-три пойдут на омовение автомобиля и обрызгивание Пачамамы, а остальные обычно выпивают. Лучше приехать на выходные и переночевать Копакабане".

"Здесь всегда празднуют так, что садиться за руль нового автомобиля безопаснее на ледующий день", - добавляет Моралес.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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