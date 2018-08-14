Как в Боливии новые автомобили освящают пивом
На южном берегу озера Титикака лежит боливийская Копакабана - город, который славится древними реликвиями инков, чудесами христианских святых и религиозным обрядом освящения автомобиля пивом.
На первый взгляд, Копакабана в Боливии напоминает Амальфитанское побережье Италии.
Темные, беспокойные воды Титикаки омывают склоны высушенной земли, на которых примостились пестрые дома и терракотовые отели. Каменистый берег обрамляет тонкая лента белого песчаного пляжа.
Впрочем, когда выходишь на главную площадь Копакабаны, аналогия с Италией исчезает.
В самом центре города посреди рыночной суеты на старинной щербатой мостовой стоит базилика Божией Матери Копакабаны - белоснежное здание с тонким узором вокруг арок.
Город Копакабана находится на высоте 3841 м над уровнем моря, в ослепительной голубизне разреженного горного воздуха.
"Это - священное место как для боливийцев, так и для перуанцев", - говорит экскурсовод Густаво Моралес, объясняя, что Копакабана является своеобразными воротами для тех, кто путешествует из Перу в Боливию.
"Тысячи людей ежегодно приходят сюда за благословением Пачамамы или Матери Земли. Говорят, что Богородица Копакабаны продлевает жизнь - как людей, так и машин, - добавляет он. - Если вы купили новый автомобиль, его необходимо освятить в Копакабане, чтобы ваши поездки были безопасными. Это - большой праздник".
Мы продираемся через десятки автомобилей, украшенных живыми цветами.
Пожилые женщины в ярких агуайо (традиционных плетеных шалях), придерживая тяжелые черные юбки, забираются на стремянки.
Они раскладывают на крышах автомобилей гладиолусы, а священники окропляют открытые двигатели святой водой из пластиковых ведерок. Я слышу живой шум разговоров, как на испанском, так и на аймара - языке коренного населения Анд.
"Большинство людей покупает бывшие в употреблении автомобили, но поскольку для владельцев они новые, они нуждаются в освящении", - объясняет Моралес.
Паломники приезжают из столицы Боливии Ла-Паса и даже за тысячу километров из Санта-Крус-де-ла-Сьерра или Потоси.
Церемония освящения машины завершается поливом ее пивом, чтобы утолить жажду Пачамамы. Кое-где на мостовой видны пятна от этих ритуальных омовений.
"Освящение пивом проводят не священники, а сами владельцы автомобилей или местные, но иногда в жаркий день и духовные лица позволяют себе глоток", - рассказывает Моралес.
"Пиво означает праздник, ведь боливийцы и перуанцы любят выпить, потому эта традиция со временем только укрепляется", - добавляет он.
"А что символизируют лепестки роз?" - спрашиваю я.
"Это вопрос престижа, - отвечает Моралес. - Цветы прилипают к остаткам пива на машине, и когда владелец возвращается домой, все знают, что у него новый автомобиль, освященный в Копакабане".
Традиция освящения автомобиля в Копакабане возникла в 1940-50-х годах, когда в боливийских и перуанских семьях появилась возможность купить машину.
Поскольку лодки, дома, скот или землю доставить в Копакабану было нереально, они начали привозить самую дорогую вещь, которую можно было транспортировать.
Однако традиция паломничества в базилику Божией Матери возникла задолго до появления автомобилей. Это место испокон веков считалось священным.
"Через Копакабану лежит путь к Острову дель Соль, который был святыней инков", - отмечает профессор антропологии из Калифорнийского университета в Санта-Крузе и эксперт по боливийской культуре Гильермо Дельгадо.
"В Копакаване - так сначала назывался город - был храм Солнца, главного бога инков. Копакавана стала священным местом, где жили жрицы храма - аклы, или избранные женщины".
В начале XVI века сюда начали прибывать христианские проповедники, которые стремились обратить местную народность аймара в католичество.
Они дополнили местный культ Солнца и Матери Земли поклонением Деве Марии.
"Такой процесс называют "трансформацией культур", когда новый слой, христианство, не уничтожает, а признает предшествующую культуру, - говорит Дельгадо. - Это дополнение, а не противостояние".
Сочетание двух религиозных культов способствовало репутации Копакабаны как священного города, которую также подкрепляют две местные легенды.
Первая - рассказывает о купце-инке Тито Юпанки, который в начале XVI века вырезал из темного дерева статую Девы Марии более 1 метра высотой.
По легенде, Юпанки даже не был художником и создал фигуру святой под влиянием высшей силы. Скульптура имеет романтическое название Морена, или Черная Мадонна.
Вторая легенда рассказывает о бразильских рыбаках, попавших в страшную бурю на озере Титикака и спасшихся только благодаря статуе Черной Мадонны - она указала им безопасный путь к берегу.
Кстати, знаменитый бразильский пляж Копакабана назван именно в честь священного боливийского города.
"В 1621 году монах-августинец Рамос Гавилан записал 132 "чуда", сотворенных Мадонной Копакабаны, - рассказывает Дельгадо. - Спасение бразильских рыбаков, кажется, самое популярное из многих удивительных деяний Девы Марии".
Хотя точно не известно, откуда появилась эта статуя, она на самом деле существует.
Сначала она хранилась в небольшой часовне, возведенной специально для нее в 1580-х годах. Часовню постепенно перестраивали, пока в 1620 году она не превратилась в собор, который окончательно был завершен в 1805 году.
И статуя Черной Мадонны до сих пор здесь.
"Ее нельзя выносить из храма - по легенде, это может привести к огромному наводнению", - говорит Моралес.
Освятить автомобиль в Копакабане можно ежедневно, но самые популярные дни - выходные, а также религиозные и национальные праздники, например Пасха или День Независимости Перу и Боливии.
Что еще нужно привезти с собой, кроме машины, поинтересовалась я.
"Обряд стоит примерно 200 боливиано, и вам также понадобится где-то с десяток бутылок пива", - говорит Моралес.
"Две-три пойдут на омовение автомобиля и обрызгивание Пачамамы, а остальные обычно выпивают. Лучше приехать на выходные и переночевать Копакабане".
"Здесь всегда празднуют так, что садиться за руль нового автомобиля безопаснее на ледующий день", - добавляет Моралес.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.