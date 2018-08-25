Как куклы спасли чешский язык

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В XVII веке, когда Богемия находилась под властью Габсбургов, чешский язык практически исчез. Единственное место, где разрешалось разговаривать на чешском, были уличные кукольные театры.

Я зашла в магазин кукол в Праге и заглянула вглубь, где в руках мастеров рождалась новая жизнь.

Как только на лице фигурки появлялись глаза, она сразу оживала. Владелец магазина тянул за ниточки, а куклы пританцовывали и кланялись, как настоящие актеры.

Я смотрела на них и думала о том, знают ли ремесленники, какую историю держат в своих руках.

Ведь именно эта скромная кукла-марионетка когда-то спасла чешский язык и чешскую нацию.

Копірайт зображення Alamy Image caption Чешский язык выжил и сохранился благодаря пражским кукольникам и их деревянным актерам

В XVII веке, когда Богемия находилась под властью Габсбургов, чешский язык практически исчез.

После того как имперско-баварская армия католиков разбила армию чешских протестантов в битве на Белой горе к западу от Праги, Чехия почти на три века утратила свою независимость.

Правление Габсбургов еще сильнее обострило политические и религиозные разногласия в регионе и всей Европе.

Но на карту было поставлено нечто большее, чем власть - язык и нация чехов.

Когда в начале XVII века восстание протестантов было подавлено и на чешский престол взошел король Фердинанд II, Прага почти на два века пришла в упадок.

Новый правитель ненавидел чешских протестантов, считая их угрозой для своей веры. Чешское население, преимущественно крестьян и ремесленников, заставили говорить на немецком языке.

Вскоре и интеллектуальная элита, которая сначала пыталась сопротивляться языку захватчиков, также перешла на немецкий.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Мастерские по изготовлению кукол стали центрами чешского национального сопротивления

Чешский постепенно превратился в диалект и наверняка канул бы в лету, если бы не скромные деревянные игрушки.

Мастерские кукол вдруг превратились в центры национального сопротивления.

Чешские резчики XVII века, которые изготавливали барочные деревянные кресла для церквей, сменили профиль и начали создавать марионеток для богемских театральных трупп.

Ведь после прихода к власти Фердинанда II единственным местом, где разрешалось разговаривать на чешском, были уличные балаганы.

Пока остальная часть страны разговаривала на навязанном им немецком, из уст странствующих артистов и их марионеток звучала родная славянская речь.

Языковое наследие целого народа повисло на ниточке уличной марионетки

Трудно поверить, что всего несколько сотен кукол и кукольников, воспользовавшись лазейкой в законе, смогли спасти язык нации. Но все так и было - языковое наследие целого народа повисло на ниточке уличной марионетки.

Вполне понятно, почему чехи так любят этих кукол, и почему в чешской столице и сегодня так много сказочных театральных фигурок.

Прогуляйтесь по Праге, и вы обязательно наткнетесь на магазин чешских марионеток или сувенирный рынок где торгуют куклами.

Копірайт зображення Carol J Saunders / Alamy Stock Photo Image caption В Праге XVII века чешский можно было услышать только от уличных актеров-кукольников

Большую часть кукол и сегодня изготавливают из дерева. Они свисают с потолков или витрин магазинов, заглядывая в глаза прохожих, будто умоляя - возьмите меня к себе, оживите меня.

Они выглядят так же, как несколько веков назад: деревянные фигурки королей и королев, ведьм, крестьян или животных.

И хотя теперь ими преимущественно играют дети или украшают дома, они все еще скромно напоминают о том, что когда-то стали символом протеста целой нации.

Магия кукольного спектакля привлекает внимание прохожих.

На старинной площади, покрытой брусчаткой, кукольник в костюме пажа начинает театрализованное шоу. Перо на его бархатной шляпе покачивается в такт движениям марионеток.

Копірайт зображення Alamy Image caption Прогуляйтесь по Праге, и вы обязательно наткнетесь на магазин чешских марионеток или сувенирный рынок где торгуют куклами

Молодой крестьянин и прекрасная принцесса танцуют под мелодию средневекового трубадура. Это - чешская история любви со счастливым концом.

В ней всегда побеждает простой парень, которому в конце концов удается завоевать сердце капризной принцессы.

Неподалеку от еврейского квартала в самом сердце Старого Города я остановилась возле Национального театра марионеток, куда приходят посмотреть живые кукольные представления и местные, и туристы.

Из открытого окна доносятся реплики из спектакля "Дон Жуан", слышны интонации чешской речи.

В голове роится мысль, насколько иначе теперь звучало бы это шоу, если бы простые уличные актеры и ремесленники не сохранили бы чешский для своего народа.

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И мне интересно, знают ли люди, которые говорят на чешском рядом со мной, что из их уст звучит речь, спасенная несколько веков назад городскими кукольниками и их деревянными актерами.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можна на сайте BBC Travel.

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