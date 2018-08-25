Как куклы спасли чешский язык

Жаклин Джанексела BBC Travel
  • 25 августа 2018
Маріонетка Копірайт зображення Getty Images

В XVII веке, когда Богемия находилась под властью Габсбургов, чешский язык практически исчез. Единственное место, где разрешалось разговаривать на чешском, были уличные кукольные театры.

Я зашла в магазин кукол в Праге и заглянула вглубь, где в руках мастеров рождалась новая жизнь.

Как только на лице фигурки появлялись глаза, она сразу оживала. Владелец магазина тянул за ниточки, а куклы пританцовывали и кланялись, как настоящие актеры.

Я смотрела на них и думала о том, знают ли ремесленники, какую историю держат в своих руках.

Ведь именно эта скромная кукла-марионетка когда-то спасла чешский язык и чешскую нацию.

Прага Копірайт зображення Alamy
Image caption Чешский язык выжил и сохранился благодаря пражским кукольникам и их деревянным актерам

В XVII веке, когда Богемия находилась под властью Габсбургов, чешский язык практически исчез.

После того как имперско-баварская армия католиков разбила армию чешских протестантов в битве на Белой горе к западу от Праги, Чехия почти на три века утратила свою независимость.

Правление Габсбургов еще сильнее обострило политические и религиозные разногласия в регионе и всей Европе.

Но на карту было поставлено нечто большее, чем власть - язык и нация чехов.

Когда в начале XVII века восстание протестантов было подавлено и на чешский престол взошел король Фердинанд II, Прага почти на два века пришла в упадок.

Новый правитель ненавидел чешских протестантов, считая их угрозой для своей веры. Чешское население, преимущественно крестьян и ремесленников, заставили говорить на немецком языке.

Вскоре и интеллектуальная элита, которая сначала пыталась сопротивляться языку захватчиков, также перешла на немецкий.

Куклы Копірайт зображення Getty Images
Image caption Мастерские по изготовлению кукол стали центрами чешского национального сопротивления

Чешский постепенно превратился в диалект и наверняка канул бы в лету, если бы не скромные деревянные игрушки.

Мастерские кукол вдруг превратились в центры национального сопротивления.

Чешские резчики XVII века, которые изготавливали барочные деревянные кресла для церквей, сменили профиль и начали создавать марионеток для богемских театральных трупп.

Ведь после прихода к власти Фердинанда II единственным местом, где разрешалось разговаривать на чешском, были уличные балаганы.

Пока остальная часть страны разговаривала на навязанном им немецком, из уст странствующих артистов и их марионеток звучала родная славянская речь.

Трудно поверить, что всего несколько сотен кукол и кукольников, воспользовавшись лазейкой в законе, смогли спасти язык нации. Но все так и было - языковое наследие целого народа повисло на ниточке уличной марионетки.

Вполне понятно, почему чехи так любят этих кукол, и почему в чешской столице и сегодня так много сказочных театральных фигурок.

Прогуляйтесь по Праге, и вы обязательно наткнетесь на магазин чешских марионеток или сувенирный рынок где торгуют куклами.

Прага Копірайт зображення Carol J Saunders / Alamy Stock Photo
Image caption В Праге XVII века чешский можно было услышать только от уличных актеров-кукольников

Большую часть кукол и сегодня изготавливают из дерева. Они свисают с потолков или витрин магазинов, заглядывая в глаза прохожих, будто умоляя - возьмите меня к себе, оживите меня.

Они выглядят так же, как несколько веков назад: деревянные фигурки королей и королев, ведьм, крестьян или животных.

И хотя теперь ими преимущественно играют дети или украшают дома, они все еще скромно напоминают о том, что когда-то стали символом протеста целой нации.

Магия кукольного спектакля привлекает внимание прохожих.

На старинной площади, покрытой брусчаткой, кукольник в костюме пажа начинает театрализованное шоу. Перо на его бархатной шляпе покачивается в такт движениям марионеток.

Прага Копірайт зображення Alamy
Image caption Прогуляйтесь по Праге, и вы обязательно наткнетесь на магазин чешских марионеток или сувенирный рынок где торгуют куклами

Молодой крестьянин и прекрасная принцесса танцуют под мелодию средневекового трубадура. Это - чешская история любви со счастливым концом.

В ней всегда побеждает простой парень, которому в конце концов удается завоевать сердце капризной принцессы.

Неподалеку от еврейского квартала в самом сердце Старого Города я остановилась возле Национального театра марионеток, куда приходят посмотреть живые кукольные представления и местные, и туристы.

Из открытого окна доносятся реплики из спектакля "Дон Жуан", слышны интонации чешской речи.

В голове роится мысль, насколько иначе теперь звучало бы это шоу, если бы простые уличные актеры и ремесленники не сохранили бы чешский для своего народа.

Прага Копірайт зображення Getty Images

И мне интересно, знают ли люди, которые говорят на чешском рядом со мной, что из их уст звучит речь, спасенная несколько веков назад городскими кукольниками и их деревянными актерами.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можна на сайте BBC Travel.

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