Как куклы спасли чешский язык
В XVII веке, когда Богемия находилась под властью Габсбургов, чешский язык практически исчез. Единственное место, где разрешалось разговаривать на чешском, были уличные кукольные театры.
Я зашла в магазин кукол в Праге и заглянула вглубь, где в руках мастеров рождалась новая жизнь.
Как только на лице фигурки появлялись глаза, она сразу оживала. Владелец магазина тянул за ниточки, а куклы пританцовывали и кланялись, как настоящие актеры.
Я смотрела на них и думала о том, знают ли ремесленники, какую историю держат в своих руках.
Ведь именно эта скромная кукла-марионетка когда-то спасла чешский язык и чешскую нацию.
В XVII веке, когда Богемия находилась под властью Габсбургов, чешский язык практически исчез.
После того как имперско-баварская армия католиков разбила армию чешских протестантов в битве на Белой горе к западу от Праги, Чехия почти на три века утратила свою независимость.
Правление Габсбургов еще сильнее обострило политические и религиозные разногласия в регионе и всей Европе.
Но на карту было поставлено нечто большее, чем власть - язык и нация чехов.
Когда в начале XVII века восстание протестантов было подавлено и на чешский престол взошел король Фердинанд II, Прага почти на два века пришла в упадок.
Новый правитель ненавидел чешских протестантов, считая их угрозой для своей веры. Чешское население, преимущественно крестьян и ремесленников, заставили говорить на немецком языке.
Вскоре и интеллектуальная элита, которая сначала пыталась сопротивляться языку захватчиков, также перешла на немецкий.
Чешский постепенно превратился в диалект и наверняка канул бы в лету, если бы не скромные деревянные игрушки.
Мастерские кукол вдруг превратились в центры национального сопротивления.
Чешские резчики XVII века, которые изготавливали барочные деревянные кресла для церквей, сменили профиль и начали создавать марионеток для богемских театральных трупп.
Ведь после прихода к власти Фердинанда II единственным местом, где разрешалось разговаривать на чешском, были уличные балаганы.
Пока остальная часть страны разговаривала на навязанном им немецком, из уст странствующих артистов и их марионеток звучала родная славянская речь.
Трудно поверить, что всего несколько сотен кукол и кукольников, воспользовавшись лазейкой в законе, смогли спасти язык нации. Но все так и было - языковое наследие целого народа повисло на ниточке уличной марионетки.
Вполне понятно, почему чехи так любят этих кукол, и почему в чешской столице и сегодня так много сказочных театральных фигурок.
Прогуляйтесь по Праге, и вы обязательно наткнетесь на магазин чешских марионеток или сувенирный рынок где торгуют куклами.
Большую часть кукол и сегодня изготавливают из дерева. Они свисают с потолков или витрин магазинов, заглядывая в глаза прохожих, будто умоляя - возьмите меня к себе, оживите меня.
Они выглядят так же, как несколько веков назад: деревянные фигурки королей и королев, ведьм, крестьян или животных.
И хотя теперь ими преимущественно играют дети или украшают дома, они все еще скромно напоминают о том, что когда-то стали символом протеста целой нации.
Магия кукольного спектакля привлекает внимание прохожих.
На старинной площади, покрытой брусчаткой, кукольник в костюме пажа начинает театрализованное шоу. Перо на его бархатной шляпе покачивается в такт движениям марионеток.
Молодой крестьянин и прекрасная принцесса танцуют под мелодию средневекового трубадура. Это - чешская история любви со счастливым концом.
В ней всегда побеждает простой парень, которому в конце концов удается завоевать сердце капризной принцессы.
Неподалеку от еврейского квартала в самом сердце Старого Города я остановилась возле Национального театра марионеток, куда приходят посмотреть живые кукольные представления и местные, и туристы.
Из открытого окна доносятся реплики из спектакля "Дон Жуан", слышны интонации чешской речи.
В голове роится мысль, насколько иначе теперь звучало бы это шоу, если бы простые уличные актеры и ремесленники не сохранили бы чешский для своего народа.
И мне интересно, знают ли люди, которые говорят на чешском рядом со мной, что из их уст звучит речь, спасенная несколько веков назад городскими кукольниками и их деревянными актерами.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можна на сайте BBC Travel.
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