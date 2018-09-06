Государственный язык, на котором говорят всего несколько тысяч. Зачем это Швейцарии?

Копірайт зображення Getty Images

Несмотря на то, что ретороманский является одним из четырех официальных языков страны, на нем разговаривают менее 0,5% швейцарцев.

Романшский или ретороманский - один из четырех государственных языков Швейцарии. Но на вопрос: "Вы говорите на романшском?" утвердительно могут ответить лишь 0,5% швейцарцев.

Он относится к группе романских языков и является родным для жителей крупнейшего швейцарского кантона на юго-востоке страны - Граубюндена.

В прошлом столетии количество носителей ретороманского сократилось наполовину, и теперь на нем говорят лишь 60 тысяч человек.

Путешествуя по Граубюндену, все еще можно увидеть ретороманский на уличных знаках или услышать веселое "Allegra!" (Добро пожаловать!) в ресторанах.

Тем не менее, почти 40% коренных носителей языка покинули свою малую родину и в поисках работы переехали в города, например, в Цюрих. За пределами кантона ретороманский уже не услышишь.

Но какая судьба в такой маленькой стране может постичь язык лишь с несколькими тысячами носителей? Удастся ли его сохранить? Или вымрет он, как когда-то динозавры и птицы додо?

Романшский возник примерно в XV веке до н.э., когда римляне завоевали Рецию, территорию современного Граубюндена.

Язык появился в результате смешения вульгарной латыни, на которой говорили солдаты и колонизаторы, и ретийского - языка местного населения.

Копірайт зображення Josef Beck / Getty Images Image caption На ретороманском говорит коренное население крупнейшего швейцарского кантона Граубюнден

Гибридный язык оставался в регионе основным инструментом общения вплоть до XV века, когда Реция вошла в первую конфедерацию швейцарских кантонов - "Свободного государства трех лиг".

Официальным языком Лиг стал немецкий, а ретороманский остался в изолированных альпийских поселках. Он разделился на пять диалектов, каждый из которых имел свою письменность.

Отсутствие единого стандарта помешало ретороманскому языку завоевать такой же статус в стране, какой был у немецкого и французского.

В Граубюнден начали постепенно переезжать носители немецкого языка, и до XIX века все жители кантона, в том числе и его коренное население, перешли на немецкий.

Сегодня Граубюнден говорит преимущественно на немецком.

Ретороманский должен был кануть в лету. Но швейцарцы гордятся своей культурой, и в 1938 году более 90% граждан проголосовали за сохранение ретороманского в качестве официального государственного языка.

Сегодня правительство Швейцарии ежегодно выделяет около 7,6 млн швейцарских франков на его защиту и популяризацию.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Несмотря на то, что ретороманский является официальным языком Швейцарии, за пределами Граубюндена его не услышишь

Существование пяти диалектов государственного языка противоречило понятиям практичности и экономии, поэтому в 1982 году была разработана искусственная, унифицированная версия ретороманских наречий.

Проект возглавил лингвист из Цюрихского университета Хайнрих Шмид вместе с некоммерческой организацией Lia Rumantscha, занимающейся сохранностью ретороманского языка и культуры.

С 1996 года унифицированный романшский используют в административных инстанциях, хотя сами жители Граубюндена по-прежнему говорят на диалектах.

"Некоторые носители языка считают стандартизированный вариант угрозой их собственному диалекту или говору", - объясняет Даниэль Телли, руководитель лингвистического отдела в Lia Rumantscha.

"Стандартизованный язык кажется им искусственным, тогда как живой разговорный вариант ретороманского - язык, на котором говорит сердце", - добавляет он.

Язык существует для передачи культуры народа следующему поколению, поэтому желание каждого региона защитить свой уникальный диалект вполне понятно.

Когда в мире умирает язык, а это происходит каждые две недели, человечество теряет коллективную память прошлых поколений.

"Речь - яркое и важное воплощение культурной идентичности, без языка многие аспекты культуры утрачиваются", - говорит доктор Грегори Андерсон, директор Института исчезающих языков.

Если ретороманский язык исчезнет, кто сможет сохранить традиции, например, старинный праздник весны Шаландамарц, который отмечают 1 марта в Долине Энгадин?

Не забудут ли люди и традиционные местные рецепты, например капуны, - разновидность голубцов?

"Ретороманский вносит свой вклад в многоязычие Швейцарии, - отмечает Телли. - Смерть языка также означает утрату уникального способа увидеть и описать мир".

Впрочем, количество носителей ретороманского продолжает неизбежно уменьшаться, его вытесняют более распространенные языки.

Во многих школах Граубюндена основным языком обучения является немецкий язык. Лишь в небольших поселках преподают на ретороманском, объединяя местный диалект с унифицированным вариантом.

Многие школы предлагают уроки ретороманского, но это не обязательный предмет.

Жительница Граубюндена Майя Хартманн, которая занимается связями с общественностью, выбрала в школе французский, итальянский и английский.

Ведь эти языки гарантируют более широкие профессиональные возможности в глобализированной экономике.

Копірайт зображення Bon Appetit / Alamy Stock Photo Image caption Если ретороманский язык исчезнет, не сохранятся и традиционные местные рецепты, например капуны

Впрочем, определенная надежда все-таки есть. В последние годы наблюдается небольшой рост интереса к ретороманскому, что может способствовать возрождению языка.

По иронии судьбы, этому помогает именно глобализация.

"Раньше традиционные ценности не были в большом почете, но люди устали от того, что все везде одинаковое. Сегодня в моде возвращение к корням, местная культура считается более трендовой, чем глобальная, - говорит Хартманн. - Люди гордятся тем, что умеют разговаривать на ретороманском, потому что это что-то редкое и оригинальное, а сегодня эксклюзив как раз в цене".

На ретороманском начали разговаривать на телевидении и радио, причем это - смесь унифицированного варианта и диалектов.

Открылись книжные лавки, например Provini Il Palantin с самой большой в кантоне коллекцией книг на ретороманском.

А местная хип-хоп группа читает на ретороманском рэп.

"Настоящий рэп должен звучать на родном языке, - говорит участник группы Liricas Analas Йоханнес Джаст Just и добавляет, - мы все родом из Граубюндена".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Рост интереса к местной культуре помогает возродить ретороманский

Способствуют возрождению исчезающих языков и современные технологии. Язык живет на сайтах и ​​в блогах; онлайн-программы, как например Memrise, помогают его изучать, а онлайн-переводчики наподобие Romansh English Translator APK - понять текст.

Носители ретороманского теперь могут находить друг друга и общаться в соцсетях.

А Google недавно запустил проект поддержки исчезающих языков, среди которых есть и ретороманский.

Строка из поэмы XIX века "Романшскому народу" (Al pievel romontsch)" Джашена Каспара Муота призывает "Подняться на защиту своего древнего ретороманского языка!"

Посмотрим, будут ли современные жители кантона считать сохранение языкового наследия делом, достойным внимания.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

Следите за нашими новостями в Twitter и Telegram

...