Психоделический исландский Стоунхендж

Ехать в северо-восточную часть Исландии туристам обычно не советуют. Говорят, места там безлюдные, а виды неинтересные. Однако, как обнаружила обозреватель BBC Travel, именно здесь скрыта магическая притягательность северной страны.

Копірайт зображення Eric Guth

Малоизвестный путь

В последние годы Исландия переживает настоящий туристический бум - число посетителей превышает количество местных жителей почти в четыре раза. Но мало кто из путешественников отправляется в северо-восточную часть острова.

В городе Хьюсавик, куда приезжают посмотреть на китов, мы расспросили у местного жителя о полуострове Мельраккасльетта.

Его ответ был однозначен и прост: "Какой смысл туда ехать? Там нет ничего интересного, а виды совершенно невыразительные".

Однако, съехав с асфальтированной кольцевой дороги и преодолев за три дня 275 км по дорогам 85 и 870, мы обнаружили новые земли, которые произвели на нас совсем другое впечатление.

Это - территория потрясающей северной красоты, мистических тундровых ландшафтов и незабываемых встреч с местными жителями.

Копірайт зображення Eric Guth

Исландские "горцы"

В 100 км от Хьюсавика - где асфальтированная дорога закончилась и начался гравий, мы встретили двух братьев. Они вышли из тумана, одетые в похожие парки красного и синего цветов.

В течение четырех дней парни объезжали на лошадях высокогорья, собирая стадо баранов в четыре тысячи голов. Вместе с ними работали еще два десятка мужчин.

Свейнбьйорн Арни и Кристинн Иоганн Лунда - плотники, но чтобы подзаработать, они время от времени загоняют скот или охотятся на арктическую лису на полуострове Мельраккасльетта.

"Мы - те, кого называют классической деревенщиной", - пошутили ребята и предложили нам виски из пластиковой бутылки. А мы поделились с ними жевательным табаком.

Копірайт зображення Eric Guth

Северное сияние

Уже в сумерках добрались до маяка Храунхафнартанги в крайней северной точке Исландии. Мы шли к нему вдоль моря, по пляжу, покрытому галькой и старыми рыболовными сетями.

Возле башни услышали необычную мелодию северного побережья - шорох трав у старенькой землянки, журчание морских волн и глухое металлическое эхо, если постучать в дверь маяка.

Там никто не жил, но меня не покидало странное ощущение, что за нами кто-то наблюдает.

Копірайт зображення Eric Guth

Арктический Хендж

После полуночи мы натолкнулись на диковинные каменные сооружения, напоминавшие Стоунхендж или башню из "Властелина колец".

Главные башни, через которые проходят лучи северного солнца во время июньского солнцестояния, являются частью сложной композиции - Арктического Хенджа.

Монумент дополняют другие причудливые сооружения, например небольшая комната с балками на потолке, где с помощью вебкамеры можно связаться со своими родными, и каменный указатель полярной звезды.

Сочетая местный фольклор и креативность, жители города Рауфархофн пытаются привлечь больше туристов в свои отдаленные земли.

Копірайт зображення Eric Guth

Уникальное мировосприятие

Построил Арктический Хендж Эрлингур Б. Тородсен - человек с уникальным видением мира. Когда на следующее утро он провел нам экскурсию по монументу, рассказал, что туризм составляет серьезную угрозу Исландии.

Однако это не касается крошечного городка Рауфархофн, который он решил сделать известным. Создавая Исландский Стоунхендж, он черпал идеи из многих источников, в том числе фильма "Инопланетянин" и творчества группы Rolling Stones.

Тородсен умер в конце 2015 года, вскоре после нашего визита, но строительство Хенджа не остановилось. Возглавил проект бывший министр финансов Исландии при поддержке нынешнего правительства страны.

Как отметил Тородсен, "то, чего никогда не было, всегда может произойти вновь".

Копірайт зображення Eric Guth

Стратегическая гавань

В 75 км к юго-востоку от Арктического Хенджа расположена бухта Финнафьйордур, оказавшаяся идеальным местом для контейнерного порта.

Поскольку ледники постепенно отступают, Арктика становится пригодной для судоходства. И крошечный исландский городок может стать стратегически важной остановкой на новом транспортном пути из Китая в Европу.

Сейчас здесь проживает лишь 530 человек. С остальным миром их связывает единственная неасфальтированная дорога, а средства к существованию обеспечивает местный завод по переработке рыбы.

Впрочем, если генеральный план удастся осуществить, их мир станет совсем другим.

Копірайт зображення Eric Guth

Поиски перспектив

Прогулку по городу нам устроил глава муниципалитета Сиггейр Стефанссон, который также руководит рыбоперерабатывающим заводом.

Он показал нам и место будущей гавани.

"Это хорошая земля, но здесь нет ничего, чтобы делало ее особенной", - сказал он, объясняя, что в других регионах страны намного больше интересных мест.

Часть его работы заключается в поисках перспектив для крошечного городка.

"Наша молодежь уезжает отсюда и не возвращается", - отметил он.

Копірайт зображення Eric Guth

Поиски себя

Должна отметить, что наше путешествие по полуострову Мельраккасльетта оказалось совершенно нескучным.

Переменчивая погода - когда туман, облака, дожди и солнце постоянно сменяют друг друга - символически отражает наш опыт. Мы никогда не знали, чего ожидать.

Я уверена, если бы мы снова отправились по этому пути, то попали бы в совершенно другие истории и встретили бы совершенно других людей.

Кажется, это место находится в постоянном поиске самого себя, независимо от того, приезжают сюда посетители или нет.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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