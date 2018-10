Писатель, который научил детей смеяться

В 1950-х годах книги для детей были поучительными и скучными. Но потом появился Доктор Сьюз и навсегда изменил детскую литературу.

Копірайт зображення Mike MacEacheran

Кто такой этот Доктор Сьюз? Писатель и иллюстратор, автор самых абсурдных книг на полках библиотек, чьи каламбуры и рисунки дети помнят всю жизнь.

Вселенная Доктора Сьюза полна фантастических существ, персонажей с выпученными глазами и веселых рифм. Коты здесь разгуливают в красно-белых шляпах, а лисы - в спортивных носках.

Его стихи - результат многих часов грез на лекциях в Дартмутском колледже в Нью-Гэмпшире, а рисунки - опыта рекламного иллюстратора в Нью-Йорке.

Впрочем, прогуляйтесь по музейному кварталу на улице Эдвардс в Спрингфилде, штат Массачусетс, и вы быстро заметите другой источник его фантазий.

Ведь настоящий гений Сьюза заключается в его удивительном таланте вплести сюрреалистический мир в реальный. Неудивительно, что персонажи его сказок живут и на улицах его родного города.

Это то, что сразу бросается в глаза посетителям Спрингфилда. "Массачусетс занимает важное место в его книгах рядом с вымышленным миром", - рассказывает Кей Симпсон, президент Музеев Спрингфилда.

Копірайт зображення Stan Tess / Alamy Stock Photo Image caption Повсюду на улицах Спрингфилда, родного города Доктора Сьюза, можно увидеть персонажей его историй

История самого Теодора "Теда" Сьюза Гейзеля, который родился 2 марта 1904 года, начинается прямо на ступеньках музея "Удивительный мир Доктора Сьюза".

Его биография - это путь мальчика из маленького городка с большими мечтами ко всемирному признанию.

В одном из первых залов музея расположена "Пекарня Сьюза", почти такая же, как та, которой владели его дедушка и бабушкой. В детстве мать будущего писателя пела ему песни о названиях пирогов: яблочный, мясной, лимонный, персиковый, ананасовый, с черникой, кокосом, заварным кремом или кабачком.

Мать бесспорно развила его фантазию и творческий дар. Она, например, позволяла мальчику рисовать на стенах его комнаты цветными карандашами.

В 1937 году, когда ему было 33, он написал свою первую детскую книгу And to Think That I Saw It on Mulberry Street ("На Шелковичной улице").

В названии упоминается улица, по которой маленький Доктор Сьюз ходил в школу. Напечатать книгу отказались 27 издателей, и, считая себя неудачником, Сьюз решил сжечь рукопись.

Но когда Сьюз возвращался домой, получив 27 отказ, он наткнулся на своего однокурсника из Дартмутского колледжа, который работал в издательстве. Вскоре Сьюз заключил свое первое соглашение на публикацию.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Музей "Удивительный мир Доктора Сьюза" повествует о пути мальчика из маленького городка ко всемирному признанию

Ключевой момент наступил в 1954 году, когда Уильям Сполдинг, директор образовательного отдела издательства Houghton Mifflin, предложил Сьюзу нечто необычное.

В ответ на статью в журнале Life, автор которой жаловался, что современные дети мало читают, редактор предложил Сьюзу написать книгу, от которой ребенок не сможет оторваться.

Так появился на свет "Кот в шляпе" (The Cat in the Hat), опубликованный в 1957 году. Книгу перевели на 20 языков, а всего в мире продано более 16 млн ее экземпляров.

Вслед за ней вышел ряд самых успешных книг, проданных в количестве более 650 млн экземпляров: "Как Гринч украл Рождество", "Одна рыба, две рыбы, красная рыба, синяя рыба", "Зеленые яйца и ветчина".

Окончательным признанием стало вручение в 1994 году Доктору Сьюзу Пулитцеровской премии, а его день рождения стал ежегодным Днем чтения в США.

"Секрет его успеха, - объясняет художник и большой фанат Доктора Сьюза Джон Симпсон - в том, что он видел магию в обычных вещах".

"Он создал целый мир, но у него был и талант предпринимателя. Он знал, как представить продукт и продать идею еще со времен своей работы в нью-йоркском рекламном агентстве", - добавляет Симпсон.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Кот в шляпе", вышедший в 1957 году, был переведен на 20 языков, всего в мире продано более 16 млн его экземпляров

Родной Спрингфилд оживает на страницах почти каждой книги Сьюза. Он ежедневно гулял по тропинкам в Форест-парке, одном из крупнейших муниципальных парков в США, делая зарисовки в блокноте.

Обезьяний дом, Лягушачий пруд, Розовый сад и Мавзолей Барни из сказок "Пруд Макэллигота" и "Если бы я управлял зоопарком" известны каждому жителю Спрингфилда.

Сьюз, конечно, был не первым писателем, который придумал фантастический мир для детей с историями из повседневной жизни. Предшественниками его "Кота в шляпе" или "Слона Хортона" были "Алиса в стране чудес" и "Книга джунглей", сказки Андерсена и братьев Гримм.

"Истории Сьюза передаются из поколения в поколение. В его книгах есть глубина, которой удается достичь далеко не каждому детскому писателю", - отмечает Симпсон, когда мы подходим к Национальному мемориальному парку Доктора Сьюза, открытому в 2002 году, через 11 лет после смерти писателя.

Проект "Сьюз в Спрингфилде" продолжает свою работу. Кроме музея и парка, этой осенью начались пешеходные экскурсии "Спрингфилд Доктора Сьюза", а вскоре запустят трамвай, который будет курсировать по памятным местам сказок, от Шелковичной улицы до Лесного парка и Фэрфилд-стрит.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Многие достопримечательности Спрингфилда, например Оружейный склад на Ховард-стрит или Зоопарк в Форест-парке, попали на страницы сказок Доктора Сьюза

Впрочем, последнее слово, безусловно, остается за самим Доктором Сьюзом. Спрингфилд для него был больше, чем родным городом. Это был город, где он мечтал, рос, учился, менялся.

И хотя у писателя не было своих детей, он стремился рассказать истории, которые заставят маленьких читателей фантазировать. Его не интересовали сложные метафоры и глубокие психологические размышления.

Хорошего смеха и забавных нелепостей было более чем достаточно.

Как он когда-то написал: "Здесь и там, и там и тут забавные вещи есть везде".

Прежде всего, если вы знаете, что и где искать в Спрингфилде, штат Массачусетс.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

