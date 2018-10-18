Ужупис - крошечная республика вольных духом

То, что начиналось как первоапрельская шутка, превратилось в самую маленькую в мире республику с собственным правительством, конституцией и валютой.

Копірайт зображення Hemis / Alamy Stock Photo

Говорят, если, пересекая мост, ведущий в самопровозглашенную республику Ужупис в центре литовской столицы, вы посмотрите в глаза русалке, вы уже никогда отсюда не уедете.

Созданная в 2002 году скульптором Ромасом Вилчяускасом, бронзовая фигурка приветствует гостей на въезде в крошечную страну. Местные жители утверждают, что именно она привлекает посетителей со всего мира.

Расположенная в историческом районе Вильнюса, Ужупис является одной из самых маленьких республик в мире с площадью менее 1 кв. км.

Но крошечный размер не должен ввести в заблуждение. Ужупис имеет собственного президента, правительство, конституцию, валюту и даже военно-морской флот, состоящий из трех или четырех небольших лодок (которые используют преимущественно для обрядовых церемоний).

Копірайт зображення Leonard Saw Image caption Республика Ужупис находится на территории менее 1 кв.км в центре литовской столицы Вильнюса

До недавнего времени республика также имела армию примерно из десяти человек, но ввиду своей миролюбивой политики, отправила ее в отставку.

Ужупис - это эклектичная смесь советской архитектуры и вольного художественного духа.

После падения СССР в начале 1990-х в городе осталось много пустых пьедесталов, где стояли бывшие вожди советского режима.

Тогда в 1995 году группа местных художников установила на одном из них статую американской рок-звезды Фрэнка Заппы. Хотя сам Заппа в Вильнюсе никогда не был, его фигура должна была символизировать свободу и призыв к демократии.

Через два года, 1 апреля 1997 года, художественная группа объявила район Ужупис независимым от города и страны. И хотя ни одно иностранное правительство не признает Ужупис официальной нацией, маленькое государство является источником гордости в Вильнюсе и всей Литве.

Ужупис, чье название на литовском означает "заречье", отделена от остального города рекой Вольная. Ежегодно 1 апреля республика отмечает свой День независимости.

В этот день во время пересечения моста на территорию республики посетителям ставят в паспорт штамп, в остальные дни года границы не охраняются. Туристы также могут использовать местную (неофициальную) валюту и угощаться пивом, которое течет прямо из фонтанчика на главной площади (абсолютная правда!).

Копірайт зображення mauritius images GmbH / Alamy Stock Photo Image caption Говорят, если посмотреть в глаза русалки на въезде в республику, останешься здесь навсегда

То, что начиналось скорее как первоапрельская шутка, теперь стало серьезным мероприятием. Конституция Ужуписа, к примеру, переведена на несколько языков.

Министр иностранных дел Ужуписа, Томас Чепайтис, один из отцов-основателей республики, объясняет, что идея ее создания родилась из философии Аристотеля, который считал, что любой большой город должен иметь ограниченное количество жителей.

"Мы хотели создать маленькое государство, руководствуясь давней идеей, что хорошая страна должна иметь не более 5000 граждан, так как человеку трудно запомнить больше лиц", - говорит он.

"Когда все знают друг друга, обманывать и манипулировать сложнее".

На флаге республики изображена "Святая рука" - рука синего цвета с отверстием посередине, которое не позволяет взять взятку.

"Главное, что у нас нечего прятать в наших руках", - отмечает министр туризма Кестас Лукоскинас, который живет в этом районе уже 18 лет.

Копірайт зображення Ana Flaker / Alamy Stock Photo Image caption Республика Ужупис имеет собственное правительство, конституцию и валюту, хотя начиналось все с первоапрельской шутки

Цель Чепайтиса и его единомышленников - создать место, где люди могли бы отвлечься от современной жизни и сосредоточиться на важных вещах.

"Когда вы пересекаете мост, вы становитесь самим собой. Вам больше не нужно играть социальные роли, вы принадлежите только самому себе. Вы можете подумать о том, кто вы есть, и жить, не будучи частью той безумной расы, к которой принадлежит большинство людей ".

Лукоскинас соглашается:

"Атмосфера в Ужуписе совсем другая. Вы чувствуете себя счастливее и свободнее. Вы можете пойти в паб и встретить мэра города или известного баскетболиста или художника, и все просто отдыхают. В любом другом месте в дорогих барах и ресторанах всегда есть ограничения, протокол, но в Ужуписе такого нет".

Хотя идея создания республики была довольно легкомысленной, история этого района - отнюдь не такова. В течение 50-х годов XX века, когда Вильнюс находился под советской властью, район Ужупис был заброшенным и опасным.

Один из главных проспектов района когда-то называли "улицей смерти" за высокий уровень преступности, а также за близость к еврейскому району, уничтоженному во время Холокоста.

Однако сегодня извилистые улочки, мощеные брусчаткой, украшены яркими арт-инсталляциями, которые вдохнули в них новую жизнь.

Копірайт зображення Hemis / Alamy Stock Photo Image caption Эмблемой Ужуписа является Святая рука - синяя ладонь с отверстием посередине, которое символизирует невозможность брать взятки

После объявления независимости в 1997 году была разработана конституция. Духовный манифест составили Томас Чепайтис и президент республики Ромас Лилейкис всего за 3 часа одним летним вечером 1998 года.

"Мы только что провозгласили независимость, и ко мне пришел Лилейкис, у него дома не было горячей воды, поэтому конституция содержит и пункт о горячей воде", - рассказывает Чепайтис.

Он ссылается на вторую статью конституции, в которой указано, что каждый имеет право на горячую воду, отопление зимой и черепичную крышу.

"После того как он принял ванну, мы решили, что республика должна иметь документ, и тогда мы сели и написали его".

В 41-й статьи Конституции изложена суть свободных идеалов Ужуписа. Например, "Каждый человек имеет право умереть, но он не обязан это делать" и "Каждый человек имеет право понимать", а также "Каждый имеет право ничего не понимать".

Когда вы пересекаете мост, вы становитесь самим собой

В основном документе республики упоминаются и домашние любимцы: "Собака имеет право быть собакой", а "Кот не обязан любить своего хозяина, но должен помогать ему, когда возникает необходимость".

"Я написал пункт о котах, потому что я - сам кошатник. А Лилейкис написал о собаках, потому что он обожает собак", - объясняет Чепайтис. Это - поэтический баланс.

Устав напечатан на больших зеркальных прямоугольниках, которые висят вдоль проспекта Конституции, как его позже прозвали жители.

К 30 металлических пластин с переводами конституции разных языках вскоре добавят еще одну, на латыни. Ее текст благословил сам Папа во время визита в Балтию в сентябре.

Проспект Конституции ведет к главной площади республики, где в 2002 году была установлена ​​статуя Архангела Гавриила, "Ангела Ужуписа". Он символизирует рост и возрождение, а его горн сообщает о наступлении новой эпохи свободомыслия.

Копірайт зображення Luis Dafos / Alamy Stock Photo Image caption Получить в паспорт штамп республики Ужупис можно только раз в год, пересекая ее границу 1 апреля

Как и многие другие вещи в Ужуписе, формирование правительства и назначение должностных лиц происходит в непринужденной атмосфере, часто в кафе или баре.

Руководит деятельностью миниатюрной республики кабинет министров из десяти человек, однако залогом участия в политической деятельности Ужуписа является активная общественная позиция.

"Главное, чтобы ваш вклад признали. Вы можете объявить себя министром футбола или министром фрисби, и если другие признают это, вы им станете", - объясняет Лукоскинас.

И да, он признает этот подход несколько легкомысленным.

Эта смесь мечты и реальности - лучшее воплощение того, на что я только мог надеяться, когда мы все это начинали

"Мы избавились от напряженности повседневной жизни и дипломатических протоколов. Вы можете в совершенно непринужденной атмосфере выпить пива с премьер-министром или президентом. Впрочем, это - серьезная игра", - добавляет он с улыбкой.

И это, действительно, так. Система работает уже 21 год. Президент остается на своей позиции все время, хотя уже неоднократно шутил, что он не против взять перерыв. Как и большинство его министров, которые собираются по понедельникам для решения государственных дел.

Одной из их задач является установление связей с другими странами, хотя и неофициальных.

На территории республики есть парк, который называется Площадь Тибета. Когда правительство Ужуписа наградило Далай Ламу титулом почетного гражданина республики, Китай отреагировал негативно, назвав это решение политическим, а не культурным. В ответ граждане Ужуписа ни опровергли, ни подтвердили это заявление.

Копірайт зображення Christian Harberts / Alamy Stock Photo Image caption На зеркальных панелях вдоль проспекта Конституции на 30 языках напечатан Устав республики

С момента ее создания в 1997 году популярность Ужуписа среди посетителей увеличивается. В результате внешний вид и застройка района заметно меняются, что приводит к росту цен на недвижимость.

"Сегодня это - второй самый дорогой район Вильнюса после Старого города. Ни один художник не может позволить себе купить здесь квартиру, теперь они доступны только богатым и знаменитым", - отмечает Лукоскинас.

Рост населения и толпа туристов вызывают беспокойство у министров республики, которые опасаются потерять главные ценности и образ жизни республики.

Томас Чепайтис, однако, надеется, что популярность будет способствовать распространению идеалов Ужуписа.

"Я очень рад, когда встречаю людей, которые мечтали о создании такой страны в мире. Эта смесь мечты и реальности - лучшее воплощение того, на что я только мог надеяться, когда мы все это начинали", - говорит он.

"Они нашли такую ​​страну здесь, в реальной жизни. Это было их мечтой, я и очень счастлив".

Неудивительно, что русалка привела их сюда.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском можно на сайте BBC Travel

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