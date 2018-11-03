Зачем французы выбрасывают вино в море
Французский город Сен-Мало в Бретани насквозь пропитан морем. Соленый привкус, по словам местных жителей, присутствует в его культуре, местной кухне и даже в вине.
Побережье Сен-Мало знаменито самыми высокими в Европе приливами. Морские волны подкрадываются к средневековым гранитным валам и, пугая туристов, заливают пропитанную солью мостовую.
Местные жители, наоборот, встречают бушующий поток с благородным спокойствием.
Сен-Мало основали на северном побережье Бретани галлы в I век до н.э. Город расположен в месте, где устье реки Ранс встречается с Ла-Маншем. Поскольку вода течет в залив и выходит из него в обоих направлениях, ее приливы - поистине редкое явление.
За теплыми брызгами и бретонской вежливостью летом сюда приезжают толпы туристов, но Сен-Мало и его приливы по-настоящему принадлежат только местным жителям, которые приветствуют постоянный солевой брызг с улыбкой благодарности.
"В Сен-Мало, даже если я не вижу моря, я его чувствую", - говорит Янник Хойде, местный сомелье и продавец вина.
Он - владелец местного винного магазина Cave de l'Abbaye St-Jean и партнер в местной кулинарной школе L'École du Goût. Поэтому его рабочее время поровну делится между городом и заливом.
Море оставляет соленый привкус в местной культуре, говорит он, который ощущается как в кулинарии, так и в ментальности малуанцев.
"В нашей оригинальной кухне сочетаются la terre et la mer (земля и море). Она проста, вкусна и наполняет энергией", - добавляет он.
15 лет назад во время морской прогулки у Хойде возникла одна идея.
"Среди моих друзей были рыбак, моряк, ресторатор и я - сомелье", - рассказывает он.
"Одна беременная гостья сказала, что хотела бы в честь рождения сына опустить бутылку вина на дно моря, и я помог ей осуществить это".
Несмотря на то, что практика закладывать вино на дно моря в честь рождения ребенка или свадьбы довольно распространена среди знатоков вина, Хойде эта идея очень впечатлила.
В результате то, что началось как шутливая выходка друзей, опустивших на дно в гавани Сен-Мало 12 бутылок вина Fiefs Vendéens из долины Луары, превратилось в ежегодный праздник и даже национальную традицию, известную под названием "Погружение".
Для города, гордящегося своей морской историей, поднять со дна моря выдержанное вино - вне всяких сомнений, чрезвычайно поэтичная традиция.
Сен-Мало стал одним из первых портов, куда прибывали французские суда со специями.
Малуанцы доплывали до Квебека и Фолклендских островов, которые изначально были названы Мальвинскими в честь первых поселенцев из Сен-Мало. А экспедиция в Канаду французского мореплавателя Жака Картье стала одной из причин территориальных претензий Франции на Канаду.
В 1590 году коммуна Сент-Мало объявила независимость от Франции, стремясь таким образом защитить свою морскую экономику от религиозных войн. Девизом жителей стало: "Я не француз, я не бретонец, я - малуанец".
Хотя автономия свободной республики Сен-Мало продлилась всего три года, ментальность местных жителей сохранила независимый бунтарский дух, неразрывно связанный с морем.
Хойде начал ежегодно опускать вино на дно моря и вместе с друзьями дегустировать "улов предыдущих погружений".
Кроме того, что идея выдерживать вино в море поразила всех своей романтичностью, она имеет и научную основу, которую Хойде и его друзья осознали интуитивно.
У побережья Бретани температура на дне океана опускается до 9-10 градусов, то есть такая же как и в глубоком винном погребе. С другой стороны, вода защищает вино от разрушительных солнечных лучей.
А крупнейшие в Европе приливы и отливы, происходящие дважды в сутки, имитируют классическую технику ремюаж, применяемую в производстве игристых вин.
Из-за незначительного взбалтывания винный осадок не откладывается на стенках и дне бутылки, позволяя вину сохранять визуальную прозрачность.
Вкусовые особенности, которые придает вину выдержка в море, заметно отличаются в зависимости от сорта, купажа и партии вина. Это само по себе делает процесс чрезвычайно увлекательным.
По словам Хойде, слегка отфильтрованное вино подвергается отличному преобразованию под водой. Когда приливы взбалтывают естественный осадок в бутылке, напиток приобретает новые ароматические и вкусовые оттенки.
"Винное погружение" превратилось в целое действо, ежегодно собирающее сотни гурманов и сомелье со всей Франции. Люди покупают билеты, чтобы приобщиться к этому событию.
День начинается, собственно, с самого погружения. Туристы с интересом наблюдают, как Хойде и его команда размещают на рыболовном судне почти 700 бутылок вина.
Действо происходит на фоне живописной Башни Солидор, возведенной в XIV веке для наблюдения за устьем реки Ранс.
Винные бутылки укладывают в ящики для морепродуктов, что объединяет местные винные и гастрономические традиции еще больше.
Дополнительные отверстия в каждой коробке обеспечивают свободное попадание воды и водорослей в бутылки.
Когда судно выходит в гавань, ящики с помощью трала опускают в воду на глубину 15 метров. Дайверы закрепляют ящики на дне достаточно свободно, чтобы они могли двигаться вместе с приливами.
Затем происходит долгожданный подъем прошлогодней партии. Хойде и его коллеги демонстрируют ящики зрителям. Покрытые моллюсками и морской капустой бутылки красноречиво повествуют о том, как вино провело этот год под водой.
И наконец - дегустация гастрономических сокровищ региона. Ароматный хлеб на закваске, устрицы из Канкаля и телячья требуха из соседней Нормандии.
Под радостные аплодисменты сомелье открывают бутылки и сравнивают выдержанное в море вино с аналогичными сортами из погребов.
"Погружение" - это гораздо больше, чем просто дегустация вина, объясняет Хойде. Этот праздник неразрывной связи Сен-Мало с морем.
"Оно убаюкивало нас в детстве, и в конце концов стало неотъемлемой частью нашей жизни", - говорит он.
"Оно - в наших кулинарных традициях, в дегустации вин, в креветках, в моллюсках, в рыбе, которую мы ловим, в весенних овощах и в молодом картофеле".
"Море - во всех нас. Это действительно так".
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.
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