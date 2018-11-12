Как и зачем французы придумали метрическую систему

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Это - одно из важнейших изобретений в истории человечества, которое повлияло почти на все - от инженерного дела до международной торговли и политических систем. Но как начинается история метра?

На фасаде Министерства юстиции в Париже, чуть ниже окна на первом этаже висит мраморная табличка с выгравированным на ней словом MÈTRE.

На большой и шумной Вандомской площади заметить ее почти невозможно. Из всех туристов, которые ходят рядом, я единственная остановилась около нее, чтобы рассмотреть.

Впрочем, эта табличка является одним из последних стандартов метра, которые висели по всему городу более 200 лет назад при введении новой системы измерений.

И это лишь одно из многих мест Парижа, которые повествуют длинную и увлекательную историю создания метрической системы.

"Единицы измерения кажутся вполне обычными, банальными вещами, но обычно именно те вещи, которые мы считаем само собой разумеющимися, и таят в себе интересные и противоречивые истории", - говорит доктор Кен Олдер, профессор истории из Северо-западного университета и автор книги "Меры всего" о создании метра.

Мы не обращаем на систему измерения внимания, поскольку куда бы мы ни поехали, она практически везде одинакова.

Сегодня метрическая система, созданная во Франции, является официальной системой измерения во всех странах мира, кроме трех: США, Либерии и Мьянмы (Бирмы).

Но и они переходят на метрическую систему в вопросах международной торговли.

Вот представьте себе мир, в котором во время каждой поездки вам пришлось бы конвертировать единицы измерения так, как мы делаем с валютой.

Именно так и было до Французской революции в конце XVIII века, когда единицы мер и весов отличались не только в разных странах, но и на одной территории.

По некоторым оценкам, только в одной дореволюционной Франции существовало более 250 тысяч различных единиц измерений.

Копірайт зображення Madhvi Ramani Image caption В дореволюционной Франции использовали минимум 250 тысяч единиц измерения

Все изменила Французская революция. В течение бурного десятилетия 1789-1799 годов революционеры не только пытались изменить политический строй, отняв власть у монархии и церкви, но и коренным образом реформировать общество, отказавшись от старых традиций и привычек.

С этой целью они представили в 1793 году республиканский календарь, состоящий из 10-часовых дней со 100 минутами в час и 100 секундами в минуте.

Таким образом они пытались убрать влияние церкви на календарь, усложнив католикам отслеживание воскресений и религиозных праздников, но это также соответствовало переходу на десятичную систему, которую ввело новое правительство.

Но хотя десятичная система в календаре не прижилась, она легла в основу единиц измерения метра и килограмма, которыми мы пользуемся до сих пор.

Придумать новую систему измерения поручили лучшим мыслителям эпохи Просвещения. Они стремились создать унифицированный набор мер, который основывался бы не на местных традициях, а на рациональности.

Таким образом было принято, что в основе новой единицы измерения должны лежать исключительно законы природы.

Длина метра должна равняться одной десятимиллионной расстояния от Северного полюса до экватора, то есть от длины парижского меридиана.

Копірайт зображення Madhvi Ramani Image caption Линия парижского меридиана, с помощью которой определили длину метра, проходит через Парижскую обсерваторию

Этот меридиан проходит через здание Парижской обсерватории в 14-м округе и обозначен латунной полоской, заложенной в белый мраморный пол в специальном Зале меридиана или Комнате Кассини.

Хотя Парижская обсерватория сейчас для общественности закрыта, линию меридиана можно проследить через весь город, следуя за маленькими бронзовыми медальонами на мостовой с буквами ARAGO.

Их в 1994 году установил нидерландский художник Ян Диббетс в честь французского астронома Араго точно в том месте, где проходил парижский меридиан.

В 1792 году два астронома отправились из Парижа, чтобы измерить меридиан. Жан-Батист Жозеф Деламбр поехал на север в Дюнкерк, а Пьер Мешен - на юг в Барселону.

С помощью новейшего оборудования и геодезического метода триангуляции, они измерили дугу меридиана между этими географическими точками, расположенными на уровне моря.

После этого, продлив дугу до эллипса, они должны были имели измерить расстояние между Северным полюсом и экватором и снова встретиться в Париже через год, получив таким образом новый стандарт измерения.

Экспедиция, однако, продолжалась семь лет.

Как рассказывает доктор Олдер в своем исследовании, измерение меридиана во времена больших политических и социальных потрясений оказалось поистине героическим делом.

Двух астрономов часто встречали с подозрением и враждой; они нередко впадали в немилость правительств и даже получили травмы во время работы. Ведь им приходилось взбираться на высокие точки, например, на верхушку церкви.

Пантеон, который Людовик XV задумывал как храм, стал главной геодезической станцией Парижа. С его купола Деламбр проводил тригонометрическую съемку всех точек города.

Копірайт зображення pocholo / Alamy Stock Photo Image caption Когда-то в парижском Пантеоне хранились единицы измерения, присланные из разных уголков Франции

Позже храм превратили в усыпальницу великих людей и героев Республики, например, Вольтера, Рене Декарта и Виктора Гюго.

Но во времена Деламбра он выполнял функцию и мавзолея другого типа. В нем находился склад для старых грузил и других стандартов измерения, присланных из всех городов Франции в ожидании новой системы.

Впрочем, несмотря на техническое мастерство и тяжелый труд, который был вложен в создание метрической системы, никто не спешил ею пользоваться.

Люди не желали отказываться от старых способов измерения, поскольку они были неразрывно связаны с местными ритуалами, обычаями и экономикой.

Например, ель, мера длины ткани, равен ширине местных ткацких станков, а угодья измеряли в днях, за которые крестьянин мог обработать эту землю.

Власть Парижа так разозлило сопротивление народа, что они отправляли на рынки полицейских инспекторов, которые силой внедряли новую систему.

В конце концов, в 1812 году Наполеон отказался от метрической системы. Хотя ее все еще преподавали в школе, он позволил людям пользоваться теми единицами измерения, которыми им было удобно.

Возобновили метрическую систему в 1840 году. По словам доктора Олдер, "прошло почти столетие, прежде чем ее приняли все французы".

Со стороны государства это было не только упорством. Во Франции быстрым темпом шла индустриальная революция.

Карты должны были быть точными для военных целей, а в 1851 году состоялась первая Всемирная выставка, на которой страны представили свои достижения в области промышленности и науки.

Копірайт зображення robertharding / Alamy Stock Photo Image caption Метрическая система была необходима для сравнения промышленных и научных достижений на всемирных выставках, например, вот как высота Эйфелевой башни

Конечно, устроить все это было бы сложнее без простой и унифицированной системы измерения.

Например, Эйфелеву башню возвели в 1889 году для Всемирной выставки в Париже. 324 метра высотой, она была на тот момент самым высоким в ​​мире сооружением.

Все это впоследствии привело к созданию одного из старейших на сегодня институтов мира - Международного бюро мер и весов.

Изначально созданное для хранения международных стандартов, Бюро способствует унификации единиц измерения: метра, килограмма, секунды, ампера, кельвина, моля и канделы.

Здесь также сохраняется главный эталон метра, тщательно откалиброванные копии которого были отправлены в разные столицы мира.

В 1960-е годы Бюро сделало новое, более точное определение метра через скорость света, поскольку свет является физической константой.

И теперь, основанный на универсальных законах физики, метр наконец действительно соответствует законам природы.

Копірайт зображення Chronicle / Alamy Stock Photo Image caption Международное бюро мер и весов создано с целью унификации единиц измерения в мире

В здании Международного бюро мер и весов в окрестностях Парижа в Севре также хранится эталон килограмма.

Он скрыт под тремя герметичными стеклянными колпаками в подземном хранилище, три ключа от которого хранят три разных человека.

Небольшой металлический цилиндр, изготовленный из сплава платины и иридия, должны также пересмотреть по законам природы, в частности единицы квантовой механики - константы Планка. Процедура состоится в ноябре этого года.

"Создание нового эталона килограмма - очень большая технологическая проблема".

"Ее считают вторым по сложности экспериментом в мире после открытия бозона Хиггса", - объясняет доктор Мартин Милтон, директор Международного бюро мер и весов, который показал мне лабораторию, где проводятся исследования.

Слушая о принципе баланса Киббла и способе, которым массу взвешивают против силы спирали в магнитном поле, я увлекалась современной научной техникой перед собой и усилиями людей, которые работали над проектом с 2005 года и теперь почти приблизились к своей цели.

Копірайт зображення Madhvi Ramani Image caption В Международном бюро мер и весов также хранится оригинальный эталон килограмма

Как и измерение меридиана в XVIII веке, определение мер до сих пор остается одной из важнейших и самых сложных задач.

Поднявшись выше по холму общественного парка, который обрамляет здание Международного бюро, я посмотрела сверху на Париж, и задумалась обо всех измерениях, которые были сделаны во время строительства города.

Строительная техника, с помощью которой возводили здания, торговля, бушующая на его улицах, точное количество медицинского препарата или излучение для лечения рака в больницах...

Именно создание метра легло в основу нашей современной экономики и впоследствии привело к глобализации.

Он позволил осуществлять высокоточные инженерные операции и продолжает играть важную роль в науке и исследованиях, которые расширяют наше представление о Вселенной.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Travel

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