Как разгадали одну из величайших загадок в истории Земли

Копірайт зображення Reinhard Dirscherl / Alamy Stock Photo

Мексиканский городок Чикшулуб-Пуэрто на Юкатанском полуострове расположен в центре кратера гигантского астероида, падение которого, по мнению ученых, много миллионов лет назад уничтожило динозавров. Впрочем, за легендарным открытием стоит хитросплетение случайностей.

В середине 1980-х годов группа американских археологов, разглядывая спутниковые снимки полуострова Юкатан в Мексике, неожиданно обнаружила практически идеальное кольцо диаметром почти две сотни км.

Знаменитые сеноты, голубые колодцы, образованные естественным обвалом свода известняковых пещер, пунктиром обозначающие засушливый Юкатанский ландшафт, на первый взгляд кажутся абсолютно случайными.

Но на фото из космоса они формируют четкий узор - дугу, как будто намеченную гигантским циркулем вдоль побережья Мексиканского залива, края которой выходят за пределы земли в море.

Пытаясь выяснить, что произошло с цивилизацией майя, некогда царившей на полуострове, археологи обнаружили четкую линию, которая проходит через столицу штата Юкатан, Мериду, и портовые города Сисал и Прогресо.

Копірайт зображення Simon Dannhauer / Alamy Stock Photo Image caption Мексиканский полуостров Юкатан известен естественно образованными пещерами с хрустальной водой - сенотами, что на языке майя означает "колодец"

Для майя сеноты имели большое значение, поскольку они брали из них питьевую воду. Но когда результаты исследований представили на научной конференции в Акапулько в 1988 году, ученых озадачило странное расположение пещер, формировавших абсолютно ровный полукруг.

Одна из тогда присутствующих ученых, планетарный геолог из NASA Адриана Окампо, сразу обратила внимание на необычный ландшафт.

Окампо, которой сейчас 63 года, объясняет, что она видела не просто кольцо, а что-то вроде мишени.

"Это был момент прозрения", - рассказывает Окампо, директор программы NASA "Люси", которая в 2021 году отправит космический корабль на орбиту Юпитера.

"Я была очень взволнована, но сохраняла невозмутимый внешний вид, ведь такие вещи нужно сначала хорошо проверить", - говорит она.

Окампо подошла к археологам и поинтересовалась, рассматривали ли они гипотезу падения астероида, такого гигантского, что его след остается на планете 66 млн лет.

"Они даже не понимали, о чем я говорила!" - смеется женщина три десятилетия спустя.

Рисунок рельефа, на который Окампо случайно обратила внимание, положил начало научной переписке, в результате которой было доказано то, что сегодня не вызывает сомнений у большинства ученых.

Кольцо является краем кратера, образованного астероидом диаметром 12 км, который упал на Юкатан и вызвал взрыв немыслимой силы, от которого плавилась горная порода.

С начала 1990-х годов ученые из Северной и Южной Америки, Европы и Азии работали над заполнением остальных научных пробелов.

Теперь известно, что падение космического тела моментально создало кратер 30 км глубиной. От него по твердой поверхности Земли прокатились волны вроде тех, которые образуются на воде от падения камня.

Эти волны на мгновение образовали горы вдвое выше Эвереста, которые через несколько минут снова исчезли.

В последующие годы после катастрофического удара мир изменился до неузнаваемости. Пыль и пепел покрыли Землю плотным слоем, через который не проникал солнечный свет.

Копірайт зображення Science History Images / Alamy Stock Photo Image caption Ученые считают, что кольцо в рельефе является кратером, образованным гигантским астероидом, который упал на Землю 66 млн лет назад

Больше года на Земле продолжалась ночь, в результате чего температура резко снизилась, что уничтожило 75% всего живого, в том числе почти все виды динозавров.

Небольшое поселение лишь с несколькими тысячами жителей и неприметными, хотя и пестрыми, домиками ничем не напоминает о том, что именно здесь произошло одно из самых таинственных и катастрофических событий в истории Земли за последние 100 млн лет.

На главной площади Чикшулуб-Пуэрто рядом с детской площадкой можно увидеть рисунки динозавров, созданные местными детьми.

А единственным упоминанием о метеорите является небольшой бетонный постамент с карикатурной костью динозавра на нем и изображением рептилий, некогда господствовавших на Земле.

Копірайт зображення Adamcastforth / Wikimedia Commons Image caption Крошечный прибрежный городок Чикшулуб-Пуэрто, очевидно, является центром кратера, оставленного гигантским астероидом

В сентябре этого года между Чикшулуб-Пуэрто и крупнейшим городом Юкатана Меридой открыли Музей науки кратера Чикшулуба, являющийся совместным проектом мексиканского правительства и крупнейшего в стране университета, Национального автономного университета Мексики (UNAM).

Цель проекта - привлечь внимание людей к катастрофическому событию, произошедшему здесь 66 млн лет назад, и привлечь в этот регион туристов.

Раньше сюда приезжали только ради исторического памятника майя Чичен-Ица ​​на севере и ночных клубов пляжного курорта Канкун.

Хотя астероид уничтожил почти все живое на Земле, одному виду он все же принес пользу. Через несколько миллионов лет человек займет экологическую нишу, возникшую в результате уничтожения крупнейших хищников в мире.

Без этого человечества наверняка бы не было.

"Уничтожение динозавров дало нам возможность конкурировать с другими видами и в конце концов победить", - объясняет Адриана Окампо.

Находка Окампо завершает целое десятилетие поисков кратера астероида. Своим моментом озарения она обязана сотрудничеству с легендарным американским ученым Юджином Шумейкером.

Шумейкер - американский геолог-новатор, которого считают одним из основоположников планетарной науки. Он единственный человек, чей прах 21 год назад похоронили на Луне.

Шумейкер говорил тогда молодой исследовательнице Окампо, что почти идеальные круги не могут быть образованы земными процессами. Они почти наверняка указывают на внешнее воздействие на геологическое развитие Земли.

Копірайт зображення MasPix / Alamy Stock Photo Image caption Ученые считают, что падение астероида уничтожило 75% всего живого на Земле, в том числе почти все виды динозавров

Гипотезу о том, что динозавров погубил гигантский астероид, выдвинули отец и сын Луис и Вальтер Альваресы в начале 1980-х годов. "Тогда она выглядела очень противоречивой", - говорит Окампо.

Именно она добавила ту часть пазла, которой не хватало ученым, работавшим с разрозненными отрывками информации, чьи исследования часто пересекались.

Например, еще в 1978 году геофизик Глен Пенфилд, который вместе с Антонио Камарго-Заноуэрой занимался поисками нефти для государственной мексиканской компании Pemex, обнаружили подводный кратер вулкана у побережья Чикшулуб-Пуэрто. Но эти данные принадлежали компании Pemex и не были доступны научному сообществу.

Фактически, первым человеком, обнаружившим связь между Юкатанским кольцом и теорией об астероиде Альваресов, был техасский журналист по имени Карлос Бьярс, который в 1981 году написал об этом в статье для Houston Chronicle.

Бьярс поделился своей гипотезой с аспирантом Аланом Гильдебрандом, который изучал геологические породы на Гаити. И они вдвоем определили, что кратер, обнаруженный компанией Pemex, был не вулканом, а следом от астероида.

"Представляете, первым догадался об этом газетчик, - говорит Окампо. - Если совместить все детали вместе, это - удивительная история".

Копірайт зображення Graham Prentice / Alamy Stock Photo Image caption Техасский журналист Карлос Бьярс первым обнаружил связь между Юкатанским кольцом и теорией об астероиде

Впрочем, это не только история прошлого. Фрагменты породы, обнаруженные на дне кратера в Чикшулуб-Пуэрто, похожи на данные с поверхности Марса, переданные марсоходом Curiosity в 2012 году.

Это указывает на то, что атмосфера Марса когда-то была более похожа на атмосферу Земли, в которой возможна жизнь.

"Для нас важно знать, что произошло в прошлом, чтобы быть готовыми к будущему, - отмечает Окампо. - Данные из кратера Чикшулуб-Пуэрто дают хорошее представление о том, что происходило в геологической эволюции Марса".

Но как местные жители, так и посетители Чикшулуб-Пуэрто мало знают о значимости этого места.

Плавая в потрясающе живописных сенотах, они и не осознают, что эти пещеры возникли в тот момент, когда удар астероида вытеснил глубинную породу на поверхность Земли.

А потом вода, в течение тысячелетий подтачивавшая известняк, довершила дело, сделав отверстия в своде пещер.

"Местные жители и власти теперь пытаются привлечь внимание к этому месту, и им надо помочь", - говорит Окампо, которая также вносит существенный вклад в распространение планетарной науки в образовании Латинской Америки.

"Это уникальное место на нашей планете. Его нужно беречь как объект мирового наследия", - заключает ученая.

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