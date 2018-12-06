Шенген - маленький городок, который уничтожил границы

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Знаменитое Шенгенское соглашение было подписано в крошечном городке на юго-востоке Люксембурга. Но почему именно там и как происходило историческое событие?

Некоторые страны Европы - такие крошечные, что и глазом не успеваешь моргнуть, как уже проехал их. Люксембург, например, можно пересечь в самом широком месте менее чем за час.

Не успеваешь опомниться, как уже оказался в соседней Франции, Германии или Бельгии, оставив позади неприметный пограничный знак и полосатый флаг Великого княжества.

Впрочем, причина этого не только в маленьком размере Люксембурга, но и его геополитическом наследстве.

Более 30 лет назад в крошечном селении Шенген на юго-востоке страны было подписано соглашение, которое радикально изменило путешествия по Европе.

Копірайт зображення Kirsten Henton Image caption Шенгенское соглашение, названное в честь маленького люксембургского городка, где оно было подписано, радикально изменило путешествия по Европе

Маленький, но важный

На первый взгляд, Люксембург кажется высокомерным центром коммерции, где крупные европейские боссы подписывают многомиллионные бизнес-контракты. Но на карте он занимает так мало места, что как туристическое направление часто проигрывает своим более солидным соседям.

Впрочем, страна-основательница Европейского Союза является одновременно и одной из трех его столиц, наряду с Брюсселем и Страсбургом, а также остается ключевым игроком в управлении союзом.

Люксембург является конституционной монархией, зажатой между двумя огромными республиками - Францией и Германией.

За свое географическое расположение стране пришлось заплатить немалую цену во время двух мировых войн, о чем свидетельствует множество исторических памятников.

Люксембург славится виноделием, одними из лучших ресторанов мира и многочисленными музеями и мемориалами (от старого центра города, занесенного в мировое наследие ЮНЕСКО, до могилы генерала Джорджа Паттона-младшего).

А что уж говорить о любви люксембуржцев к морепродуктам, сырам и изысканным десертам...

В 1985 году Люксембург также стал местом подписания важного закона - Шенгенского соглашения, которое предусматривало отмену таможенного контроля между странами ЕС.

Копірайт зображення Valerii Shanin / Alamy Stock Photo Image caption Шенген лежит в долине реки Мозель, известной лучшими виноградниками в стране

В поисках этого исторического места я отправился в долину Мозель, тихую и малоизвестную часть восточного Люксембурга. Река Мозель неторопливо течет на юг, выполняя роль природной границы между Люксембургом и Германией.

Долина, очевидно, является основным центром виноделия Люксембурга, поскольку она вся покрыта пышными виноградниками.

Вдруг я оказалась в Шенгене, который лежит практически на границе с Германией и Францией, притаившись среди виноградных лоз на западном берегу Мозеля.

С населением менее 520 жителей городок совсем не похож на сцену подписания исторического документа, который так сильно повлиял на жизнь европейцев.

Впрочем, именно здесь мрачным утром 14 июня 1985 года представители Бельгии, Франции, Люксембурга, тогдашней Западной Германии и Нидерландов официально скрепили печатью революционное соглашение о Безграничной зоне.

Немного предыстории

Количество европейских договоров, альянсов, перекрестных и контрсделок, подписанных во второй половине ХХ века, просто зашкаливает.

И хотя список может показаться красноречивым свидетельством европейской бюрократии, упоминание о некоторых заключенных договорах - необходимо для понимания условий Шенгена.

Копірайт зображення Oliver Kessler / Alamy Stock Photo Image caption Путь к Шенгенскому соглашению проложил ряд международных договоров и альянсов, созданных после Второй мировой войны

Основные из них - это всем известные вехи создания Европейского Союза: Бенилюкс в 1944 году, Европейское экономическое сообщество в 1957-м.

И хотя между странами-членами ЕЭП, которых в начале 1980-х было десять, осуществлялись только быстрые проверки на границе, в реальности они заметно замедляли движение транспорта и требовали большой бюрократической махины.

Однако идея отмены границ вызвала споры между членами сообщества. Одни из них выступали за отмену таможенных проверок только для граждан ЕС и, таким образом, внутренние границы оставались.

Копірайт зображення Allard Schager / Alamy Stock Photo Image caption Римским договором 1957 года было создано Европейское экономическое сообщество, которое облегчило пересечение границ между его 10-ю членами

Как объясняет руководитель Европейского музея Шенгена Мартина Кнайп, "идея открытых границ в 1985 году выглядела чем-то немыслимым, утопией. Никто не верил, что это может стать реальностью".

Однако пять других членов (Бенилюкс, Франция и Западная Германия) выступали за введение свободного движения для граждан любых стран и товаров, и именно они стали основателями зоны, которая получит имя городка Шенген.

Почему Шенген?

Поскольку на тот момент приближался срок председательства Люксембурга в ЕС, маленькой стране предоставили право выбрать, где состоится подписание этого договора.

Шенген оказался единственным местом на пересечении границ Франции, Германии и страны-члена Бенилюкса. Это и стало важным аргументом.

Чтобы обеспечить максимальный нейтралитет, встречу устроили на комфортабельном крейсере Princesse Marie-Astrid, пришвартованном на реке Мозель как можно ближе к точке пересечения трех границ.

Копірайт зображення The European Museum Image caption Шенгенское соглашение, подписанное в 1985 году, установило свободное пересечение границ между странами-участницами

Несмотря на историческую значимость события, на него мало обратили внимание в то время. Так же, как и пять членов экономического сообщества, которые выступали против него, многие чиновники из разных стран не верили, что соглашение вступит в силу и будет иметь успех.

Даже главы государств, заключившие Шенгенское соглашение, не присутствовали на его подписании.

Изначально его недооценили, "считали экспериментом, а не тем, что будет длиться годами", - отмечает Кнайп.

Этому также способствовала бюрократическая волокита, из-за которой полная отмена внутренних границ между пятью странами-основателями произошла только в 1995 году.

Шенгенская зона сегодня

Сегодня в Шенгенское пространство входят 26 стран. Из них 22 являются членами ЕС, остальные - Исландия, Швейцария, Норвегия и Лихтенштейн.

Шенгенское соглашение критикуют и сегодня. Недавний мигрантский кризис и парижские нападения 2015 года предоставили противникам открытых границ весомые аргументы.

Несмотря на это, Шенгенская зона продолжает расти, хотя процесс присоединения к ней остается крайне трудным.

Копірайт зображення Zoonar GmbH / Alamy Stock Photo Image caption Шенген был выбран местом подписания соглашения из-за его уникального расположения на пересечении трех европейских границ

Политическая ситуация по-прежнему влияет на возможность вступления в Шенгенскую зону, поскольку решение об этом должны единогласно принять все ее члены.

Они, к примеру, неоднократно накладывали вето на заявки Болгарии и Румынии, главным образом из-за уровня внутренней коррупции и безопасности внешних границ.

На самом деле ни одна страна уже несколько лет не присоединялась к Шенгенской зоне. Последний раз это сделал Лихтенштейн в 2011 году.

(11 июня 2017 года Совет ЕС отменил визовые требования для въезда в Шенгенскую зону и некоторые другие страны для граждан Украины. - Ред.)

Для многих людей, однако, плюсы Шенгена значительно превосходят его недостатки.

Как отмечает Кнайп: "Шенгенское соглашение влияет на повседневную жизнь всех стран-членов Шенгена, а это - около 400 млн человек".

Копірайт зображення Henri Martin / Alamy Stock Photo Image caption Сегодня Шенгенское соглашение гарантирует свободный доступ ко всем 26 странам

Для местных жителей это означает возможность в любой момент посетить друзей, поехать работать в другую страну или сэкономить.

В Люксембурге, например, относительно низкие налоги на топливо, в частности, на дизельное по сравнению с соседями.

Для путешественников Шенгенское соглашение упрощает передвижение по всей территории стран-членов автомобилем, поездом или самолетом.

А для граждан стран, не являющихся членами ЕС, предоставляет возможность получить единую визу на 90 дней до всех стран-участниц, что бесспорно экономит туристам время и деньги.

А что в самом Шенгене?

Поскольку городок Шенген лежит за пределами основных туристических и бизнес-маршрутов, оказаться в нем можно только, если вы специально запланируете его посетить.

Добраться до него можно, проехав около 35 км от Люксембурга через живописные леса и поля долины Мозель.

Вид заметно меняется, когда вы спускаетесь с сельских холмов в город Ремих. Оттуда дорога вьется вдоль берега Мозеля между склонами с виноградниками прямо до самого центра Шенгена - Европейского музея.

Историю о создании Шенгенской зоны подробно повествуют многочисленные интерактивные дисплеи и достопримечательности во дворе музея.

Здесь есть коллекция картузов пограничников каждой страны-члена сообщества на момент их присоединения к соглашению - своеобразная достопримечательность национальной идентичности, которой пришлось поступиться ради Шенгенской зоны.

Копірайт зображення Arterra Picture Library / Alamy Stock Photo Image caption Стелы рядом с входом в Европейский музей установлены в честь стран-основательниц Шенгена

Обломки Берлинской стены лежат у входа в музей, красноречиво напоминая, что никакие границы не бывают вечными.

Чуть дальше вдоль пристани рядом с музеем - три стальные стелы со звездами, установленные в честь стран-основательниц Шенгена.

И наконец, потрясающие Колонны Наций с изображением уникальных памятников каждой страны Шенгенской зоны.

Посетителям Шенгена доступны, конечно, и другие развлечения: великолепные круизы по реке Мозель, пешие или велосипедные прогулки по окружающим холмам или дегустация местного вина.

Все это позволит ощутить настоящий вкус жизни в маленьком люксембургском селении, которое навсегда вошло в историю Европы.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайтеBBC Travel

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