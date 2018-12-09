Лагуна тысячи мумий - о чем рассказывает самое большое захоронение инков

Копірайт зображення Frans Lemmens/Alamy

Лагуна Кондоров - один из важнейших памятников цивилизации инков, однако эта удаленная местность в высокогорном районе Анд до сих пор остается малоизученной.

В отдаленном северо-западном районе Анд лежит горное озеро, которое более 500 лет хранило удивительную тайну.

Лагуна Кондоров, расположенная в северной провинции Перу Чачапойя, является одним из важнейших в стране памятников культуры инков.

В 1997 году в отвесной скале на берегу озера археологи обнаружили мавзолей с сотнями мумий.

Теперь они хранятся в музее Леймебамба, расположенном неподалеку.

Но, как предполагают ученые, окрестные джунгли могут скрывать еще около 17 захоронений с тысячами других мумий.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Ученые предполагают, что лагуна скрывает тысячи других тел

О них до сих пор мало что известно, ведь археологические исследования в этом регионе чрезвычайно затруднены.

Трудно поверить, но каждый год только полторы сотни человек добираются до этих мест. Впрочем, строительство первой канатной дороги в Перу к соседнему археологическому памятнику Куэлап изменит ситуацию.

Крепость Куэлап, известная как "северный Мачу Пикчу", находится всего в 80 км от Лагуны Кондоров. Она была религиозным и политическим центром цивилизации Чачапойя, которую покорили инки.

Копірайт зображення Michael-John von Horsten / Alamy Stock Photo Image caption Археологический памятник Куэлап цивилизации Чачапойя

По словам биоантрополога д-ра Сони Гильен, которая является ведущим экспертом по мумиям в Перу, раскопки в Лагуне Кондоров стали одними из важнейших в истории памятников культуры инков в Южной Америке.

Дело в том, что это - одно из всего двух известных крупных захоронений инков, не уничтоженных испанскими конкистадорами.

"Находка была просто чудом", - отметила д-р Гильен, когда я познакомилась с ней в музее Леймебамбы.

"Эти мумии имеют большое научное значение - благодаря им ученые впервые узнали, как инки готовили к загробной жизни своих правителей. Они обрабатывали специальным способом кожу, чтобы она сохранилась, и извлекали внутренние органы через анус", - объясняет исследовательница.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Биоантрополог д-р Соня Гильен - ведущая исследовательница мумий в Перу

Затем мумифицированные тела заворачивали в ткань и окружали различными предметами быта и подарками, например, это были горшки, перья, плетеные корзины и кипу (веревки с узелками, с помощью которых инки записывали истории и вели широкий учет).

Она пояснила, что люди, ставшие мумиями Лагуны Кондоров, очевидно, занимали высокие должности в обществе инков. Об этом свидетельствует сложный процесс захоронения и отсутствие признаков тяжелого труда на костях.

К тому же одной из причин, почему инки мумифицировали свою элиту, была связь с обществом, которую умершие правители должны были поддерживать и после своей смерти.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Одна из мумий Лагуны Кондоров, которая теперь хранится в Музее Леймебамба на севере Перу

"Инки почитали своих умерших правителей, потому что они и после смерти играли важную роль в жизни общества", - объясняет Гильен.

"Мумия участвовала в собраниях, имела свою собственность и принимала решения".

Гильен показывает мне ряды мумий, выстроившиеся вдоль стен музея. На одних сохранилось погребальное платье, другие лежат свернувшись в позе плода, у некоторых из них проступают кости.

"Каждая мумия рассказывает свою историю. Этот парень, к примеру, умер, когда ему было 17 или 18 лет, возраст устанавливают по зубам", - объясняет исследовательница, указывая на одно из тел.

"Он, вероятно, охотился на птиц, поскольку тело его завернуто в сети". Птичьи перья высоко ценились в обществе инков, а ловец птиц был престижной профессией.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Среди мумий знатных инков - завернутый в сети ловец птиц (справа)

Эти истории так заинтриговали меня, что я решила посмотреть на Лагуну Кондоров собственными глазами.

10-часовой пеший путь из селения Леймебамба проходит сквозь густые джунгли Амазонки и грязную скользкую саванну.

Но пейзаж, который мне открылся, был просто потрясающим. Окутанные облаками горы вырастали из берегов озера, с отвесных скал падала вода, и все это отражалось на темной водной глади лагуны.

Переночевав в фермерском доме с земляным полом, мы с моим гидом Эйленом пересекли озеро на маленькой лодке.

Эйлен поймал рыбу, чтобы приготовить традиционное местное блюдо - жареную форель в лимонном или сливочном соусе.

Он показал на место у подножия горы, где обнаружили две первые мумии. Теперь они - в музее. Осталась лишь деревянная платформа, на которой они лежали.

Именно они подсказали ученым, что озеро скрывает в себе тайны.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Лагуна Кондоров - один из важнейших памятников цивилизации инков

Через час мы добрались до противоположной стороны лагуны и начали подъем по крутой и грязной тропинке через непролазные джунгли.

Эйлен с помощью мачете прорубал путь, мы проходили под водопадами и поднимались по лестницам, которые оставили археологи.

В конце концов мы добрались до нескольких окрашенных построек, где первоначально находились мумии.

На земле были разбросаны кости и черепа, а также старинные изделия с изображением животных, а на стенах мавзолеев нарисованы символы.

Как отмечает Гильен, такие места захоронений, как Лагуна Кондоров, были важны для инков, поскольку позволяли им устанавливать контроль над территорией.

Заменяя ритуал погребения Чачапойя на свой собственный - мумифицирование - и опустошая священные места, они вытесняли культуру завоеванного народа.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Останки людей в Лагуне Кондоров

Я сидела рядом с руинами мавзолея и смотрела на другую сторону озера, где когда-то было селение инков, а еще раньше - чачапойцев, которые называли себя "воинами облаков".

Рядом шумел водопад. Я думала о людях, которые жили здесь раньше. Интересно, как им удавалось строить свои дома на таких крутых скалах в зарослях джунглей.

Копірайт зображення Krista Eleftheriou Image caption Непроходимые амазонские джунгли на пути к Лагуне Кондоров

Удивительно, что такое хорошее место, где более пяти веков процветали развитые цивилизации, после опустошения испанскими захватчиками осталось скрытым в джунглях.

И целых полтысячелетия о нем не было никакого упоминания.

Меня не покидали мысли о других тайнах, которые, несомненно, скрывают окружающие леса.

Прочитать оригиналэтой статьи на английскомвы можете на сайтеBBC Travel

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