Непристойная рождественская традиция, которую обожают каталонцы

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Среди библейских персонажей рождественского вертепа каталонцы ставят маленького человечка со спущенными штанишками, который справляет большую нужду прямо посреди священной сцены. Что все это значит?

Каталонский рождественский вертеп pessebre содержит всех традиционных героев. Мария и Иосиф восторженно смотрят на младенца Иисуса, который спит в своих яслях. Рядом - волы, которые негромко мычат, и несколько пастухов.

Но присмотритесь внимательнее - среди классических библейских персонажей спрятался маленький человечек. Он спустил свои штаны и делает свои непристойные "делишки" прямо посреди священной сцены.

"Каганер", буквально "тот, кто справляет большую нужду", является непременным атрибутом Рождества в северо-восточном регионе Испании.

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Классическая фигурка изображает крестьянина в черных штанах, белой рубашке и красной каталанской шляпе - барретини. Иногда он может курить трубку и читать газету.

"Это забавная нотка в сюжете, который должен быть очень серьезным, в Рождестве Христовом", - объясняет со смехом коллекционер каганеров 53-летний Марк-Игнаси Коррал из Барселоны.

Эти статуэтки так популярны, что даже имеют собственное Общество друзей Каганера (L'associació Amics del Caganer).

Коррал гордится тем, что является его членом. Общество, основанное в 1990 году, сегодня насчитывает около 70 членов, которые встречаются дважды в год. Некоторые приезжают сюда даже из Мексики.

Копірайт зображення Campillo Rafael / Alamy Stock Photo Image caption "Каганер", буквально "тот, кто справляет большую нужду", - обязательный атрибут Рождества в Каталонии

Традиционно каганеров изготавливают из глины, обжигают в печи при температуре выше 1000°С и раскрашивают вручную.

С развитием индустрии появилось разнообразие как внешнего вида фигурок, так и материалов, из которых их изготавливают.

"В моей коллекции есть каганер из мыла и шоколада, последних обычно съедают", - рассказывает Коррал, на полках у которого расположились более двухсот человечков.

"У меня есть стеклянные фигурки... И есть каганер, сделанный из капсул Nespresso".

Каганеры тесно связаны с местным фольклором, и поэтому точно проследить их происхождение сложно.

Очевидно, они появились примерно в конце XVII или начале XVIII века и происходят от каталонского и вообще европейского барочного искусства, сосредоточенного на реализме.

Авторы исследования "Каганер" Жорди Арруга и Хосеп Манья пишут: "Это были времена реализма, доведенного до крайности, искусство описывало местный быт и обычаи. Темами произведений были работа и семейная жизнь".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каталонцы не считают фигурки чем-то неприличным или вульгарным

Одним из таких реалистичных героев и стал каганер.

Причина его популярности и перехода из поколения в поколение - также понятна. Дефекацию всегда связывали с положительными идеями, например, удачей, процветанием и просто крепким здоровьем.

"Экскременты - это удобрение, а значит урожай, процветание и деньги, - так по крайней мере считают антропологи", - отмечает историк Энрик Уселай-Да Каль, почетный профессор Университета Пумпеу Фабри в Барселоне.

"Говорят, если в колыбель не положить Каганера, может не повезти", - добавляет Марк Алоса Пла.

Его семья является самым крупным производителем этих рождественских фигурок в мире, которые они продают через сайт caganer.com. В этом году они ожидают, что продажи превысят 30 тысяч.

Каталонцы не считают фигурки каганера непристойными или вульгарными, ведь это вполне естественный процесс.

Впрочем, это не единственная хулиганская традиция Каталонии.

Копірайт зображення Miquel Benitez Image caption Очевидно, каганер появился в конце XVII или начале XVIII века из реалистических традиций барочного искусства

Кага Тио, то есть "колода, справляющая нужду" или "рождественское бревно" - еще один рождественский символ Каталонии.

В День непорочного зачатия 8 декабря семьи начинают "кормить" бревно отходами пищи. Его накрывают одеялом, чтобы оно не замерзло, и держат так до самого Сочельника или Рождества.

На Рождество, когда бревно уже достаточно "наелось", дети начинают бить по нему палками и петь песню, побуждая бревно "опорожниться" рождественскими подарками.

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Но сначала дети идут в другую комнату и молятся, чтобы бревно принесло им подарки. А их родители тем временем подкладывают под одеяло к бревну небольшие подарочки и сладости.

"Кормление бревна - это довольно старая рождественская традиция, распространенная во всей средневековой Европе, от Скандинавии до Западного Средиземноморья. Она продолжалась вплоть до Второй мировой войны", - объясняет профессор Уселай-Да Каль.

Копірайт зображення Emilio Ereza / Alamy Stock Photo Image caption Кага Тио - еще один символ Рождества в Каталонии, веселое бревно, которое "сыплет" подарками, когда дети начинают бить по нему палками

Но почему традиции, которые в других частях мира могут показаться невежливыми и даже оскорбительными, так нравятся каталонцам?

"Мне нравится, что эта традиция нарушает правила, и сама фигурка кажется мне симпатичной и привлекательной", - объясняет Коррал.

В этом есть "что-то провокационное, бунтарское и одновременно смешное", считает Уселай-Да Каль.

Тема дефекации, однако, популярна у каталонцев не только на Рождество, ею пропитана вся культура севера Испании - от языка до искусства.

"Она прекрасно вписывается в каталонское (и испанское) стремление к равенству. Справляют нужду буквально все, какую бы важную должность они ни занимали", - говорит Уселай-Да Каль.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Каганеров изготавливают обычно из глины и раскрашивают вручную

В каталонском языке немало высказываний, связанных с темой фекалий.

Если о близких друзьях на русском языке говорят "не разлей вода", на испанском como uña y carne, то есть неразлучны "как ноготь и плоть", то каталонцы называют их cul i merda буквально "заднее место и экскременты".

"Господствует мнение, что фекальными метафорами полны именно германские языки, тогда как романские больше подчеркивают мужскую силу. Но испанские и прежде всего каталонские обычаи это решительно опровергают", - отмечает Уселай-Да Каль.

Тема дефекации существует в каталонском искусстве и литературе сотни лет.

Нужду справляют все, независимо от статуса в обществе

В книге "Барселона", посвященной истории, искусству и культуре Каталонии, искусствовед Роберт Хьюз пишет, что фигура каганера "уверенно входит в искусство ХХ века" благодаря творчеству Жоана Миро.

Присмотритесь внимательнее к картине Миро "Ферма" 1921-1922 годов. Маленький ребенок присел на корточки около матери, которая стирает белье.

Этот мальчик - "никто иной, как рождественский каганер из детства Миро. А, возможно, это и сам Миро, будущий художник, который напишет "Мужчину и женщину перед кучей экскрементов" (1935).

Копірайт зображення Getty Images Image caption Популярность темы дефекации в культуре Каталонии отражает стремление каталонцев к равенству

Как объясняет Хьюз, похабный юмор прочно закреплен в каталонской народной традиции: как в фольклорных песнях и стихах, так и в просвещенной поэзии.

Он вспоминает, в частности Versos Bruts (вульгарную поэзию) XIII века, в которой, например, история о "100 благородных девицах, которые отправились на лодке в море, а когда начался штиль, вернулись к берегу, вместе выпуская газы в паруса лодки" .

Можно предположить, что единственная сфера каталонской культуры, которой не касается тема экскрементов, - это еда. Но вы ошибаетесь.

Загляните в любую каталонскую пекарню, и вы увидите выпечку с совершенно неаппетитным названием pet de monja, то есть "газы монахини".

Копірайт зображення Getty Images Image caption Хитом продаж прошлого года были фигурки арестованных каталонских лидеров в борьбе за независимость

Даже политике не удалось избежать темы туалетного юмора. Хитом среди каганеров в последние годы стала тема борьбы региона за независимость.

Фаворитом был бывший глава Каталонии Карлес Пучдемон, который сейчас находится в изгнании.

А в 2017 году были полностью распроданы каганеры в виде диснеевского цыпленка Твити Пая (когда испанское правительство выслало в Каталонию дополнительные отряды полиции для контроля за референдумом 2017 года, они прибыли на корабле с гигантским изображением Твити Пая).

Хитом продаж в этом году стали каганеры в виде желтой ленты, символизирующие солидарность с арестованными лидерами независимой Каталонии.

Каганер превращается в способ сохранения исторической памяти

"Это отражение того, что происходит, - говорит Коррал. - Каганер, таким образом, превращается в способ сохранения памяти об исторических событиях. Это реальность. Каталония имеет своих политзаключенных".

Каганеры постепенно завоевывают мир. Их все чаще можно увидеть на рождественских ярмарках Португалии и Италии, а также далеко за пределами средиземноморской культуры.

"В обществе любителей каганеров есть представители Италии, Германии, Японии и США - это действительно международное сообщество", - говорит Коррал.

На самом деле, около половины продаж за границу с сайта caganer.com идут в США. А самые популярные фигурки - Барак Обама и Хиллари Клинтон.

По мнению Алоса Пла, в этом году будут хорошо продаваться Дональд Трамп и Дэвид Боуи.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Если у вас нет собственной фигурки Каганера, вы никто"

Не имеет значения, какого каганера вы решите подарить друзьям, фигурку того, кто им нравится, или наоборот того, кого они ненавидят. Впрочем, если у вас есть собственный каганер - это бесспорно признание.

"Для многих известных людей стало настоящей честью иметь своего каганера", - объясняет Алос Пла.

Коррал высказывается более определенно: "Если вы не имеете своего каганера, сегодня вы никто".

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