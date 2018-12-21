Почему исландцы верят в эльфов

Копірайт зображення Ian Young Image caption Согласно данным исследования, более 60% исландцев верят в то, что эльфы существуют на самом деле

По данным исследования, которое в 2007 году провели в Университете Исландии, около 62% исландцев верят в то, что эльфы - не волшебные создания из сказок, а существуют на самом деле.

Когда Йофридир Акадоттир было девять лет, ее наказали за то, что она побеспокоила эльфа. Или по крайней мере так ей кажется.

"Мы ходили играть на поле между многоквартирными домами в Рейкьявике, - рассказала мне исландская певица и композитор. - Там был камень больше других, возвышавшихся на поле. Мы были убеждены, что это эльфийская скала, а эльфов тревожить можно. Камень быа вдвое больше меня, я с трудом на нее взобралась. Друзья предостерегали меня, говорили, что это неудачная идея. А когда я уже насладилась триумфом и спрыгнула вниз, то прикусила щеку изнутри, да так сильно, что потекла кровь. Заплакав, я побежала домой и больше никогда не прикасалась к этому камню".

Я больше никогда не прикасалась к этому камню

История Акадоттир - не редкость. Вся Исландия буквально дышит рассказами об эльфах (маленьких созданий, похожих на людей, только с острыми ушками), "скрытом народце" (по-исландски huldufólk, сверхъестественные человекообразные существа из другого измерения) и феях (если вы вспомнили фею Дзинька, вы не ошиблись). Их считают миролюбивыми существами, которые, сосуществуя с людьми, ведут такую ​​же повседневную деятельность: рыбачат, выращивают скот и урожаи, воспитывают детей, а также (если верить легендам) время от времени помогают людям, которые без их вмешательства просто погибли бы.

По данным исследования, которое в 2007 году провели в Университете Исландии, около 62% исландцев верят в то, что эльфы - не волшебные создания из сказок, а существуют на самом деле. Однако эта статистика включает как людей, которые верят в эльфов искренне, так и агностиков, которые склоняются к варианту "может, и так".

К лагерю тех, кто готов поверить, но сомневается, принадлежит житель Рейкьявика Сигтриггур Балдурсон. Его мать выросла на исландской ферме, где играла с невидимыми друзьями, которых не видели другие дети. (Эту историю он рассказал с небольшой оговоркой: это могли быть "выдуманные ради развлечения друзья".) Однако задуматься о том, что у его матери действительно могли быть друзья среди "хульдуфолька", его заставила другая история: выздоровление его бабушки после поединка с раком в терминальной стадии.

"Однажды ночью мама проснулась и увидела, как в комнату к бабушке заходят врачи и начинают ее лечить, - вспоминает он. - Прислушавшись, она услышала разговор между медсестрой и двумя врачами. Один врач сказал: "По моему мнению, она выздоровеет". У мамы отлегло от сердца, и она снова заснула. Утром мама спросила у бабушки, когда она проснулась: "Ты ночью разговаривала с врачами?" - "С какими врачами? - удивилась бабушка. - Не было никаких врачей". Но дело в том, что после этого она удивительным образом выздоровела".

Копірайт зображення Ian Young Image caption Местные жители верят, что хульдуфольк, или "скрытый народец", - это миролюбивые создания, которые занимаются теми же делами, что и люди

Гипотезу в этом имеет Магнус Скарпьединссон. Он руководит "Школой эльфов" при Фонде паранормальной Исландии, где туристам рассказывают об исландских магических существах. Заплатив за лекцию (хотя это больше похоже на открытое обсуждение), туристы могут пообщаться на темы магии и фольклора: блины и кофе в библиотеке, где вдоль стен выставлены различные предметы, связанные с эльфами, в том числе и подсвеченные статуи эльфов в человеческий рост.

Цена Просвещения ужасна - оно убило веру

Бросая слушателям шоколадные батончики и отвешивая сальные шуточки на тему эльфийского секса, Скарпьединссон признается: настоящего эльфа или представителя хульдуфолька сам не встречал никогда. ("В Эльфийском мире думают, что я маньяк", - хихикает он.) Однако он взял интервью у 900 или более исландцев, которые собственными глазами видели этих созданий. Из них 75 утверждают, что подружились с эльфом, а 35 - что эльфы приглашали их домой. В этом кроется нечто большее, чем просто доверие к рассказу друга, брата или матери. По словам Скарпьединссона, Исландия отличается уникальной открытостью к нетрадиционным идеям, а следовательно, эльфам здесь показываться безопасно. "Школа эльфов" Скарпьединссона - это игровой подход к важной, по его мнению, теме. Но он сразу становится серьезным, когда речь идет об упадке веры в эльфов, который наблюдается в Исландии.

"Если бы в 1700-е годы не началась эпоха Просвещения, мы бы сейчас жили в совершенно другом обществе, - сообщил он на недавнем занятии, которое проходило в пятницу после обеда. - Но цена Просвещения ужасна. Оно убило веру. Вера - одно из звеньев, на которых держится цивилизация. Просвещение убило не только веру, но и миф. Но и экстрасенсорные способности. В Исландии многие верят в эльфов, потому что мы были изолированы. Сюда Просвещение дошло только в 1941 году, после вторжения в Исландию американской армии. С тех пор у нас Просвещение, и поэтому исчезают эльфы".

Копірайт зображення Ian Young Image caption Магнус Скарпьединссон, который руководит "Школой эльфов" в Рейкьявике, говорит, что 35 человек рассказывали ему, что эльфы приглашали их в гости

Кажется, исландцам, которые все-таки до сих пор верят в эльфов, все равно, что эта вера существует рядом с атеизмом и традиционной религией. На своих занятиях Скарпьединссон рассказывает истории об исландских священниках, которые крестили детей хульдуфолька (по его предположению, это некий продуманный ход для наведения мостов между двумя общинами). Также исследователь эльфов раздает слушателям книжечки исландских волшебных сказок, среди которых есть и повествование об эльфийской церкви Тунгюстапи - о том, как ее нашел человек.

Мать Балдурссона, ревностная христианка, относилась к этому так же, как и он. "Я многого не понимаю в духовной жизни, - вспоминает он ее слова. - Но верю, что мы с Иисусом - друзья, поэтому со мной не случится ничего плохого".

Вера в существование другого мира расширяет горизонты представлений

Психотерапевт лицензии Пэм Шеффер считает, что вера в нечто большее, чем ты сам, порождает другие позитивные убеждения. Если ваш мир такой большой, что его населяют эльфы, то почему бы не пофантазировать о чем-то даже большем?

"На самом деле магическое мышление дает человеку определенные преимущества, - объясняет она. - Даже если вы никогда не общались с эльфами или хульдуфольком, вера в то, что они где-то там есть, развивает ваш взгляд на мир, а это ведет к гибкости мышления и расширению кругозора. А еще это полезно тем, что умственно-эмоциональное гибкость помогает людям преодолевать жизненные трудности и вообще иметь лучшие отношения с другими. Фактически вера в существование другого мира расширяет горизонты представлений о том, каким может быть наш мир".

Копірайт зображення Ian Young Image caption По легенде, эльфы и хульдуфольк живут в больших валунах, преимущественно на пляжах и лавовых полях

Непросто определить, сколько исландцев искренне верят в эльфов или хульдуфольк. Но несомненно, сам факт существования этой веры определенным образом связан с туристическим рынком страны, который бурно развивается. Фигурки эльфов - популярный сувенир, не уступающий птице тупик. А деятельность "ясновидящих", желающих показать туристам места, где водятся эльфы, уже стала предпринимательской.

Однако не думайте, что в повседневной жизни Исландии все всегда происходит с соблюдением прав эльфов.

В 2013 году группа неравнодушных исландцев во главе с Рагнилдуром Йонсдоттиром протестовала против строительства дороги, которую должны проложить через территорию общины хульдуфолька, расположенную на лавовом поле. (По распространенным представлениям, эльфы и хульдуфольк строят себе дома в больших валунах, преимущественно на пляжах и лавовых полях. Скарпьединссон утверждает, что эти места стабильные в плане перехода между измерениями.)

Сооружение дороги приостановили на время, пока правительство искало решение, которое удовлетворит все стороны. Однако руководитель службы по связям с общественностью Управления дорог и побережья Исландии Петур Маттиассон уверяет, что изменение планов - это ход, продиктованный практичностью, а не верой.

"Одна из протестующих настаивала на том, что там живут эльфы, - пояснил он суть протеста и принятого решения. - Особенно она беспокоилась об одном камне, который лежал как раз на пути запланированной дороги. Мы рассмотрели эту ситуацию не потому, что верим в эльфов, а потому, что эльфы и скрытый народец - часть нашего культурного наследия. Мы убедились в уникальности этого большого скального образования и решили, что [дорогу] можно сместить, поэтому попробуем это сделать".

Копірайт зображення Ian Young Image caption Вера в эльфов развивает взгляд на мир, а это ведет к гибкости мышления и расширению кругозора, говорит Пэм Шеффер

Безусловно, когда население страны составляет примерно 340 тысяч человек, то верования и ценности соседей надо обязательно учитывать, иначе не избежать ссор. Например, в Хафнарфйордуре, пригороде Рейкьявика, можно увидеть эльфийские часовни (порой со свечами) и непотревоженные лавовые камни во дворах домов, особенно тех, что вокруг Парка Хеллисгерди. Это место известнп чрезвычайной эльфийской активностью. Кроме того, здесь часто проводят экскурсии люди, видящие эльфов. Есть здесь и большой камень во дворе Фйофкиркяна, местного храма национальной церкви Исландии, который не убирали, чтобы не нарваться на гнев жителей, если они там есть. Все это вместе с мультяшными указателями, которые сообщают о наличии эльфов, напоминает о существовании в Исландии другого мира, который живет параллельно с местной повседневностью.

Второй режиссер будущего документального фильма "Iceland: A Story of Belief" (Исландия: история веры) Майкл Навроцкий во время съемок ходил теми же улицами. Он говорит, что со времени его первой поездки в Исландию в 2016 году уровень восприятия веры в хульдуфольк не изменился.

Мы рассмотрели эту ситуацию не потому, что верим в эльфов, а потому, что эльфы и скрытый народец - часть нашего культурного наследия

"Представьте, что вы - владелец дома, а на заднем дворе у вас - большое скальное образование, официально признанное эльфийской камнем. А вы бы хотели обустроить в этом валуне ванну с подогревом. Вы начинаете ломать эльфийский камень, и тут появляется ваш сосед и спрашивает: "А что ты делаешь с эльфийским камнем?". Это - лишь одна из историй, которую режиссер услышал во время съемок фильма.

"Неприятностей не избежать. Около 80-90% исландцев оставят [камень]. Отчасти потому, что в этом камне действительно может кто-то жить. А частично - из уважения к культурному наследию. Я жертвую ванной с подогревом ради эльфийского камня".

Копірайт зображення Ian Young Image caption Большинство исландцев стараются не трогать каменные глыбы, в которых могут жить эльфы

Но для таких исландцев, как Скарпьединссон, которые искренне верят в существование эльфов, - это не просто возможность поиграть в игру "А вдруг?..". Свою веру он описывает как возможность с помощью науки и интеллекта поискать ответы на самые важные жизненные вопросы - и понять, что всех ответов никогда не узнает никто.

"Мы понятия не имеем, почему эти существа переходят из одного измерения в другое, - разводит руками он. - Все, что мы можем, - собирать свидетельства очевидцев. Единственный источник информации - разыскать всех возможных свидетелей и подробно их расспросить: какие они из себя, эти эльфы? Ходят ли в одежде? Что думают о Боге и вечности? Почему они здесь?"

В этом месте Скарпьединссон перестает быть серьезным, чтобы посмеяться над собой же:

"Мои друзья интересовались у эльфов: "А почему вы не приглашаете Магнуса?"

Он смеется, потому что ответ эльфов звучит так: "Мы не можем. Нам страшно, потому что тогда мы уже никогда от него не избавимся".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Travel

Хотите поделиться с нами своими житейскими историями? Напишите о себе на адрес questions.ukrainian@bbc.co.uk, и наши журналисты с вами свяжутся.

Следите за нашими новостями в Telegram

...