Почему французы не склонны слишком радоваться

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Кажется, в самом французском языке не хватает средств для выражения радостных чувств. Представителям других культур французская сдержанность часто кажется холодностью и равнодушием, но причина несколько в другом.

В 19 лет я официально переехала из США во Францию ​​после пяти лет жизни то в одной стране, то в другой. У меня был приличный уровень французского, и я была уверена, что быстро ассимилируюсь.

Я, конечно, ошибалась. Ничто не напоминает вам так точно о том, кем вы есть на самом деле, как тонкие нюансы другой культуры. Чем дольше я находилась во Франции, тем более выразительно напоминало о себе мое американское происхождение.

А кульминацией, очевидно, стал тот день, когда учитель французского объяснил мне главное, по его мнению, расхождение между моим родным краем и названной родиной.

"У вас, американцев, - заявил он, - смысл жизни в том, чтобы делать и иметь. А для нас - в том, чтобы быть".

Копірайт зображення Anna Berkut / Alamy Stock Photo Image caption Как узнала писательница Эмили Монако, главное различие между американцами и французами в том, что французы "живут, чтобы быть"

Я очень хорошо поняла, что он имеет в виду. Я вспомнила свою жизнь в Нью-Йорке, где в каждый момент или вычеркивала из списка дел очередное выполненное, или составляла новый список дел на день, неделю или год.

Французы, кажется, вполне довольны тем, что просто живут.

Во время ланча, который может длиться до двух часов, они сидят за столиками кафе и наблюдают, как жизнь спешит мимо. Обмениваясь новостями, говорят не о работе, а о прошедшем отпуске.

Работницы почтового отделения неторопливо болтают друг с другом, обслуживая очередь, которая движется очень медленно.

Я же нетерпеливо переминаюсь с ноги на ногу - мне как можно быстрее нужны марки, чтобы послать домой открытку. Обязательство, который я взяла на себя сама.

Я мечтала тоже научиться жить, чтобы просто быть, но это оказалось не так просто. Казалось, что бы я ни делала, сразу становилось ясно, что я - американка. Я слишком много улыбалась, громко разговаривала и слишком часто радовалась.

Копірайт зображення Jeff Gilbert / Alamy Stock Photo Image caption Французы вполне довольны тем, что они просто есть

Ще до переїзду у Францію я знала, що французи не використовують слово excité (радісний, схвильований).

Це один із перших "фальшивих друзів перекладача", про який дізнаються на курсах французької мови.

И самая распространенная ошибка англоязычных студентов, которые буквально переводят английскую фразу I'm excited (я рад ) на французский как Je suis excité. Учителю приходится объяснять, что на французском excité означает не эмоции, а физическое возбуждение.

Если в английском языке существует синонимично пара excited/aroused, где первое слово означает радостные эмоции, а второе - физиологическое состояние, то во французском теоретически оба значения передаются словом excité. Но на практике о чувстве так никто не говорит.

Носители английского языка постоянно excited по любому поводу - из-за планов на выходные, летнего отпуска, возвращения домой после долгого рабочего дня, когда наконец можно посмотреть любимый сериал Netflix.

Впрочем, проблема не только с фразой Je suis excité. Кажется, во французском языке вообще не существует надлежащего способа выразить радость.

"Можно сказать Je suis heureuse (я счастлива) или J'ai hâte de (с нетерпением жду)", - объясняет мне друг-билингв. Но ни одно из этих высказываний не передает интенсивность чувства.

Доктор Джемма Кинг, которая преподает французский язык и историю кино в Австралийском национальном университете в Канберре, отмечает, что когда она говорит по-французски, проявляется другая сторона ее личности.

"Мы со студентами часто шутим, что когда говоришь по-французски, становишься спокойнее, более уравновешенным и сдержанным", - добавляет она.

Копірайт зображення Rostislav Glinsky / Alamy Stock Photo Image caption Кажется, во французском языке нет должного способа выразить радость

Значит, это вопрос не столько перевода, сколько культуры.

Как и другие непереводимые понятия, например японское "шинрин-йоку" (успокоение, которое предоставляет природа) или "дадирри" в аборигенской австралийской (углубленное прослушивание), недостаток слов в языке свидетельствует о ментальности. Кажется, французы просто не нуждаются в средствах для выражения чувства радости.

Канадка Джули Барлоу, соавтор книг "История французского языка" и "Эффект Bonjour", объясняет это тем, что французы, в отличие от американцев, не одобряют чрезмерного энтузиазма в обычном разговоре.

"Я рад" - это что-то вроде улыбки, переданной словами. Но французы предпочитают не создавать впечатление слишком довольных тем, что происходит.

Мой муж-француз соглашается.

"Если вы на французском языке выражаете чрезмерную радость, первая мысль вашего собеседника будет, что с вами что-то не так, - говорит он. - В английском языке - все иначе".

Копірайт зображення Norbert Scanella / Alamy Stock Photo Image caption Как отмечает исследовательница Джули Барлоу, "французы, в отличие от американцев, не одобряют чрезмерное выражение энтузиазма в обычном разговоре"

Впрочем, это означает скорее сдержанность, чем негатив.

"Я думаю, что склонность к большей сдержанности в повседневных разговорах, это национальная черта", - объясняет доктор Кинг.

"Думаю, это не значит, что французы меньше увлекаются чем-то, скорее они менее откровенно показывают эти чувства", - добавляет исследовательница.

И действительно, тех, кто не умеет проявить надлежащую сдержанность, французы считают психически неуравновешенными.

Так, например, бывший президент Николя Саркози за свое чрезмерное рвение в публичных выступлениях получил прозвище l'excité (буквально "неугомонный", "буйный").

Американец Мэтт Дженнер прожил во Франции несколько лет и владеет французским на уровне носителя языка. По его мнению, это не французы не умеют выражать радость, а носители английского, в частности, американцы, перегибают палку.

Американское общество, по его словам, усвоило "фальшивый, почти комический взгляд на жизнь, в которой поверхностные эмоции и кажущаяся радость является нормой". Французы же, напротив, выражают радостную взволнованность только тогда, когда они действительно чувствуют ее".

Копірайт зображення Shaun A Daley / Alamy Stock Photo Image caption Французы не склонны выражать чрезмерную радость в повседневных разговорах

Искренность чувств - важная черта для французов еще со времен Революции, пишет Бри Кутюрье в онлайн-издании France Culture.

"Старый режим культивировал куртуазность и салонную вежливость, что основывались на лести и притворстве", - объясняет он.

"Эта культура предполагала большое мастерство в соблюдении правил поведения, а также способность скрывать свои истинные чувства".

Французские революционеры решительно сбросили маски и выступили против лицемерия. И французы до сих пор поддерживают такое отношение - менее всего они хотели бы показаться неискренними.

Сначала меня очень раздражало, когда французские друзья говорили о вкусном блюде просто "ок", или безразлично пожимали плечами, когда я спрашивала, ждут ли они с нетерпением отпуска.

Меня поражал такой негативный настрой. Но я наконец поняла, в чем дело, когда мы с моим мужем впервые полетели в США.

Когда официант в ресторане очень приветливо встретил нас, муж удивленно спросил, знакомы ли мы с ним. Он просто не мог найти другого объяснения такого восторженного приветствия.

"Когда меня раздражали американцы своей экзальтированной реакцией, мне всегда казалась такое поведение немного неадекватным", - сказал он мне много лет назад.

"Однако теперь в моей голове будто два мира, английский и французский. И мне кажется, что английский мир намного веселее, чем французский", - добавил он.

Копірайт зображення Kathy deWitt / Alamy Stock Photo Image caption Французы боятся показаться неискренними, поэтому они выражают свои эмоции как можно правдивее

Прожив во Франции 11 лет, я больше не говорю "Я так рада". Но я все еще вспоминаю слова о том, что для французов смысл жизни в том, чтобы просто быть.

Когда мы начали встречаться с моим будущим мужем, он всегда с удивлением наблюдал, как я суетливо что-то планирую на будущее.

Тогда как он, кажется, просто наслаждался моментом. Что бы мы ни делали, пили ли розовое вино солнечным днем ​​или просто сидели в парке, его любимой фразой была on est bien, là ( "замечательно, не так ли").

Радостное возбуждение всегда предполагает нечто впереди, оно направлено в будущее. Такой подход присущ англоязычной культуре, носители которой постоянно думают о сиюминутных или дальних планах, о целях и мечтах.

Тогда как французы хотят жить сейчас. Это не значит, конечно, что они не думают о будущем, но они не фиксируются на нем.

Они осознают его умом, но их чувства - в настоящем моменте.

Копірайт зображення Ian Shaw / Alamy Stock Photo Image caption Если носители английского языка часто фиксируются на будущем, французы хотят жить в настоящем моменте

"Жизнь во Франции происходит в настоящем времени, - говорит писатель Мэтью Фрейзер, который живет во Франции. - В отличие от англо-протестантских стран, где все одержимы будущим".

Радостное возбуждение, которое подталкивает носителей английского языка к действию, мотивирует их и побуждает смотреть вперед, не присуще французам.

Но удовольствие от простых жизненных радостей, конечно, да.

А когда ты живешь здесь и сейчас, у тебя нет большой необходимости беспокоиться о том или радоваться тому, что будет дальше.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.

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