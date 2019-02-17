Город в Швейцарии, одержимый числом 11

Копірайт зображення Mike MacEacheran

В крохотном швейцарском городке Золотурн есть 11 церквей, 11 фонтанов, 11 башен и 11 музеев, а городские часы имеют только 11 цифр. И это не случайность. Почему уже более полтысячелетия город одержим этим числом?

Как-то утром ровно в одиннадцать Тереза ​​Штейлин стояла у входа в барочный швейцарский городок Золотурн, молча наблюдая за часами.

"В двенадцать мы должны быть у городских часов, стрелка которых остановилась на 11-ти", - взволнованно объяснила она, как только я подъехал.

Одиннадцать - лучшее время для встречи в этом городе, объяснила она мне в электронном письме за несколько дней до этого. Но не упустить полдень было не менее важно.

Нам надо было поторопиться.

Перейдя пешеходный мост через реку Ааре, она резко повернула налево на площади Клостерплац и пробежала мимо большого дома XVIII века, спеша к месту, которое должно объяснить странную одержимость крошечного швейцарского городка, затерявшегося где-то в горах Юра.

Незаметные глазу случайных прохожих, на западной стене инвестиционного банка висят часы. Они хранят тайну, о которой знают даже далеко не все швейцарцы.

На их циферблате только 11 часов и это не случайность. Когда 11 шестеренок, возвращаясь, запускают 11 колоколов, часы начинают петь неофициальный гимн города - песню Золотурна.

Арлекин, сидящий верхом на часах, старательно отбивает молоточком это время 11:00, 12:00, 17:00 и 18:00 часов. Но часы не просто показывают время, он и могут также объяснить, почему уже полтысячелетия этот город одержим цифрой 11.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption В швейцарском городе Золотурн номер 11 встречается чуть ли не на каждом шагу

Золотурн основали римляне две тысячи лет назад, но сегодня о нем мало кто знает, хотя он и расположен недалеко от Берна - столицы Швейцарии.

В Золотурне 11 церквей, 11 часовен, 11 фонтанов, 11 башен и 11 музеев. И это не случайность и не хитрый рекламный трюк.

Возраст домов колеблется от XV века до настоящего времени. Одни - старинные и обветшавшие от времени, другие - как, например, музей компьютерной техники и современных технологий ENTER, единственный в Швейцарии, - сверхсовременные.

Посетителей обычно привлекает старинное здание в городе - астрономические часы. Они зачарованно рассматривают их украшенный золотыми звездами и небесными телами циферблат и следят за движущимися фигурками короля, рыцаря и скелета.

Но я хотел окунуться в историю глубже.

Г-жа Штейлин, со своей стороны, не претендует на роль специалиста-нумеролога, она всего лишь энтузиастка. Они выросла в этом городе и рада поделиться его историей и тайнами.

"Это - вечная история, - говорит она, когда мы смотрим на 11-часовые куранты. - Но сначала вам надо познакомиться с нашим нумерологическим шедевром".

Направляясь по улице Юденштрассе, или Еврейской улице, мы проходим мимо удивительного здания, в котором когда-то располагалась Гильдия кузнецов - одно из 11 средневековых обществ города.

И вскоре оказываемся возле места, о котором говорила г-жа Штейлин. Роскошный собор Святого Урса сияет в лучах полуденного солнца.

Копірайт зображення Alamy Image caption В Золотурне - 11 церквей, 11 часовен, 11 фонтанов, 11 башен и 11 музеев

Число 11 запечатлено здесь в каком-то трансцендентном уровне. Собор был возведен, как вы могли догадаться, за 11 лет, по разработкам итальянского архитектора Гаэтано Маттео Пизони, который наполнил здание множеством символов и знаков.

Похоже, история создания собора скрывает какую-то тайну, на что намекают цифровые последовательности, которые в итоге складываются в нечто гораздо более мощное.

К романскому фасаду кафедральной церкви ведут 3 пролета лестницы, каждый из которых насчитывает 11 ступеней. По обеим сторонам лестницы - два фонтана в классическом стиле, украшенные статуями Гедеона и рогатого Моисея.

Вода струится ровно из 11 кранов в каждом фонтане. Собор имеет 11 дверей, а все сооружение делится на три части, по 11 метров каждая. Над церковью доминирует 66-метровая колокольня с 11-ю колоколами.

"Пизони, несомненно, пустился во все тяжкие, - рассказывает Штейлин с восторгом, поскольку эта история не перестает ее удивлять. - Мэрия города приказала ему использовать в строительстве число 11. И он это сделал. Он добавил его повсюду. Даже мраморных алтарей в соборе ровно 11.

В соборе так же тихо и безлюдно, как и на улицах города. Кажется, Золотурн затерялся во времени, и о городе забыли. Внутри здания только я и моя спутница, наши шаги гулко отдаются в тишине нефа, когда мы подходим к 11-й каменной плите, заложенной в центре собора.

Это единственное место, с которого можно увидеть все 11 алтарей собора одновременно. Я считаю ряды скамеек, и, конечно, их тоже 11.

Каждый житель Золотурна знает эту историю, но никто не может точно вспомнить, когда и почему город стал таким "поведенным" на этом числе.

Копірайт зображення Alamy Image caption В соборе Святого Урса - 11 алтарей, 11 дверей и три лестничных пролета по 11 ступеней каждый

По легенде, однажды с соседней горы Вайсенштейн в город спустились волшебные эльфы, чтобы подбодрить жителей Золотурна, которые много работали, но не преуспели.

Число 11, которое на немецком языке произносится "эльф", является данью жителей города своим спасителям. Так по крайней мере гласит легенда.

Впрочем, более рациональное объяснение - это, конечно, библейские коннотации числа 11, которое считают священным и пророческим. В нумерологии число 11 связано с экстрасенсорными способностями и спиритизмом, но для верующих в соборе Святого Урса оно прежде всего должно рождать христианские ассоциации.

"Апостолов было 12, но число 11 - это мечта о достижении чего-то лучшего, - объясняет г-жа Штейлин, закрывая двери собора и выходя на свет. - Оно символизирует наше бесконечное стремление к совершенству - это код нашей надежды".

Если религия - одна из цепей золотурнской ДНК, тогда второй является геополитика. Число 11 можно проследить в истории города до позднего средневековья.

В 1481 году Золотурн стал 11-м кантоном Швейцарской Конфедерации и до XVI века делился на 11 протекторатов.

Более того, первое упоминание о числе 11 относится к 1252 году, когда гильдии ремесленников избрали в городской совет 11 членов.

Что было в мыслях средневековых золотурнцев, понять непросто, но теперь число 11 стало совсем уж неотделимым от жизни города. Интересно, что дети в городе в первую очередь торжественно отмечают свой 11-й день рождения.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Многие предприятия Золотурна используют в названии своего бренда число 11, например, пивоварня Öufi-Bier, или "11-е пиво"

Городская кондитерская Confiserie Hofer, которой скоро исполнится 100 лет, изготавливает шоколадные батончики с метким названием "11". И эту идею также подхватила главная пивоварня города.

"Мой отец из Берна, и он никогда не слышал историю с числом 11", - рассказывает мастер Мориц Кюнцле, показывая мне семейную пивоварню Öufi-Bier ("11-е пиво" на местном диалекте).

"Но нам понравилась идея назвать бренд этим числом. Это оригинально и хорошо запоминается, - добавляет мастер. - Мы были первыми, кто это сделал, но теперь число 11 используют чуть ли не в каждом названии, есть даже 11-летний виски".

За более чем 500 лет число 11 обрело мистическое значение в Золотурне. Теперь уже никто не считает его случайным, и эта традиция вряд ли изменится.

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