Магическая кнопка, которая спасает от хандры лучше, чем хюгге

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Датчан, подаривших миру хюгге, считают одной из самых счастливых наций, но и они иногда огорчаются или грустят. И тогда, чтобы не впасть в уныние, они говорят себе: "Пют". Что это и почему там продают специальные кнопки с этим словом?

"Хюгге" - концепция всепоглощающего уюта родом из Дании. На эту идею быстро появился спрос во всем мире.

Это - углубиться в любимую книгу, свернувшись клубочком под пледом (лучше, если он сделан из шерсти овец, вскормленных на сочных лугах Фарерских островов).

Это - вечер дома в кругу близких людей, смех в бархатном свете свечей и чашка горячего шоколада, глинтвейна или кофе, в зависимости от времени года.

Но не выглядит ли эта картинка слишком уж идиллической и совершенной? Я - датчанка, люблю хюгге, но могу сказать наверняка, что даже у нас, датчан, случаются дни, когда уют "не греет". Что же мы делаем в таком случае?

Тогда мы произносим второе магическое слово "пют" (гласный произносится как нечто среднее между "ю" и "и"), или даже нажимаем специальную кнопку с этим словом.

Копірайт зображення Unspalsh Image caption Датчан считают счастливой нацией в мире

Как и хюгге, "пют" довольно трудно объяснить одним словом. В какой-то мере оно обозначает "ничего", "не волнуйтесь" или "забудьте об этом", но эти высказывания не передают положительные коннотации слова.

"Пют" означает, что вы принимаете то, чего не можете изменить, и хотя ситуация может вас расстраивать или раздражать, вы решаете больше не тратить на это свои душевные силы.

Вы двигаетесь дальше. "Пют" разряжает ситуацию, которая стала напряженной.

Это слово так нравится датчанам, что в сентябре 2018 года оно победило на конкурсе самых любимых датских слов, проведенном Датской ассоциацией библиотек во время ежегодной "Недели библиотек".

Интересно, что хюгге даже не попало в короткий список.

По мнению Стина Бординга Андерсена, президента Датской ассоциации библиотек, победа именно этого слова отражает, насколько напряженная у нас жизнь.

"Я думаю, что это - протест против датской национальной черты жаловаться и искать недостатки, - объясняет он. - Победа слова "пют" напоминает нам, что все могло быть гораздо хуже".

Копірайт зображення Alamy Image caption Датчане обожают хюгге, но когда уют не лечит от приступов душевной хандры, они нажимают кнопку "пют"

Популярность этого слова не удивляет психолога, писателя и спикера Криса Макдональда, который переехал в Данию из США 20 лет назад.

В увлекательной статье для датской национальной газеты Berlingske "Чему Дания научила меня о счастье" он отмечает: "Пют" - одно из моих самых любимых слов, это самое позитивное сочетание звуков, которые когда-либо слышал".

"Оно имеет большую власть в ситуации, когда нужно отпустить вещи, которые мы не можем изменить. В этом слове звучит облегчение", - добавляет он.

Макдональд впервые услышал это слово, когда начал изучать датский. "Датский язык очень монотонный. Это как слушать музыку с ограниченным диапазоном. Но вдруг я начал замечать слово, которое выбивалось из общего ряда, более того, было приятным уху", - рассказывает он.

Из-за многочисленных твердых и гортанных звуков датский вряд когда-нибудь признают романтическим языком. Но "пют" звучит тонко и мягко. Оно создает какое-то особое ощущение, атмосферу.

Копірайт зображення Alamy Image caption Стин Бординг Андерсен: "Пют" напоминает нам, что все могло быть гораздо хуже"

Фонетический ландшафт датского языка настолько неоднороден, что старший редактор "Словаря датского языка" Йонас Йенсен шутит: "Датский - это не язык, а болезнь горла". В отличие от языка, рельеф самой Дании на удивление ровный, это - настоящий рай для велосипедистов.

Однако от несчастных случаев никто не застрахован. Я помню историю, которая произошла с одной британской парой более 20 лет назад. Они путешествовали по Ютландии на велосипедах, и уже в конце отпуска жена упала с велосипеда и сломала ключицу.

Они оказались в больнице в крошечном городке где-то в 20 км от Биллунда (города первого "Леголенда"), где как раз дежурил мой отец. Он отвез их на рентген в другой город, а когда позвонил моей маме, чтобы сообщить ей, что задержится, она пригласила британских путешественников на ужин.

Таким образом британцы почувствовали на себе все прелести бесплатной датской медицины, поужинали с местной семьей и познакомились со словом "пют" и его удивительной способностью утешить в сложной ситуации.

Я не помню, что именно было на столе, но зная невозмутимый характер мое мамы, уверена, что она приготовила несколько вкуснейших блюд из того, что было в холодильнике и поставила их на белоснежной скатерти с салфетками и посудой в тон.

Когда еда была разложена по тарелкам, а вино разлито по бокалам, мой отец поднял бокал, чтобы провозгласить традиционный тост, наш британский гость, задел бокал с вином. Бокал опрокинулся, и вино выплеснулось на скатерть.

Копірайт зображення Unsplash Image caption В прошлом году датчане признали "пют" своим любимым словом

Его жена повернулась к нему с недовольным выражением лица, но не успела ничего сказать, поскольку моя мама воскликнула: "PYYYYT med det! (Ничего страшного!) Скатерть можно постирать".

Остаток вечера прошел в абсолютном хюгге, а британцы заглянули к нам еще раз несколько дней спустя. Магическая сила слова "пют" одним махом разрядила обстановку.

Концепция "пют" распространяется в обществе и другими способами. Малышам в детских садах и начальной школе ее объясняют наглядно с помощью волшебной кнопки. Обычно это просто пластиковая крышка, на которой написано "ПЮТ".

Она лежит обычно где-то в центре класса и помогает ученикам пережить неприятную ситуацию, когда они расстроились, что проиграли в игре или не пришли первыми в соревнованиях.

С раннего детства дети учатся принимать поражение, потому что оно является неотъемлемой частью жизни.

Шарлотта Серенсен, директор школы Søndervangskolen в городе Хаммель в Ютландии, говорит, что кнопка "пют" - гениальное изобретение.

"Конечно, это работает не со всеми детьми, но многим очень помогает. Физическое нажатие кнопки, кажется, помогает им справиться с эмоциями и двигаться дальше", - говорит она.

В Дании можно запросто купить такую красно-белую кнопку. Она похожа на кнопки, которые нажимают участники телевизионных шоу, когда хотят ответить на вопрос.

Нажав на кнопку, вы услышите "пют", что непременно напомнит, что вам необходимо успокоиться и отпустить ситуацию.

Копірайт зображення Karen Rosinger Image caption Такую кнопку можно приобрести в Дании в магазине, нажав на нее, вы услышите "пют", что означает, "все будет хорошо"

Мне подарили эксклюзивную версию кнопки "пют" на Рождество, которая произносила "Сделайте глубокий вдох. Все будет хорошо".

"Пют" кажется особенно уместным в стране с крайне переменчивой погодой. За многие годы я научилась менять планы в последнюю минуту, не портя себе настроение.

Пикники и барбекю переносились в помещение, вылазки на пляж - в бассейн. И каждый раз раздается "пют", делается глубокий вдох - и в ход идет план "Б".

И часто этот вариант в конечном счете оказывается в гораздо большей степени хюгге, чем первоначальный план

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.

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