Загадочный треугольник на Манхэттене: кто и зачем его сделал
Хотя Нью-Йорк прежде всего ассоциируется с гигантскими небоскребами, настоящий символ его мятежного духа лежит на земле - неподалеку от табачной лавки в квартале Гринвич-Виллидж на западе Манхэттена.
"Это, конечно, не Статуя Свободы, но нью-йоркцы любят это место и связанную с ним городскую легенду, - отмечает Эндрю Берман, президент Гринвич-Виллиджского общества сохранения исторических памятников.
Гринвич-Виллидж - единственный квартал Нижнего Манхэттена, планировка которого не похожа на геометрическую правильность улиц всего района.
Сразу три дороги будто случайно сталкиваются на перекрестке позади Седьмой авеню.
- Город в Швейцарии, одержимый числом 11
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На первый взгляд, это весьма неприметный перекресток. Желтые кэбы проносятся мимо кафе Starbucks напротив табачной лавки, за которой возвышается башня Всемирного торгового центра.
В городе, который постоянно заставляет вас смотреть вверх, не сразу замечаешь маленькую треугольную мозаику на тротуаре.
На треугольнике, сложенном из черных и белых изразцов, написано: "Собственность Гессов, не предназначенная для общественных целей".
Это загадочное послание, по словам Бермана, напоминает об "истории борьбы за собственную идентичность, которая происходила на этой земле".
Квартал Гринвич-Виллидж всегда отличался от остального города. "Он был более прогрессивным, современным и динамичным", - говорит Берман.
В конце XIX века он стал центром искусства и одним из самых пестрых культурных центров Нью-Йорка. Если бы вы оказались здесь в 1910 году, то увидели бы совсем другой городской пейзаж.
Седьмая авеню, которая сегодня проходит вдоль всего Манхэттена, заканчивалась в полутора километрах к северу от Гринвич-Виллидж, и поэтому квартал был гораздо спокойнее и уютнее.
Там, где теперь плитка отмечена загадочным треугольником, стоял жилой дом, возведенный уроженцем Филадельфии Дэвидом Гессом, который умер тремя годами ранее в 1907 году.
На картах конца XIX века здание носит имя Vorhes и номер 55.
В начале XX века в Нью-Йорке происходят драматические изменения. Недавно открыта станция Пенн и железнодорожный тоннель под Гудзоном привозят огромное количество пассажиров в самое сердце Манхэттена.
Городские власти решают продлить Седьмую авеню и пролегавшую под ней линию метро на юг, чтобы улучшить сообщение между Нижним и Средним Манхэттеном, двумя главными коммерческими центрами города.
Газета New York Times в октябре 1913 года года объявляет, что для строительства магистрали будут снесены 253 здания. Одним из них был и дом Vorhes.
Власти Нью-Йорка издали приказ в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США.
Она утверждала, что "правительство имеет право распоряжаться частной собственностью своих граждан в общественных целях", например, для строительства дорог или школ, объясняет Джонатан Хоутон, адвокат по вопросам отчуждения собственности одной из старейших юридических фирм города.
Разгневанная бюрократическим произволом семья Гесса заняла решительную позицию и отказалась продавать дом.
Следующие несколько лет Гессы отважно боролись против приказа, но "остановить закон о государственном отчуждении собственности в Нью-Йорке очень сложно", - объясняет Хоутон. К 1913 году Гессы исчерпали все правовые способы решения проблемы.
Многоквартирный дом номер 55 вскоре снесли, и прямо на его месте пролегла Седьмая авеню.
На этом история должна была закончиться.
Впрочем, если внимательно присмотреться к карте Нью-Йорка 1916 года, можно разглядеть крошечное треугольную пятно, которое осталось от здания номер 55.
"Таких пятен там было на самом деле много, но треугольник Гесса был самым маленьким из них", - рассказывает Эндрю Берман.
"Дом снесли, но из-за ошибки геодезистов крошечная часть участка 55 сохранилась и осталась в собственности Гессов", - добавляет специалист.
Когда власти осознали произошедшее, они попросили семью отдать маленький кусок земли, поскольку он все равно не имел никакой коммерческой ценности. Но Гессы снова отказались.
Дело передали в суд, но на этот раз Гессы выиграли процесс, в результате которого право собственности на крошечный треугольник земли осталось за ними.
Впрочем, есть и другая версия истории.
В статье Philadelphia Evening Ledger от 29 июля 1922 года сообщается, что власти Нью-Йорка призвали компанию Hess Estate оплатить налоговую задолженность за участок, оставшийся в их собственности.
Но Фрэнк Гесс, сын Дэвида Гесса, заявил, что не имел ни малейшего представления, что у его семьи осталась земля.
Мозаику на тротуаре сделали 26 июля 1922 года. Как отмечалось в газете New York Times на следующий день, годовой налог за треугольник "оценили в 100 долларов".
Посетив участок, Фрэнк заключил соглашение об аренде с магазином сигар, но при одном условии: треугольник земли будет обозначен как частная собственность.
В конце 1940-х лавка Village Cigars выкупила треугольник за одну тысячу долларов, что с учетом инфляции сегодня равнялось бы примерно 17 500 долларов.
Участок земли сегодня выглядит так же, как и почти век назад.
Теперь подробности любимой городской легенды начали понемногу размываться. Некоторые, например, утверждают, что Дэвид Гесс лично боролся с правительством Нью-Йорка.
Впрочем, это уже не имеет большого значения - ведь треугольник Гесса давно стал символом неповиновения нью-йоркцев.
Символом, как выразился Берман, того, "как простой парень сопротивлялся властям и в определенном смысле победил".
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