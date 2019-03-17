Загадочный треугольник на Манхэттене: кто и зачем его сделал

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Хотя Нью-Йорк прежде всего ассоциируется с гигантскими небоскребами, настоящий символ его мятежного духа лежит на земле - неподалеку от табачной лавки в квартале Гринвич-Виллидж на западе Манхэттена.

"Это, конечно, не Статуя Свободы, но нью-йоркцы любят это место и связанную с ним городскую легенду, - отмечает Эндрю Берман, президент Гринвич-Виллиджского общества сохранения исторических памятников.

Гринвич-Виллидж - единственный квартал Нижнего Манхэттена, планировка которого не похожа на геометрическую правильность улиц всего района.

Сразу три дороги будто случайно сталкиваются на перекрестке позади Седьмой авеню.

На первый взгляд, это весьма неприметный перекресток. Желтые кэбы проносятся мимо кафе Starbucks напротив табачной лавки, за которой возвышается башня Всемирного торгового центра.

В городе, который постоянно заставляет вас смотреть вверх, не сразу замечаешь маленькую треугольную мозаику на тротуаре.

На треугольнике, сложенном из черных и белых изразцов, написано: "Собственность Гессов, не предназначенная для общественных целей".

Это загадочное послание, по словам Бермана, напоминает об "истории борьбы за собственную идентичность, которая происходила на этой земле".

Копірайт зображення Olivier Guiberteau Image caption Треугольник Гесса, символ дерзкого характера нью-йоркцев, можно увидеть на тротуаре возле табачной лавки в квартале Гринвич-Виллидж

Квартал Гринвич-Виллидж всегда отличался от остального города. "Он был более прогрессивным, современным и динамичным", - говорит Берман.

В конце XIX века он стал центром искусства и одним из самых пестрых культурных центров Нью-Йорка. Если бы вы оказались здесь в 1910 году, то увидели бы совсем другой городской пейзаж.

Седьмая авеню, которая сегодня проходит вдоль всего Манхэттена, заканчивалась в полутора километрах к северу от Гринвич-Виллидж, и поэтому квартал был гораздо спокойнее и уютнее.

Там, где теперь плитка отмечена загадочным треугольником, стоял жилой дом, возведенный уроженцем Филадельфии Дэвидом Гессом, который умер тремя годами ранее в 1907 году.

На картах конца XIX века здание носит имя Vorhes и номер 55.

В начале XX века в Нью-Йорке происходят драматические изменения. Недавно открыта станция Пенн и железнодорожный тоннель под Гудзоном привозят огромное количество пассажиров в самое сердце Манхэттена.

Городские власти решают продлить Седьмую авеню и пролегавшую под ней линию метро на юг, чтобы улучшить сообщение между Нижним и Средним Манхэттеном, двумя главными коммерческими центрами города.

Газета New York Times в октябре 1913 года года объявляет, что для строительства магистрали будут снесены 253 здания. Одним из них был и дом Vorhes.

Власти Нью-Йорка издали приказ в соответствии с Пятой поправкой к Конституции США.

Копірайт зображення Getty Images Image caption В начале XX века власти Нью-Йорка решили проложить Седьмую авеню через Гринвич-Виллидж

Она утверждала, что "правительство имеет право распоряжаться частной собственностью своих граждан в общественных целях", например, для строительства дорог или школ, объясняет Джонатан Хоутон, адвокат по вопросам отчуждения собственности одной из старейших юридических фирм города.

Разгневанная бюрократическим произволом семья Гесса заняла решительную позицию и отказалась продавать дом.

Следующие несколько лет Гессы отважно боролись против приказа, но "остановить закон о государственном отчуждении собственности в Нью-Йорке очень сложно", - объясняет Хоутон. К 1913 году Гессы исчерпали все правовые способы решения проблемы.

Многоквартирный дом номер 55 вскоре снесли, и прямо на его месте пролегла Седьмая авеню.

На этом история должна была закончиться.

Впрочем, если внимательно присмотреться к карте Нью-Йорка 1916 года, можно разглядеть крошечное треугольную пятно, которое осталось от здания номер 55.

"Таких пятен там было на самом деле много, но треугольник Гесса был самым маленьким из них", - рассказывает Эндрю Берман.

"Дом снесли, но из-за ошибки геодезистов крошечная часть участка 55 сохранилась и осталась в собственности Гессов", - добавляет специалист.

Когда власти осознали произошедшее, они попросили семью отдать маленький кусок земли, поскольку он все равно не имел никакой коммерческой ценности. Но Гессы снова отказались.

Копірайт зображення Olivier Guiberteau Image caption Семья Гессов отказалась подарить городу крохотный кусочек земли, оставшийся от их участка, и потребовала, чтобы его никогда не использовали в общественных целях

Дело передали в суд, но на этот раз Гессы выиграли процесс, в результате которого право собственности на крошечный треугольник земли осталось за ними.

Впрочем, есть и другая версия истории.

В статье Philadelphia Evening Ledger от 29 июля 1922 года сообщается, что власти Нью-Йорка призвали компанию Hess Estate оплатить налоговую задолженность за участок, оставшийся в их собственности.

Но Фрэнк Гесс, сын Дэвида Гесса, заявил, что не имел ни малейшего представления, что у его семьи осталась земля.

Мозаику на тротуаре сделали 26 июля 1922 года. Как отмечалось в газете New York Times на следующий день, годовой налог за треугольник "оценили в 100 долларов".

Посетив участок, Фрэнк заключил соглашение об аренде с магазином сигар, но при одном условии: треугольник земли будет обозначен как частная собственность.

В конце 1940-х лавка Village Cigars выкупила треугольник за одну тысячу долларов, что с учетом инфляции сегодня равнялось бы примерно 17 500 долларов.

Участок земли сегодня выглядит так же, как и почти век назад.

Теперь подробности любимой городской легенды начали понемногу размываться. Некоторые, например, утверждают, что Дэвид Гесс лично боролся с правительством Нью-Йорка.

Впрочем, это уже не имеет большого значения - ведь треугольник Гесса давно стал символом неповиновения нью-йоркцев.

Символом, как выразился Берман, того, "как простой парень сопротивлялся властям и в определенном смысле победил".

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