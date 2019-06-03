Что общего у Цезаря с салатом?

Копірайт зображення Lindsay Lauckner Gundlock / Alamy Stock Photo

Популярный во всем мире салат получил звание "самого выдающегося блюда США за полвека", хотя был создан в Мексике итальянским иммигрантом. В чем же главный секрет многонационального "Цезаря"?

Пограничный пункт Сан-Исидро между американским Сан-Диего и мексиканским городом Тихуана - крупнейший в мире.

В полдень в пятницу тысячи мексиканцев спешат после рабочей недели домой. Американцы отправляются на уикенд в Мексику.

Я направляюсь в Тихуану, чтобы пообедать в ресторане, где изобрели салат "Цезарь".

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Именно так - одно из самых известных американских блюд было придумано в Мексике.

Получив штамп в паспорт и перейдя границу, я попадаю на Авениду Революсьон, главную улицу Тихуаны, на которой недалеко от границы расположен бар-ресторан "У Цезаря" (Caesar's).

Название ресторана и огромный черно-белый портрет его основателя Чезаре (Цезаря) Кардини скрыты в густой зелени пальм. Рядом надпись - "Место создания легендарного салата "Цезарь".

Переехав в США из Италии в первые годы XX века, Кардини сначала открыл ресторан в Сакраменто, а позже в Сан-Диего.

Но когда в США приняли Сухой закон, он переехал через границу в Тихуану, где в 1927 году открыл новое заведение, вскоре прославившее его на весь мир.

Копірайт зображення Sandy Huffaker / Corbis через Getty Images) Image caption Легендарный салат "Цезарь" был создан в одноименном ресторане в центре Тихуаны

Дочь Кардини, Роза, до самой смерти в 2003 году вспоминала, как ее отец изобрел салат, названный его именем. Это произошло 4 июля 1924 года.

По легенде, в ресторане на День независимости США было так много посетителей, что на кухне кончились продукты. И Кардини пришлось готовить из того, что осталось.

Он взял листья салата, сырой желток, сыр пармезан и другие остатки еды и в результате приготовил удивительно вкусное блюдо.

В 1920-е годы, когда алкоголь в США был запрещен, толпы американских звезд приезжали развлечься в Тихуану. Вскоре среди голливудской элиты начали распространяться слухи о салате, который подавали "У Цезаря".

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Чтобы попробовать хрустящие листья нивяника с пикантным соусом, в Тихуану отправлялись даже Кларк Гейбл с Джин Харлоу.

Известная американская шеф-повар Джулия Чайлд описывает одно из своих первых детских воспоминаний. Семья приезжала в мексиканский ресторан из Калифорнии, и девочка помнит, как Кардини собственноручно готовил для них свой знаменитый салат.

Довольно быстро о салате стало известно не только в Мексике и Калифорнии, но и во всем мире. В 1940-х годах журнал Gourmet назвал блюдо "гастрономическим событием современности".

В 1953 году Международное общество гурманов наградило "Цезарь" почетным званием - "самый выдающийся рецепт Америки за последние 50 лет".

Копірайт зображення Lindsay Lauckner Gundlock / Alamy Stock Photo Image caption "Цезарь - символ Тихуаны", - считает знаменитый мексиканский шеф-повар Хавьер Пласенсия

Семья Кардини переехала из Тихуаны в Лос-Анджелес, где в 1948 году запатентовала соус "Цезарь". Он и сегодня продается под названием "Соус Цезаря Кардини".

Впрочем, хотя бренд зарегистрирован в США, ресторан, который вдохновил на его создание, как и раньше, остается в Тихуане.

В 2009 году ресторан "У Цезаря", которым Кардини больше не владели, обанкротился и вскоре закрылся. Через год его выкупила местная семья и после полного восстановления открыла заведение снова.

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"Цезарь - символ нашего города, - говорит Хавьер Пласенсия, знаменитый мексиканский шеф-повар и новый владелец ресторана. - Это один из немногих культурных памятников, которые мы имеем".

"Цезарь" - это не просто блюдо, это хореография - медленный танец тягучего соуса с листьями салата.

Его приготовление напоминает спектакль, который происходит на глазах посетителей ресторана.

"Цезарь" - это не просто блюдо, это хореография - медленный танец тягучего соуса с листьями салата

Официант вывозит тележку с ингредиентами для "Цезаря".

Он добавляет в большую деревянную миску ложку измельченного чеснока, немного горчицы и консервированных анчоусов, а также несколько капель Вустерского соуса.

Затем он разбивает сырое яйцо и, филигранно удерживая его двумя ложками, выливает желток в миску.

После этого добавляет одну-две капли лаймового сока и тщательно перемешивает все деревянными щипцами. Последними в соус попадают немного оливкового масла и мелко натертый пармезан.

Когда соус готов, официант осторожно смешивает его со свежими листьями салата и раскладывает по тарелкам. Немного перчит и кладет сверху один-единственный кростини (маленький кусочек обжаренного хлеба. - Ред.), а потом еще посыпает пармезаном.

И никаких сухариков, кусочков бекона или лимонного сока.

Копірайт зображення L Sasha Gora Image caption В ресторане "Цезарь", откуда родом знаменитый салат, можно воочию наблюдать, как готовят блюдо

Несмотря на название салата и его легендарную историю, до конца не известно, кто именно изобрел "Цезаря".

Некоторые из кулинарных историков предполагают, что это мог быть брат Чезаре Кардини, Алекс.

Он начал работать поваром в 10 лет в Италии, затем во время Первой мировой войны был летчиком-асом, а в 1926 году переехал в Тихуану, где они вместе с братом открыли ресторан.

"Сначала салат назывался "Авиатор" и только потом стал известен как "Цезарь", но справедливости ради я называю его "салат Алекса и Цезаря Кардини", - отмечает исследовательница Диана Кеннеди.

Когда же салат начал свое путешествие на север по американскому континенту, один из его ключевых ингредиентов изменился.

Сегодня в большинстве рецептов используют лимонный сок вместо сока свежего лайма. Даже в "Британской энциклопедии" салат определен как блюдо с лимоном.

Некоторые предполагают, что причиной этого является путаница с названиями этих фруктов в испанском языке. И лайм, и лимон по-испански одинаково называются limón.

Копірайт зображення Lindsay Lauckner Gundlock / Alamy Stock Photo Image caption Оригинальный соус "Цезарь" готовят с соком лайма, а не лимона

Жаль, но мы уже никогда точно не узнаем, кто и при каких обстоятельствах создал "Цезарь".

Но доподлинно известно одно: иммигрант-итальянец изобрел один из самых известных салатов США в мексиканском городе Тихуана из листьев "римского салата" (так буквально переводится название "Ромен").

Похоже, в салате "Цезарь" хорошо перемешаны не только различные ингредиенты, но и культуры. А следовательно, блюдо вполне стоит того, чтобы ради него пересечь границу.

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