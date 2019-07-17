Где готовят лучший в мире фалафель?

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О своих правах на популярное ближневосточное блюдо заявляют Ливан, Палестина, Израиль и Сирия. Однако историки утверждают, что родиной фалафеля является Египет. И здесь его готовят по особому рецепту.

Жизнь в центре Каира в рабочий день как всегда бурлит. Бизнесмены в элегантных костюмах переходят улицу, лавируя между машинами, юноши балансируют на велосипедах с огромными подносами с выпечкой на головах.

Я останавливаюсь в переулке в районе дворца Абдин, любуясь изящным декором здания рубежа XIX-XX века, выполненного в стиле Прекрасной эпохи.

Напротив за небольшой металлической тележкой суетится уличный торговец, который приглашает торопящихся прохожих попробовать его блюда.

Внизу на полках аккуратно выставлены банки с говядиной для сэндвичей, металлические горшочки, мешки с лепешками и тарелки с тамеей - египетской версией фалафеля.

Настоящие ценители кулинарной жемчужины Ближнего Востока скажут вам, что египетский фалафель - лучший в мире.

Копірайт зображення Hamada Elrasam Image caption Уличный торговец Амир готовит тамею в центре Каира

Владелец палатки - улыбающийся египтянин Амир. Он зачерпывает тамею из большой металлической чаши, формирует небольшие шарики и бросает их в кипящее масло. Его руки движутся с молниеносной скоростью - на изготовление каждого шарика идет не более секунды.

Через несколько минут я получаю готовое блюдо: горячие шарики тамеи внутри питы с помидорами, салатом и каплей соуса тахини.

Рядом на тарелке - красочная горка маринованных овощей, в частности зеленый острый перец в смеси молотого чили, тмина и соли.

Сэндвич тамея - это образец идеальной простоты. В соседних Сирии и Ливане экспериментируют с различными начинками и соусами. Но все вариации блюда заметно уступают простому и изысканному вкусу египетского фалафеля.

Причина, очевидно, в рецепте самых шариков тамеи. Египтяне готовят их не из нута, как в большинстве восточных стран, а из зеленых бобов, которые быстрее жарятся и придают блюду нежную кремовую текстуру.

Кроме чеснока, лука и семян кориандра в египетской смеси для фалафеля есть также большое количество свежих трав и овощей, например петрушка, кориандр и лук-порей.

Зеленые бобы, или фасоль фава, - популярный ингредиент египетской кухни. По мнению исследователя Кена Албалы - повсеместное поедание бобов в Египте кажется "сознательным актом национализма".

Копірайт зображення Hamada Elrasam Image caption Египетскую тамею подают с питой и маринованными овощами. По мнению знатоков, это - лучший фалафель в мире

Блюда из зеленых бобов - это способ сопротивляться натиску современных продуктов быстрого приготовления и сохранить традиции.

Когда и почему бобы завоевали любовь египтян, тогда как большинство их соседей восхищались нутом, остается тайной.

Оба ингредиента присутствуют в средневековой египетской кулинарной книге под названием "Сокровищница пользы и разнообразия на столе".

Как отмечают кулинарные историки, в Средневековье нут считали более изысканным ингредиентом, чем зеленые бобы, но в Египте они были просто сильнее распространены.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Тамею готовят из бобов и свежих трав и овощей, что придает ей нежно-зелений цвет и насыщенный аромат

"Родиной нута традиционно считают страны Леванта (Сирию, Палестину, Ливан), тогда как бобы с давних времен преимущественно использовали на севере Африки".

"То есть, это вопрос экономики. Что доступнее - то и дешевле", - объясняет историк Навал Насралла.

Бобы считали "кебабом для бедных", добавляет он.

Связь с Древним Египтом отражается и в повседневной речи египтян, которые называют фул медамес (другое популярное блюдо из зеленых бобов) и тамею "пищей фараонов".

Археологи подтверждают это, находя следы бобов в древних гробницах и изображения приготовления тамеи на древнеегипетских фресках.

Копірайт зображення Hamada Elrasam Image caption Зеленая фасоль - популярный ингредиент египетской кухни

Впрочем, египтолог и палеоботаник из Варшавского университета Менна-Аллах Эль Дори категорически это отрицает.

По ее мнению, найденные в гробницах следы бобов, скорее всего, оставили рабочие, которые вели раскопки сто лет назад, когда археологические методы еще не были такими строгими.

Бобы не употребляли до римских времен, считает исследовательница. А популярность они приобрели только в Средневековье.

А вот о происхождении фалафеля и мастерстве его приготовления до сих пор идут жаркие споры.

Ливан, Палестина, Сирия и Египет заявляют о своих правах на него, а Израиль называет фалафель национальным блюдом, крепко привязывая его к национальной идентичности.

Копірайт зображення Hamada Elrasam Image caption Хотя Ливан, Палестина, Израиль и Сирия одновременно заявляют о своих правах на фалафель, большинство историков соглашаются, что блюдо родом из Египта

"Даже такая безобидная вещь, как шарик из нута, на фоне последних событий на Ближнем Востоке выглядит довольно опасным оружием", - пишет историк Яэль Равив в своей книге "Нация фалафеля: Кухня и национальная идентичность Израиля".

Стоя у своей палатки, Амир с энтузиазмом рассказывает об истории египетского фалафеля. В конце концов, он готовит блюдо чуть ли не 48 лет.

Хотя существуют некоторые споры относительно происхождения бобов, большинство современных историков соглашаются, что фалафель действительно родился в Египте.

Его история прослеживается до коптских христиан, которые начали готовить фалафель в качестве замены мясу во время Великого поста. Постные блюда называли "музаврат", то есть "поддельные", поскольку в них не было мяса.

Хотя исследовательница Насралла тоже соглашается, что фалафель, вероятно, возник в Египте, она считает, что дискуссия стала слишком политизированной.

Копірайт зображення Getty Images Image caption "Даже такая безобидная вещь, как шарик из нута, на фоне последних событий на Ближнем Востоке выглядит весьма опасным оружием"

"Я не склонна думать о еде в таком узком националистическом аспекте", - отмечает она.

"Израильтяне, возможно, и сделали фалафель своим национальным блюдом, но еду нельзя присвоить, потому что она принадлежит региону", - заключает историк.

Кто-то также скажет, что определение "лучший фалафель в мире" - слишком субъективно.

Однако бойкая торговля тамеей по всему Каиру свидетельствует, что у египтян немного сомнений по поводу безупречности их формулы.

И когда я вгрызаюсь в мягкую питу с лакомыми хрустящими шариками внутри, мне трудно не согласиться.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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