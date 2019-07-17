Где готовят лучший в мире фалафель?
О своих правах на популярное ближневосточное блюдо заявляют Ливан, Палестина, Израиль и Сирия. Однако историки утверждают, что родиной фалафеля является Египет. И здесь его готовят по особому рецепту.
Жизнь в центре Каира в рабочий день как всегда бурлит. Бизнесмены в элегантных костюмах переходят улицу, лавируя между машинами, юноши балансируют на велосипедах с огромными подносами с выпечкой на головах.
Я останавливаюсь в переулке в районе дворца Абдин, любуясь изящным декором здания рубежа XIX-XX века, выполненного в стиле Прекрасной эпохи.
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Напротив за небольшой металлической тележкой суетится уличный торговец, который приглашает торопящихся прохожих попробовать его блюда.
Внизу на полках аккуратно выставлены банки с говядиной для сэндвичей, металлические горшочки, мешки с лепешками и тарелки с тамеей - египетской версией фалафеля.
Настоящие ценители кулинарной жемчужины Ближнего Востока скажут вам, что египетский фалафель - лучший в мире.
Владелец палатки - улыбающийся египтянин Амир. Он зачерпывает тамею из большой металлической чаши, формирует небольшие шарики и бросает их в кипящее масло. Его руки движутся с молниеносной скоростью - на изготовление каждого шарика идет не более секунды.
Через несколько минут я получаю готовое блюдо: горячие шарики тамеи внутри питы с помидорами, салатом и каплей соуса тахини.
Рядом на тарелке - красочная горка маринованных овощей, в частности зеленый острый перец в смеси молотого чили, тмина и соли.
Сэндвич тамея - это образец идеальной простоты. В соседних Сирии и Ливане экспериментируют с различными начинками и соусами. Но все вариации блюда заметно уступают простому и изысканному вкусу египетского фалафеля.
Причина, очевидно, в рецепте самых шариков тамеи. Египтяне готовят их не из нута, как в большинстве восточных стран, а из зеленых бобов, которые быстрее жарятся и придают блюду нежную кремовую текстуру.
Кроме чеснока, лука и семян кориандра в египетской смеси для фалафеля есть также большое количество свежих трав и овощей, например петрушка, кориандр и лук-порей.
Зеленые бобы, или фасоль фава, - популярный ингредиент египетской кухни. По мнению исследователя Кена Албалы - повсеместное поедание бобов в Египте кажется "сознательным актом национализма".
Блюда из зеленых бобов - это способ сопротивляться натиску современных продуктов быстрого приготовления и сохранить традиции.
Когда и почему бобы завоевали любовь египтян, тогда как большинство их соседей восхищались нутом, остается тайной.
Оба ингредиента присутствуют в средневековой египетской кулинарной книге под названием "Сокровищница пользы и разнообразия на столе".
Как отмечают кулинарные историки, в Средневековье нут считали более изысканным ингредиентом, чем зеленые бобы, но в Египте они были просто сильнее распространены.
"Родиной нута традиционно считают страны Леванта (Сирию, Палестину, Ливан), тогда как бобы с давних времен преимущественно использовали на севере Африки".
"То есть, это вопрос экономики. Что доступнее - то и дешевле", - объясняет историк Навал Насралла.
Бобы считали "кебабом для бедных", добавляет он.
Связь с Древним Египтом отражается и в повседневной речи египтян, которые называют фул медамес (другое популярное блюдо из зеленых бобов) и тамею "пищей фараонов".
Археологи подтверждают это, находя следы бобов в древних гробницах и изображения приготовления тамеи на древнеегипетских фресках.
Впрочем, египтолог и палеоботаник из Варшавского университета Менна-Аллах Эль Дори категорически это отрицает.
По ее мнению, найденные в гробницах следы бобов, скорее всего, оставили рабочие, которые вели раскопки сто лет назад, когда археологические методы еще не были такими строгими.
Бобы не употребляли до римских времен, считает исследовательница. А популярность они приобрели только в Средневековье.
А вот о происхождении фалафеля и мастерстве его приготовления до сих пор идут жаркие споры.
Ливан, Палестина, Сирия и Египет заявляют о своих правах на него, а Израиль называет фалафель национальным блюдом, крепко привязывая его к национальной идентичности.
"Даже такая безобидная вещь, как шарик из нута, на фоне последних событий на Ближнем Востоке выглядит довольно опасным оружием", - пишет историк Яэль Равив в своей книге "Нация фалафеля: Кухня и национальная идентичность Израиля".
Стоя у своей палатки, Амир с энтузиазмом рассказывает об истории египетского фалафеля. В конце концов, он готовит блюдо чуть ли не 48 лет.
Хотя существуют некоторые споры относительно происхождения бобов, большинство современных историков соглашаются, что фалафель действительно родился в Египте.
Его история прослеживается до коптских христиан, которые начали готовить фалафель в качестве замены мясу во время Великого поста. Постные блюда называли "музаврат", то есть "поддельные", поскольку в них не было мяса.
Хотя исследовательница Насралла тоже соглашается, что фалафель, вероятно, возник в Египте, она считает, что дискуссия стала слишком политизированной.
"Я не склонна думать о еде в таком узком националистическом аспекте", - отмечает она.
"Израильтяне, возможно, и сделали фалафель своим национальным блюдом, но еду нельзя присвоить, потому что она принадлежит региону", - заключает историк.
Кто-то также скажет, что определение "лучший фалафель в мире" - слишком субъективно.
Однако бойкая торговля тамеей по всему Каиру свидетельствует, что у египтян немного сомнений по поводу безупречности их формулы.
И когда я вгрызаюсь в мягкую питу с лакомыми хрустящими шариками внутри, мне трудно не согласиться.
Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.
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