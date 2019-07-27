Девять небанальных вариантов жилья для отдыха

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Надоело однообразие? Хочется отдыха "с изюминкой"? У вас есть прекрасная возможность выбрать экстраординарное жилье - скажем, мельница в Греции или переделанная под дом лодка во Франции.

Это жилье для туристов не имеет ничего общего с привычным пляжным отдыхом. Оно - для людей, которые любят новое. Например, можно поселиться в шалаше в дереве в Испании или в лодке во Франции, переделанной под гостиницу.

Ветряная мельница в Греции

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На северо-восточном побережье вулканического острова Санторини возвышаются три ветряные мельницы. Поскрипывают, вращаясь на ветру, их деревянно-парусиновые лопасти. Цена этого помещения - от 225 фунтов; в каждой мельнице может разместиться до пяти человек; сезон длится с мая по октябрь.

Проектированием и строительством этих вилл занимались сами владельцы, Никос и Фотина. Каждая мельница - в три этажа. Из окон спален на верхних этажах открывается сказочный вид на Эгейское море. Кровати, лестницы и ванные комнаты, уютно встроенные в закругленные стены, что создает дополнительный комфорт.

Конечно, из такого замечательного дома не хочется выходить, особенно учитывая то, что у тут есть отдельный бассейн и терраса. Но вокруг множество пляжей, в том числе известный Пори, с его необычным черным песком.

Плавучий дом в Амстердаме

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В Амстердаме нетипичного жилья достаточно. Оно здесь на любой вкус: от хостелов для курильщиков марихуаны до B&B, которыми руководят бывшие хозяйки борделей. Но одно из самых нескучных клише города - это плавучий дом. Сотни таких лодок стоят на якоре во внутренних каналах столицы Голландии.

Цены на аренду квартир в Амстердаме - заоблачные, и владельцы превращают лодки в жилье с возможностью готовить пищу или в B&B. Сайт Find an Amsterdam Houseboat насчитывает 40 лодок, оформленных в разных стилях: от сельского до космического.

Одними из самым популярным среди туристов является Prince Royal с баром в старой рубке и окнами, выходящими на дом-музей Анны Франк (от 180 фунтов; на четверых), а также отель-лодка на том же канале Принсенграхт, с солнечной террасой и овальной ванной (от 100 фунтов, на троих).

Хижина на дереве в Испании

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В последние годы хижины на деревьях переживают своего рода возрождение. Жилье в кронах деревьев появляется по всей Европе. Компания Cabanes als Arbres решила поднять уровень предложения - и создала целый поселок таких домиков.

Найти его можно в лесу Жиерьес вблизи города Жирона (стоимость проживания - от 80 фунтов). Каждая хижина размещается вокруг ствола дугласовой пихты или лесного бука и имеет собственную террасу, где можно посидеть с напитками и полюбоваться закатом солнца и окружающими горами.

Чтобы сохранить атмосферу леса, электричество сюда не проводили. Гости согреваются у керосинового обогревателя, читают при свече, а завтрак поднимают наверх в корзине на веревке.

Спа-отель в Будапеште

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Еще со времен Римской империи люди посещали Будапешт, чтобы оздоровиться в его целебных термальных водах, ведь рядом с городом есть 118 источников.

И лучший способ воспользоваться их лечебными свойствами - остановиться в гостинице "Геллерт" (Danubius Hotel Gellért), огромном здании в стиле арт-нуво на берегу реки Дунай. Проживание здесь стоит от 85 фунтов.

Для гостей здесь открыт прямой доступ к купальням Геллерт с термальными бассейнами, выложенными мозаикой, массажными комнатами, саунами и банями. Купание в главном зале под стеклянной крышей, порой сравнивают с плаванием в соборе. Единственный минус - номера в отеле простоваты на вид, но после всех водолечебных процедур вы будете настолько расслаблены, что вам будет не до этого.

Лодка под соломенной крышей в Бретани

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Если идея остановиться в плавучем доме недостаточно гламурная, вы всегда можете поехать во Францию ​​и поселиться в рыбацкой лодке. Под соломенной крышей.

На суше - в саду отеля B&B, почти в двух милях от моря. Ведь именно его вы найдете в Керлуантеку, небольшой деревне на побережье Бретани. La Caloge - старое суденышко, переделанное под жилье с самообслуживанием (проживание здесь обойдется вам от 85 фунтов и выше).

Посреди кровати торчит мачта, есть и другой морской антураж. Кухню обустроили в рыбацкой каюте, подальше от спальни. А поесть можно в близлежащих кафе - для этого владельцы дадут вам напрокат велосипеды.

Скандинавская хижина в Уэльсе

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Долина Тейфи в западном Уэльсе - ретро в чистом виде. Здесь, в маленьком лесном кемпинге, вы найдете домик в скандинавском стиле. Это - Caban Casita, двухместное размещение в котором обойдется вам от 142 фунтов за две ночи.

Внутри все атрибуты 1970-х: цветастые подушки, кресло-глобус, сосновая обшивка стен. Все они создают атмосферу фильмов про Остина Пауэрса. Есть здесь и кухня, которую дополняет окошко для блюд в стиле 70-х.

Вы также можете посетить The Nag's Head Inn, паб пивоварни, где готовят блюда местной кухни - форель из реки Тейфи и баранину по-уэльски.

Если погода позволяет, позавтракайте на уединенной террасе, а потом съездите в расположенный неподалеку залив Кардиган, где на многие километры простирается чистое побережье с пляжами, награжденными сертификатом "Голубой флаг".

Тюрьма в Линкольншире

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Более 250 лет в деревушке Фолкингем в Линкольншире действовало исправительное учреждение - своего рода тюрьма, где перевоспитывали лентяев и хулиганов. Но теперь от него не осталось ничего, кроме одной комнаты XIX века, которая сейчас принадлежит компании Landmark Trust.

Три ночи пребывания здесь будут стоить от 337 фунтов, с четырехместным расположением. Внешний вид здания - угрожающе массивный, чтобы ужасал правонарушителей, которых привозили в тюрьму.

Но внутри - неожиданно уютная гостиная с камином; кухня, идеальная для длительных (а, может, даже и шумных) застолий; а на втором этаже - две спальни.

А если вырваться на волю, можно совершить побег к морю и взять лодку к заливу Вош, где можно наблюдать за морскими котиками (это будет стоить 18 фунтов).

Старый дом "Тетушки Боб" в Ившеме

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Отель Wood Norton пережил немало перевоплощений. Само имение имеет давнюю историю, которая началась еще в Средневековье. Но современная усадьба - это загородный дом в викторианском стиле, перестроенный Герцогом Орлеанским, когда тот претендовал на трон Франции.

В 1939 году усадьбу заняла компания BBC, и здесь создали оперативный штаб для работы во время Второй мировой войны. После того здание служило как учебным центром BBC, так и съемочной площадкой сериала "Доктор Кто". Его последняя ипостась - отель класса люкс, проживание в котором стоит от 85 фунтов.

Закажите номер в главном корпусе, где стены обшиты дубовыми панелями, есть толстые мягкие матрасы и овальные ванны, напоминающие о массивном величии сооружения в древние времена.

Речной домик в Португалии

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В глубине парка Сан-Мамеде в регионе Алентежу (Португалия) стоит Моинью-ду-Пегу-Ферейру - заброшенная мельница, которую в 2006 году восстановила пара из Британии, Кэти и Ричард.

Через этот небольшой участок земли, сплошь поросший оливковыми, корковыми, ореховыми деревьями и смоковницами, бежит ручей. Именно здесь и расположен River Lodge. Это деревянная платформа, на которой находится хижина, накрытая брезентом.

Внутри есть двуспальная кровать. Цена этого помещения - от 35 фунтов, сезон - с апреля по октябрь. Здесь вы можете просто наслаждаться жизнью.

Разожгите костер, купайтесь в реке, наблюдайте за бобрами и пресноводными черепахами и наслаждайтесь сезонными фруктами, овощами и блюдами (а также напитками - в частности, домашним пивом), которые готовят на территории.

Статья "Девять небанальных вариантов жилья для отдыха" опубликована в сотрудничестве с журналом Lonely Planet Traveller.

Прочитатьоригиналэтой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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