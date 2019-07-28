Как лекарство стало одним из самых популярных британских лакомств

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption В "Древнейшей кондитерской Англии" продаются лакричные медальки, так называемые пастилки из Понтефракта - лакомство, которые якобы имеет древнейшую историю в мире

Пастилки с лакрицей появились много веков назад. Сначала это было лекарство. Но с тех пор британцы начали лакомиться ими как конфетами, которые стали даже своеобразным символом графства Йоркшир.

В городке Пейтли-Бридж, что в графстве Йоркшир, было влажное мглистое утро. Но в "Древнейшей кондитерской" Англии (по определению Книги рекордов Гиннеса) уже царила привычная утренняя круговерть.

У прилавка, непринужденно шутя, стоял улыбающийся владелец Кит Тордофф. Он насыпал в пакетики по четверть фунта конфет. Батарея из более чем 200 стеклянных банок со сладостями выстроилась на полках позади него.

Ему помогали сын Александр и жена Глория. Парень досыпал в банки конфеты, которые покупают гости из США, Японии, Германии, Австралии и всех регионов Великобритании.

А жена деловито накрывала их крышками. Покупатели заказывали ячменные леденцы; кислые конфеты для рассасывания; карамельки, покрытые сахарной пудрой; радужные драже. А неизменный фаворит гостей - конфеты "Розовое яблоко" и ретро-сладости, которые готовят по старинному рецепту, - из ревеня и заварные.

Вот уже почти два века утренняя суета - обычное дело в этом магазине. Меняются только дни недели. Я внимательно присмотрелся к винтажному деревянному прилавку под масляными лампами, к дубовым стропилам и столетнему кассовому аппарату.

Я увидел кое-что интересное: многие покупатели выстраивались в очередь, чтобы купить одни и те же сладости - пакетик странных медалек цвета патоки, "пастилок из Понтефракта", как их называют. Местная легенда гласит, что это лакомство - одно из самых древних в мире.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption Кит Тордофф - владелец "Древнейшей кондитерской" в Англии, где продавать конфеты начали почти двести лет назад

"Они всем нравятся, и мне тоже, - признался Тордофф. И добавил, что съедает примерно 450 граммов конфет в день. - Еще в начале XVII века в этом здании была аптека. Именно тогда и началась настоящая история йоркширской лакрицы - и пастилок из Понтефракта".

Но я заинтересовался неизвестными лакомством из графства Йоркшир несколькими неделями ранее. Я наткнулся на легенду, которая пережила много исторических периодов.

Дошла она до нас еще со времен норманнского завоевания в 1066 году, пережила войну Алой и Белой розы в XV веке и правление Елизаветы I (1558-1603).

Были даже упоминания об осадах замков в середине ХVII века. Я погрузился в чтение, и понемногу начало казаться, что лакрица и Йоркшир - одно целое.

Действительно, появление лакрицы датируется серединой ХI века, когда или монахи, или крестоносцы впервые завезли в графство медицинский средиземноморский корень. Меня заинтриговал список интересных мест, связанных с историей лакрицы: сказочный замок, фестиваль, ферма, музей и магазин сладостей.

Но название одного места возникало чаще остальных: Понтефракт, городок, где лакрица растет буквально на каждом шагу. Он располагался на юго-востоке от Пейтли-Бридж, в часе езды оттуда. Я загорелся идеей узнать больше.

Посещение разрушенного замка Понтефракт навело меня на некоторые размышления. Возводить его начали еще в 1070-х годах, полная же реконструкция обойдется в 3,5 миллиона фунтов. Эту средневековую цитадель не раз захватывали короли, здесь вспыхивали многочисленные гражданские войны.

Она была ареной деятельности таких исторических фигур как Великий герцог Йоркский, потерпевший поражение в битве при Уэйкфилде в 1460 году, и король Ричард II, которого якобы посадили и заморили голодом в этом замке за государственную измену.

Также в этой истории фигурирует Еватерина Говард, пятая жена Генриха VIII. В 1541 году в этом замке она встречалась с любовником.

Но самым удивительным во всей этой истории было то, что в начале XVIII века величественную крепость графства Йорк использовали явно не по назначению. В 1720 году на медицинскую лакрицу был такой большой спрос, что он формировал местную экономику.

Тогдашние врачи назначали корень солодки как универсальное средство ото всех болезней: от язвы желудка и изжоги до колик, бронхита и туберкулеза. Поэтому замок сдали в аренду, и в его подземелье хранили не оружие и порох, а корни солодки.

"На этом месте, где мы стоим, когда-то было огромное поле лакрицы, - сообщил Дэйв Эванс, куратор музеев и замков Уэйкфилда, проводя экскурсию по руинам замка. - лакрице для роста нужна глубина до 6 футов (1,8 м - Ред.)"

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption В начале XVIII века даже в легендарном замке Понтефракт в Йоркшире выращивали лакрицы

Именно поэтому невысокий холм, на котором стоял замок, и его площадки на возвышенности были идеальным местом. А под нами когда-то было гигантское хранилище лакрицы. Помпезных замков в Англии всегда хватало, но один фактор здесь оказался решающим: климат и география Йоркшира значительно лучше подходили для лакрицы, чем воинственным захватчикам.

Примерно в это же время, в 1760 году, в этой истории появляется важная фигура - Джордж Данхилл, фармацевт из династии аптекарей Понтефракта. В то время лакрица была растворимой лечебной пастой. Добавив к ней сахар, он создал жевательные немедицинские леденцы. В таком виде это лакомство дошло и до нас.

С течением времени в окружающих городах разгорелся настоящий кондитерский бум. Он дал начало целой империи, и уже в начале XIX века появилось около 20 кондитерских компаний.

На пике производства в Йоркшире действовало 10 огромных фабрик. Каждая насчитывала примерно по 45 работниц, которые ежедневно изготавливали свою норму - 25000 "пастилок" (как их тогда называли), вручную проставляя на каждом сладком медальоне оттиск с изображением замка Понтефракт.

Однако ничто не могло спасти кондитеров от глобализации. Местные марки поглотила компания Cadbury - в том числе Шеффилдскую "George Bassett and Co", фабрику, на которой выпускали любимые лакричные конфеты британских детей - "Liquorice Allsorts".

А "Dunhills", первого производителя пастилок из Понтефракт, еще в 1994 году приобрел немецкий кондитерский гигант Haribo. Но одно остается неизменным: на каждой конфете до сих пор гордо красуется оттиск замка.

"Кажется, что в прошлом все звезды сошлись над Понтефрактом, - отметил Эванс. - Нам осталось большое наследие. И несмотря на то, что большинство фабрик, производивших лакричные конфеты, теперь закрыты, вы можете целый день посвятить "лакричному туризму" в этой местности".

Сладкоежки, например, могут в июле посетить Фестиваль лакрицы в Понтефракте или заглянуть в Музей Понтефракта, здание в стиле ар-нуво, со специальной экспозицией, посвященной лакрице.

Но в сюжете этой сказки еще возможен новый поворот. На окраине Понтефракта стоит ферма семьи Копли и магазин "Farmer Copleys". Их владельцы Хезер Копли и ее муж Роберт - с недавних пор единственные фермеры в Британии, которые сегодня успешно выращивают корень лакрицы.

Копірайт зображення Mike MacEacheran Image caption На пастилки из Понтефракта до сих пор наносят оттиск с замком

Собрать хороший урожай непросто, потому этому препятствую определенные факторы. В частности, нужны соответствующие климатические условия выращивания и соответствующая почва. А с тех пор, как выращивание лакрицы вышло из моды, не все фермеры готовы принять такой вызов.

Но Копли - не из пугливых и не пасуют перед трудностями. В прошлом году на их угодьях впервые зацвели более 100 растений. Фермеры планируют из года в год увеличивать урожай, из которого потом производить мороженое, джин, а однажды, возможно, и конфеты.

А их главная цель вполне достижима - со временем получить логотип продукции с защищенным обозначением происхождения (PDO, product of designated origin).

"В нашей местности бытуют невероятные легенды. Почему лакрицу не могут знать и почитать так же, как шотландский виски или сыр "Венслидейл"?"- спрашивает Хезер.

"По всему Понтефракту когда-то витал аромат лакрицы, нежный, но стойкий. И было бы очень жаль потерять наше наследие. В прошлом году наша лакрицы зацвела впервые.

Теперь еще пять-семь лет придется ждать нормального урожая. Я чувствую, что наша работа нужна людям.

Если эта история не закончится, они смогут по-настоящему почувствовать местную самобытность. Это наш долг перед обществом", - говорит женщина.

А кроме того, есть еще и соблазнительное приглашение - окунуться в одну из самых интересных в мире и неизвестных до сих пор историй о конфетах.

Но, если оно вас заинтересовало, не говорите своему стоматологу, что собираетесь в Понтефракт.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Travel.

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