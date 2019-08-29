Зачем некоторые испанцы ежегодно ложатся в гроб

На фестиваль в маленьком галисийском поселке Санта-Марта-де-Рибартеме ежегодно съезжаются люди, которым удалось чудом избежать смерти.

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Толпа расступается и пропускает первые гробы. В воздухе повисает тишина. Но церемония, которая происходит этим летним днем в Галисии на северо-западе Испании, является не тем, чем кажется на первый взгляд.

А в гробах лежат не тела, а живые люди.

"Это символизирует победу жизни над смертью", - объясняет местный священник Альфонсо Бесада Парахе.

Фестиваль, который каждый год проводится в июле в крошечном поселке Санта-Марта-де-Рибартеме, - возможность поблагодарить судьбу тем, кто был на волосок от смерти, но выжил.

Многовековая традиция

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Некоторые утверждают, что эта традиция насчитывает сотни лет, но откуда она пошла, остается загадкой.

По мнению краеведов, траурную процессию с участием людей, которым удалось избежать смерти, сначала практиковали язычники. Но с XII века, когда Католическая церковь стремилась подавить языческие верования, ритуал стал частью христианской церемонии.

С тех пор маленький провинциальный праздник превратился во всемирно известный фестиваль, который ежегодно привлекает на улицы Санта-Марты де Рибартеме тысячи паломников.

"Люди приезжают со всего мира, чтобы посмотреть на церемонию", - говорит Бесада Парахе.

Второе рождение

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Святая Марта, которая впервые упоминается в Евангелии от Луки и является сестрой Марии Магдалины и Лазаря, играет в Библии довольно небольшую роль.

Традиционно она является покровительницей поваров, рабочих и домохозяек. Во Франции она, по легенде, помогла убить дракона, за что и получила титул "Марта правительница".

То, что Святой Марте удалось выйти победительницей из смертельной опасности, очевидно, и связало ее с этим ритуалом.

За несколько часов до начала шествия с гробами прихожане собираются в церкви Святой Марты. В огромном шатре рядом с церковью каждые полчаса проходит месса, а во дворе четыре священника исповедуют верующих.

Внутри у алтаря стоит икона Святой Марты, к которой подходят паломники, чтобы поклониться. Икона возглавит позже крестный ход.

Нелегкий труд

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Смельчаки, рискнувшие лечь в гроб, имеет свою собственную историю. В одном гробу неподвижно лежит молодой человек лет двадцати из Мадрида, он слушает музыку в наушниках.

"Я хочу таким образом поблагодарить за мою бабушку, которая излечилась от рака", - пояснил он после завершения шествия.

Он и его отец договорились ежегодно участвовать в фестивале, и он проехал почти 600 км из испанской столицы, чтобы сдержать слово.

Гробы с "живыми мертвыми" несут родственники. Расстояние, которое они должны преодолеть, невелико, но поскольку приходится то подниматься на холм, то спускаться с него, все это требует немалых усилий. Особенно на испанской жаре.

Когда процессия наконец начинает спуск в церковь, становится заметным общее чувство облегчения.

Благодарность бывает разной

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Когда первый гроб достигает двора церкви, мужчины, несущие гроб, затягивают песню. "Святая Дева Марта, звезда севера, мы принесли тебе тех, кто видел смерть", - поют они мрачно.

Хотя в гроб ложатся самые отчаянные, другие паломники выбирают способ пройти путь, который определенным образом показывает их смертельный опыт.

Одна женщина ежегодно проходит этот путь на коленях после того, как почти 17 лет назад в результате тяжелой болезни она чуть не лишилась обеих ног.

"Я каждый год возвращаюсь сюда поблагодарить Святую Марту", - рассказывает она.

Легкая атмосфера

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Замыкает процессию духовой оркестр. И хотя он играет довольно грустную мелодию, атмосфера в целом легкая.

Для многих праздник является возможностью пообщаться с друзьями. На каменных скамейках у церкви разворачивается торговля, здесь наливают вино и угощают едой.

В воздухе аппетитно запахло мясом на гриле и осьминогом по-галисийски (вареный осьминог с паприкой).

Чувство общности, крепкое почти в любом месте Испании, в этом изолированном регионе имеет особое значение.

Несмотря на то, что Галисия быстро модернизируется, ее жители придерживаются старинных традиций.

"Я здесь ежегодно столько, сколько помню себя", - говорит 86-летняя Мария дель Кармен, которая живет неподалеку от церкви.

"Жить в деревне теперь стало намного легче, чем раньше", - добавляет женщина.

Праздник жизни, а не смерти

Копірайт зображення Olivier Guiberteau

Когда процессия прибывает в церковь и гробы опускают на землю, участников охватывают самые разнообразные эмоции. Кто-то триумфально улыбается, у других на глазах слезы.

Одна женщина, которая пропустила прошлогоднюю церемонию, так как лежала в коме, встает из гроба и буквально падает в объятия семьи.

Фестиваль Санта-Марта-де-Рибартеме может показаться на первый взгляд странным и немного страшным, но на самом деле он посвящен не смерти, а жизни.

В ярких лучах летнего солнца на фоне живописных галисийских холмов с ароматами деликатесов и смехом, трудно не согласиться, что это - праздник жизни.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Travel.

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