Как Германия стала страной авто - все началось с женщины

Копірайт зображення Sarah Staples

В 1888 году Берта Бенц села за руль первого в мире автомобиля, чтобы доказать безопасность и удобство изобретения своего мужа. Более века спустя Германия остается ведущим автопроизводителем мира и трендсеттером автомобильной культуры.

Эдгар Майер поворачивает на средневековую дорогу вдоль Шварцвальда на юго-западе Германии.

Дорога узкая, едва вмещает винтажный BMW Майера. Единственные звуки, которые несутся в воздухе, это - пение и урчание старого мотора.

Мы едем по Мемориальному пути Берты Бенц. Это - маршрут, по которому жена немецкого автопроизводителя Карла Бенца и его сыновья-подростки проехали в августа 1888 года на первом в мире автомобиле с двигателем внутреннего сгорания.

Копірайт зображення Sarah Staples Image caption Мемориальный путь Берты Бенц - дорога, по которой проехал первый в мире автомобиль

194 км, которые Берта преодолела от своего дома в Манхайме до дома ее матери в Пфорцхайме и обратно, символизируют отвагу пионеров автомобильной индустрии.

Она отправилась в поездку без ведома мужа Карла Бенца, сев за руль автомобиля Benz Motorwagen No 3.

Это была немного доработанная версия оригинального "Моторвагена" Карла, запатентованного в 1886 - году, который вошел в историю как начало эпохи автомобиля.

Берта вложила все свое свадебное приданое в новаторский проект мужа, но компания "Моторваген" переживала трудные времена.

Чиновники запретили использование авто на дорогах Манхайма после неудачного тест-драйва. Тогда лошади, сахнувшись грохота двигателя, едва не затоптали зрителей.

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Итак, нелегальная поездка за рулем "Моторвагена" была, с одной стороны, радикальным заявлением о том, что он был безопасным и пригодным для пользования, а с другой - тайным посланием Карлу, которое должно было вдохновить его продолжать дело.

"Карл придумал автомобиль не один. Это было детище их с Бертой команды. Они оба верили в "Моторваген" и работали над ним вместе", - рассказывает Майер, бывший руководитель отдела продаж Mercedes-Benz, который в 2008 году составил карту маршрута Берты.

"Я хотел отдать дань ее месту в истории, она этого заслуживает", - объясняет мужчина.

Копірайт зображення Hi-Story / Alamy Stock Photo Image caption Путь в 194 км, который Берта Бенц преодолела на прототипе первого "Моторвагена", начал автомобильную эпоху

Во времена, когда еще не существовало ни дорожных карт, ни GPS, Берте приходилось ориентироваться на местности с помощью рек и железнодорожных путей.

Когда я представляю, как она подпрыгивала на почерневшей мостовой в легкой двуколке на деревянных колесах с четырехтактным двигателем мощностью 2 л.с., я понимаю, которой смелой была эта женщина.

А также немного сумасшедшей. Возможно, именно благодаря этому ее план и удался.

Исследуя место Германии в истории автомобильного строительства, я поехала на индустриальный юг страны.

Земли Баден-Вюртемберг и Бавария, где расположены производители культовых немецких автомарок, изобилуют музеями и памятниками автомобильной культуры.

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"Если исследуешь страну в определенном ракурсе, например, с точки зрения ее автомобильной истории, открываешь ее совершенно заново", - говорит Майер.

Автомобильное путешествие Берты открыло эпоху автомобиля. Вместо того, чтобы оказаться на свалке истории, уже в конце 1888 года первый Motorwagen No 3 сошел с конвейера и поступил в продажу.

А к началу 1900-го Benz & Cie стали крупнейшим автопроизводителем в мире.

Но и теперь, более века спустя, Германия остается лидером автомобильной индустрии и культуры.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Германия была и является лидером среди производителей автомобилей премиум-класса и автомобильной культуры в целом

Согласно исследованию немецкого аналитического центра Friedrich-Ebert-Stiftung 2018 года, более половины пассажирских транспортных средств в Европе и почти две трети всех авто премиум-класса в мире, выпущенных в 2016 году, были спроектированы немцами.

Вопрос - почему?

"Можно сказать, что-то было в воздухе во всей Европе", - говорит Герхард Хайдбринк, сотрудник Корпоративного архива Mercedes-Benz.

Он подразумевает механизацию, которой увлеклись первые индустриальные страны Европы - Великобритания, Франция и Германия.

Между тем, в Баден-Вюртемберге и Баварии новые законы о наследстве на землю сделали семейное сельское хозяйство невыгодным. Поколением фермеров пришлось думать, как заработать себе на жизнь.

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Поэтому, когда Карл Бенц получил диплом и начал работать инженером-механиком, он оказался в окружении коллег-изобретателей в регионе, в то время ставшим колыбелью предпринимательства и тяжелой промышленности.

Конечно, не обошлось и без определенных черт немецкого менталитета - Leidenschaft (страстной увлеченности) и Detailverliebtheit (внимания к деталям).

Копірайт зображення Sarah Staples Image caption Успех немецких автопроизводителей, очевидно, зависел и от менталитета немцев, в основе которого страстная увлеченность своим делом и внимание к деталям

Ведь не зря корпоративный лозунг Готлиба Даймлера - основателя Daimler-Motoren-Gesellschaft (DMG), сегодня Daimler AG и создателя бренда Mercedes-Benz - и его соратника по бизнесу Вильгельма Майбаха звучало как Das Beste oder nichts, то есть "Лучшее или ничего".

С развитием индустрии компании возникали и исчезали, объединялись или отделялись. Вражда между соперниками то вспыхивала, то угасала, например, между главными конкурентами - компанией Benz, базировавшейся в Манхайме, и Daimler в Штутгарте, которые наконец объединились в 1926 году.

Это, однако, не означает, что дух соперничества между ними исчез окончательно. "Если вы не хотите неприятностей здесь, никогда не говорите, что автомобиль изобрел Daimler", - шутит экскурсовод Технологического музея в Манхайме, но в этой шутке лишь доля шутки.

Атмосфера жесткого соперничества, однако, стимулировала новаторство.

Типичным пионером индустрии на юге Германии был Tüftler (изобретатель-самоучка), который настойчиво шел к безупречности путем проб и ошибок, объясняет Франк Юнг, глава архива Porsche AG.

"Ведь тот, кто не стремится к совершенству, не экспериментирует все время со своим ремеслом".

В немецких автомобильных музеях начинаешь понимать, какое количество вещей немцы сделали первыми.

Копірайт зображення Sarah Staples Image caption Немецкие музеи автомобильной истории убедительно свидетельствуют о ведущей роли немцев в развитии автомобилестроения

Это и карбюратор Даймлера и Майбаха, который позволил использовать бензин в качестве топлива. И первый Mercedes 35 PS компании Daimler, который в 1900 году представил форму и концепцию современного автомобиля.

И легендарный Porsche 356 1948 года, вдохновленный простотой дизайна немецкого Баухауса.

И первый концептуальный электромобиль BMW в 1972 году, и Audi A8 - беспилотный автомобиль с усовершенствованной навигацией 2019 года. И многое-многое другое.

Кроме вспышки французской изобретательности в 1890-х годах, немецкие производители остаются в фарватере отрасли. "Инновации и роскошь всегда идут бок о бок", - объясняет это Хайдбринк.

Например, ежегодно работники Audi AG во всем мире добровольно подают тысячи идей для совершенствования производства.

Многие из этих предложений в конце концов реализуют на Audi Forum Ingolstadt, всемирной штаб-квартире и главном заводе автогиганта, расположенном к северу от Мюнхена.

Немцы не скрывают своей страсти к автомобилям - они их производят, совершенствуют, наслаждаются ими и прекрасно ездят на них.

"Германия летом - это совершенство прекрасного", - писал Марк Твен о своем путешествии по юго-западу страны.

За своим лобовым стеклом я вижу идеальный для автомобильного путешествия пейзаж - желтые рапсовые поля, живописные холмы с замками, случайные заплатки обильного леса и средневековые города с фахверковыми домиками.

Копірайт зображення Getty Images Image caption Живописные пейзажи юго-запада Германии приглашают в автопутешествие

Безупречный автобан, который рассекает эту красоту на две половины - бесспорный повод для немцев наслаждаться своими изобретениями.

Автомобиль для немца - это не просто средство передвижения, это часть культуры, отмечает Винфрид А. Зайдель, основатель Автомобильного музея доктора Карла Бенца в поселке Ладенбург, где в конце концов поселилась семья автопроизводителя.

"Мы - нация коллекционеров, и я вижу на дорогах много ценных моделей", - говорит он.

По пути из Ладенбурга в Мюнхен, где расположена штаб-квартира Группы BMW, я проезжаю участок дороги, известной как "Романтишштрассе" или Романтическая дорога. Это - живописный путь длиной примерно в 350 км через Баден-Вюртемберг и Баварию.

Посетив шоурум BMW Welt и музей BMW в Мюнхене, я с восторгом уселась за руль арендованного мной Volkswagen Tiguan и выехала на огромный автобан с намерением выжать из него максимальную скорость.

К своему удивлению, я обнаружила, что ограничения скорости на немецких дорогах существуют. Но как интересно было увидеть это не на каком-то дорожном знаке, а непосредственно на панели моего "Фольксвагена"! Такую технологию я вряд ли увижу в ближайшие годы в любой конторе проката авто у себя в Канаде.

Через более чем сто лет после того, как Берта Бенц осуществила свое революционное автопутешествие, немцы все еще способы усовершенствовать его.

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Travel

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