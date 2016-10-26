Як зробити Rolls-Royce ще розкішнішим?
Для любителів потягувати коктейль на задньому сидінні авто компанія Rolls-Royce розробила дивовижний дорожній міні-бар.
Інгредієнтами класичного коктейлю "Роллс-Ройс", вигаданого приблизно в 1930 році, є джин, лікер Бенедиктин і два різновиди вермуту. Подається він у широкому фужері-купе, сама назва якого недвозначно натякає на автомобільну історію напою.
Втім, як і сам Rolls-Royce, на честь якого він отримав свою назву, цей коктейль поступово став дещо складнішим і вишуканішим.
Справжнім поціновувачам класичного напою сьогодні пропонується трохи інша варіація приготування. Лікер Бенедиктин – в антуражі американського чорного горіха, алюмінію і натуральної шкіри найвищого ґатунку, іншими словами, в дорожньому міні-барі вартістю 46 328 доларів.
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Додати ще щось до ідеальної розкоші автомобілю Rolls-Royce видається доволі складним. До того ж це майже єдина автомобільна марка, яка дозволяє насолоджуватись алкоголем під час експлуатації, оскільки власник авто рідко сам сидить за кермом.
Можливо, саме тому дизайнер аксесуарів Rolls-Royce Зіна Марія Еггль в співпраці з фахівцями розкішних лондонських готелів "Дорчестер" взялася за створення найвишуканішого міні-бару в світі.
Кожен екземпляр – а їх буде всього 15 – створюється вручну впродовж двох місяців. Головна складова міні-бару – чотири графини і чотири келихи фірми Theresienthal, яка "є постачальником скляних виробів для багатьох королівських будинків Європи".
На створення кожного келиху йде приблизно місяць. Для забезпечення ідеальної гладкості їх по-старому видувають в форми з букового дерева, а в якості завершального штриха оснащують платиновими обідками.
Сам бар нагадує кунсткамеру в стилі ар-деко, яка прилетіла до нас з майбутнього, де всі предмети раптом зменшилися в розмірах. Його майстерна обробка цілком відповідає внутрішньому оздобленню автомобіля, в якому він буде подорожувати.
Паличка для змішання напоїв виготовлена з горіха, на ситечку – логотип Rolls-Royce, так само як й на серветках з тонкої бавовни.
До комплекту входять блюдця для канапе, відерце для льоду, дошка для різання, фруктовий нiж (коктейль "Роллс-Ройс" подається зі спіраллю шкірки лимона), відкривачка для пляшок, щипці для льоду, барна ложка, мірна склянка, ніж для колення льоду, розпилювач і таця для келихів.
При відкритті кришки міні-бар освітлюється - і осяюється обличчя пасажира, який опиниться поруч із ним на задньому сидінні Rolls-Royce.
Довершує комплект книга "коктейльних рецептів, навіяних видатною історією марки", яку можна почитати, якщо розмова з попутником не клеїться.
Загалом, чудова штука, тільки місця для зберігання пляшок в ній не передбачено. Здається, пляшки з-під вермуту кататимуться по салону, як зрештою і завжди.
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Autos.