Як зробити Rolls-Royce ще розкішнішим?

Копирайт изображения RollsRoyce Motor Cars

Для любителів потягувати коктейль на задньому сидінні авто компанія Rolls-Royce розробила дивовижний дорожній міні-бар.

Інгредієнтами класичного коктейлю "Роллс-Ройс", вигаданого приблизно в 1930 році, є джин, лікер Бенедиктин і два різновиди вермуту. Подається він у широкому фужері-купе, сама назва якого недвозначно натякає на автомобільну історію напою.

Втім, як і сам Rolls-Royce, на честь якого він отримав свою назву, цей коктейль поступово став дещо складнішим і вишуканішим.

Справжнім поціновувачам класичного напою сьогодні пропонується трохи інша варіація приготування. Лікер Бенедиктин – в антуражі американського чорного горіха, алюмінію і натуральної шкіри найвищого ґатунку, іншими словами, в дорожньому міні-барі вартістю 46 328 доларів.

Додати ще щось до ідеальної розкоші автомобілю Rolls-Royce видається доволі складним. До того ж це майже єдина автомобільна марка, яка дозволяє насолоджуватись алкоголем під час експлуатації, оскільки власник авто рідко сам сидить за кермом.

Можливо, саме тому дизайнер аксесуарів Rolls-Royce Зіна Марія Еггль в співпраці з фахівцями розкішних лондонських готелів "Дорчестер" взялася за створення найвишуканішого міні-бару в світі.

Кожен екземпляр – а їх буде всього 15 – створюється вручну впродовж двох місяців. Головна складова міні-бару – чотири графини і чотири келихи фірми Theresienthal, яка "є постачальником скляних виробів для багатьох королівських будинків Європи".

Копирайт изображения RollsRoyce Motor Cars Image caption Він нагадує скриньку зі скарбами

На створення кожного келиху йде приблизно місяць. Для забезпечення ідеальної гладкості їх по-старому видувають в форми з букового дерева, а в якості завершального штриха оснащують платиновими обідками.

Сам бар нагадує кунсткамеру в стилі ар-деко, яка прилетіла до нас з майбутнього, де всі предмети раптом зменшилися в розмірах. Його майстерна обробка цілком відповідає внутрішньому оздобленню автомобіля, в якому він буде подорожувати.

Паличка для змішання напоїв виготовлена з горіха, на ситечку – логотип Rolls-Royce, так само як й на серветках з тонкої бавовни.

До комплекту входять блюдця для канапе, відерце для льоду, дошка для різання, фруктовий нiж (коктейль "Роллс-Ройс" подається зі спіраллю шкірки лимона), відкривачка для пляшок, щипці для льоду, барна ложка, мірна склянка, ніж для колення льоду, розпилювач і таця для келихів.

При відкритті кришки міні-бар освітлюється - і осяюється обличчя пасажира, який опиниться поруч із ним на задньому сидінні Rolls-Royce.

Довершує комплект книга "коктейльних рецептів, навіяних видатною історією марки", яку можна почитати, якщо розмова з попутником не клеїться.

Загалом, чудова штука, тільки місця для зберігання пляшок в ній не передбачено. Здається, пляшки з-під вермуту кататимуться по салону, як зрештою і завжди.

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