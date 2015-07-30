"Спробуй, перш ніж купувати" – важливе правило бізнесу

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Принцип "спробуй, перш ніж купувати" відіграє важливу роль під час ухвалення будь-якого рішення

Ви коли-небудь купували взуття чи одяг в інтернет-магазині? Пам'ятаєте свої сумніви, адже ризик отримати щось не того розміру або якості надто високий.

А після того, як ви зробили свою першу покупку онлайн, хіба ваші друзі не дивувалися і не питали вас, звідки ви знали, що товар сподобається вам або підійде за розміром?

Шкода того керівника, який не користується принципом "спочатку спробуй – потім купуй"

Зараз мільйони людей по всьому світу купують в інтернеті, і більшість з них задоволені онлайн-шоппінгом. Це дозволяє сміливо стверджувати, що компанії, які займаються комерцією в інтернеті, успішно подолали фактор страху клієнтів, гарантуючи їм, що кіт, якого вони все ж таки купують у мішку, відповідатиме їхнім очікуванням.

Зрештою, ніхто не хоче придбати товар, який не працює або не підходить по розміру. В результаті дедалі більше компаній пропонують своїм клієнтам не лише безкоштовну доставку, але й безкоштовне повернення товару, якщо їм не сподобається покупка.

Більшість компаній також відкриває фізичні магазини або шоуруми паралельно з торгівлею в інтернеті, для того щоб їхні клієнти могли спокійно "помацати" товар, перш ніж зважитися на покупку. Саме так, як в звичайному магазині. Серед таких копаній – першопроходець онлайн-торгівлі взуттям Zappos, бренд модного одягу Bonobos та гігант британської електронної комерції ASOS.

Проте, як виявляється, не лише онлайн-продавці добре розуміють силу принципу "спробуй, перш ніж купувати". Насправді, він відіграє важливу роль під час ухвалення будь-якого рішення – від прийому на роботу нового співробітника до покупки компанії. Звісно, кожний окремий випадок може відрізнятися, але успішні керівники в цілому відмовляються від ризиків придбання чогось цілком невідомого.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Багато інтернет-компаній відкривають фізичні магазини або шоуруми, щоб їхні клієнти могли побачити та помацати товар, перш ніж зважитися на покупку

Ось цікаві приклади.

Усі, хто бажає отримати посаду на американському заводі BMW у Південній Кароліні, добре знають, що виграти конкурс майже неможливо, якщо до того ви не працювали в одного із субпідрядників компанії. Якщо це й справді так, тоді це один зі способів, за допомогою якого BMW перевіряє своїх майбутніх робітників. Якщо кандидати добре зарекомендували себе у компанії-підряднику, їхні шанси отримати роботу на головному заводі BMW досить великі, розповідає один із співробітників.

Переваги такого способу відбору кандидатів, тобто з компаній, які пов'язані між собою, важко переоцінити. Прийом на роботу і, що не менш важливо, звільнення працівника зазвичай коштує компанії недешево.

Отже, отримання інформації про професіонала "з перших рук" – на відміну від стандартної процедури відбору через резюме, інтерв'ю, та рекомендації – стає пріоритетним ще й тому, що воно відповідає політиці та вимогам компанії.

А якщо в кінцевому випадку це збереже компанії кошти, пов'язані зі звільненням співробітників, це й взагалі буде чудово. Отже, на що тільки не готові піти HR-фахівці та кадрові менеджери, щоб уникнути збою в роботі компанії, низької ефективності та додаткових витрат?

Шкода того керівника, який не користується принципом "спробуй, перш ніж купити", коли справа стосується пошуку талантів. І ця тенденція лише починає зростати. Наприклад, багато компаній заохочують своїх співробітників рекомендувати на вакансії друзів – ще одна форма попередньої перевірки – що знижує шанси на покупку кота у мішку. А в деяких компаніях навіть винагороджують співробітників, які привели знайомих на роботу.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Студентські стажування вигідні як для потенційних роботодавців, так і для самих стажерів. Це своєрідна головна репетиція для обох сторін

З кожним роком дедалі більшої популярності набуває прийом молодих співробітників на стажування. Випускники коледжів, а також студенти-старшокурсники, особливо у галузі юриспруденції та бізнесу, добре знають, що найкращий шлях знайти роботу – це пройти стажування в компанії, яка згодом може найняти вас на роботу.

Вигода очевидна, як для потенційного роботодавця, так і для студента, який може зрозуміти, підходить йому ця робота чи ні, поки ще не пізно. У будь-якому разі, хто б не хотів спочатку спробувати, перш ніж купувати?

Те ж саме стосується елітних університетів. Чому, як ви думаєте, усі провідні роботодавці в пошуках кандидатів звертаються до таких університетів, як Лондонська школа економіки, Індійський інститут технологій, Пекінський університет?

Тому що ці виші приймають найталановитіших абітурієнтів, мають найкращих викладачів і випускають найбільш кваліфіковані кадри. Це не зовсім "спробувати, перш ніж купити", але це аналогічний підхід.

У пошуках майбутніх співробітників компанії покладаються на інші організації, які практично виконують для них відбір кадрів.

Схожий принцип домінує і на ринку IT-технологій. Протягом багатьох років провідні компанії Кремнієвої долини, такі як Intel, Cisco і Google шукають стартапи, які могли би принести щось нове та цінне в їхні компанії.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Якщо вас знають в компанії, де ви бажаєте працювати, це може підвищити ваші шанси на отримання посади

Але коли на ринку така безліч підприємців, як гарантовано уникнути помилки? Одна зі стратегій – інвестувати в стартап і, таким чином, отримати місце в раді директорів нової компанії, а водночас і доступ (абсолютно законний) до її інноваційних ідей зсередини.

Якщо бізнес почне набирати обертів, ви зберігаєте контроль над новою технологію або ідеєю. Але навіть вступати у раду директорів для цього не обов'язково. Достатньо бути просто клієнтом або технологічним партнером фірми і ви досягнете такого є результату.

Всі ці приклади доводять, що принцип "спочатку спробуй – потім купуй" є визначальним у сучасному бізнесі. Або принаймні у "розумному" бізнесі. Стільки всього може трапитися не так, як ви хотіли би. Отже, чому не зменшити ризики покупки – взуття це, талант чи компанія?

Як тільки ви зрозумієте, наскільки ця практика допомагає знизити ризик, ви побачите, що майже всі користуються нею. А може і вам запровадити у свій бізнес або життя принцип "спробуй, перш ніж купити"?

Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.