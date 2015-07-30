"Спробуй, перш ніж купувати" – важливе правило бізнесу
Ви коли-небудь купували взуття чи одяг в інтернет-магазині? Пам'ятаєте свої сумніви, адже ризик отримати щось не того розміру або якості надто високий.
А після того, як ви зробили свою першу покупку онлайн, хіба ваші друзі не дивувалися і не питали вас, звідки ви знали, що товар сподобається вам або підійде за розміром?
Зараз мільйони людей по всьому світу купують в інтернеті, і більшість з них задоволені онлайн-шоппінгом. Це дозволяє сміливо стверджувати, що компанії, які займаються комерцією в інтернеті, успішно подолали фактор страху клієнтів, гарантуючи їм, що кіт, якого вони все ж таки купують у мішку, відповідатиме їхнім очікуванням.
Зрештою, ніхто не хоче придбати товар, який не працює або не підходить по розміру. В результаті дедалі більше компаній пропонують своїм клієнтам не лише безкоштовну доставку, але й безкоштовне повернення товару, якщо їм не сподобається покупка.
Більшість компаній також відкриває фізичні магазини або шоуруми паралельно з торгівлею в інтернеті, для того щоб їхні клієнти могли спокійно "помацати" товар, перш ніж зважитися на покупку. Саме так, як в звичайному магазині. Серед таких копаній – першопроходець онлайн-торгівлі взуттям Zappos, бренд модного одягу Bonobos та гігант британської електронної комерції ASOS.
Проте, як виявляється, не лише онлайн-продавці добре розуміють силу принципу "спробуй, перш ніж купувати". Насправді, він відіграє важливу роль під час ухвалення будь-якого рішення – від прийому на роботу нового співробітника до покупки компанії. Звісно, кожний окремий випадок може відрізнятися, але успішні керівники в цілому відмовляються від ризиків придбання чогось цілком невідомого.
Ось цікаві приклади.
Усі, хто бажає отримати посаду на американському заводі BMW у Південній Кароліні, добре знають, що виграти конкурс майже неможливо, якщо до того ви не працювали в одного із субпідрядників компанії. Якщо це й справді так, тоді це один зі способів, за допомогою якого BMW перевіряє своїх майбутніх робітників. Якщо кандидати добре зарекомендували себе у компанії-підряднику, їхні шанси отримати роботу на головному заводі BMW досить великі, розповідає один із співробітників.
Переваги такого способу відбору кандидатів, тобто з компаній, які пов'язані між собою, важко переоцінити. Прийом на роботу і, що не менш важливо, звільнення працівника зазвичай коштує компанії недешево.
Отже, отримання інформації про професіонала "з перших рук" – на відміну від стандартної процедури відбору через резюме, інтерв'ю, та рекомендації – стає пріоритетним ще й тому, що воно відповідає політиці та вимогам компанії.
А якщо в кінцевому випадку це збереже компанії кошти, пов'язані зі звільненням співробітників, це й взагалі буде чудово. Отже, на що тільки не готові піти HR-фахівці та кадрові менеджери, щоб уникнути збою в роботі компанії, низької ефективності та додаткових витрат?
Шкода того керівника, який не користується принципом "спробуй, перш ніж купити", коли справа стосується пошуку талантів. І ця тенденція лише починає зростати. Наприклад, багато компаній заохочують своїх співробітників рекомендувати на вакансії друзів – ще одна форма попередньої перевірки – що знижує шанси на покупку кота у мішку. А в деяких компаніях навіть винагороджують співробітників, які привели знайомих на роботу.
З кожним роком дедалі більшої популярності набуває прийом молодих співробітників на стажування. Випускники коледжів, а також студенти-старшокурсники, особливо у галузі юриспруденції та бізнесу, добре знають, що найкращий шлях знайти роботу – це пройти стажування в компанії, яка згодом може найняти вас на роботу.
Вигода очевидна, як для потенційного роботодавця, так і для студента, який може зрозуміти, підходить йому ця робота чи ні, поки ще не пізно. У будь-якому разі, хто б не хотів спочатку спробувати, перш ніж купувати?
Те ж саме стосується елітних університетів. Чому, як ви думаєте, усі провідні роботодавці в пошуках кандидатів звертаються до таких університетів, як Лондонська школа економіки, Індійський інститут технологій, Пекінський університет?
Тому що ці виші приймають найталановитіших абітурієнтів, мають найкращих викладачів і випускають найбільш кваліфіковані кадри. Це не зовсім "спробувати, перш ніж купити", але це аналогічний підхід.
У пошуках майбутніх співробітників компанії покладаються на інші організації, які практично виконують для них відбір кадрів.
Схожий принцип домінує і на ринку IT-технологій. Протягом багатьох років провідні компанії Кремнієвої долини, такі як Intel, Cisco і Google шукають стартапи, які могли би принести щось нове та цінне в їхні компанії.
Але коли на ринку така безліч підприємців, як гарантовано уникнути помилки? Одна зі стратегій – інвестувати в стартап і, таким чином, отримати місце в раді директорів нової компанії, а водночас і доступ (абсолютно законний) до її інноваційних ідей зсередини.
Якщо бізнес почне набирати обертів, ви зберігаєте контроль над новою технологію або ідеєю. Але навіть вступати у раду директорів для цього не обов'язково. Достатньо бути просто клієнтом або технологічним партнером фірми і ви досягнете такого є результату.
Всі ці приклади доводять, що принцип "спочатку спробуй – потім купуй" є визначальним у сучасному бізнесі. Або принаймні у "розумному" бізнесі. Стільки всього може трапитися не так, як ви хотіли би. Отже, чому не зменшити ризики покупки – взуття це, талант чи компанія?
Як тільки ви зрозумієте, наскільки ця практика допомагає знизити ризик, ви побачите, що майже всі користуються нею. А може і вам запровадити у свій бізнес або життя принцип "спробуй, перш ніж купити"?
Прочитати оригінал цієї статті англійською мовою ви можете на сайті BBC Capital.