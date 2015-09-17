Якої важливої професійної навички бракує багатьом випускникам?

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Більшість випускників вишів спотикаються на цій простій речі, кажуть роботодавці.

Ринок праці для випускників вишів, які тільки починають свою кар'єру, став більш сприятливим. Утім, є дві ключові навички, яких суттєво бракує новоспеченим працівникам 2015 року, скаржаться американські роботодавці. Обидві пов'язані з базовим умінням, необхідним на будь-якому робочому місці. Це грамотне та логічне письмове спілкування.

Майже всі роботодавці вважають навички грамотного письмового мовлення запорукою якості роботи

За результатами дослідження Товариства з управління людськими ресурсами, письмові комунікативні навички випускників коледжів могли би бути кращими. Це стосується вміння грамотно скласти резюме та лист супроводу, а також логічно та послідовно викласти робочий звіт і зробити презентацію.

Вміння гарно писати – це найважливіша навичка працівника, завдяки якій вас можуть помітити. Безграмотне письмове мовлення також приверне до вас увагу, але зовсім іншим чином.

Отже, на чому спотикаються всі випускники і як уникнути цих поширених помилок?

Просто та ясно

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Більшість роботодавців скаржаться на якість письмових навичок молодих співробітників

Ясне висловлення думок дається молодим співробітникам нелегко. Втім, майже всі роботодавці вважають чітке та ясне спілкування запорукою якості роботи.

Вміння логічно і грамотно скласти текст здається необхідним для таких галузей, як консалтинг, маркетинг або інших, значною мірою пов'язаних із письмовим спілкуванням. Тим не менш, ці навички – вкрай важливі й для інших фахівців. Наприклад, у світі театрального мистецтва.

Активне використання соціальних мереж молодими людьми погано впливає на їхні навички професійного письмового спілкування

Ліндсі Буллер Малікель, яка керує програмою стажерів у театрі "Нью Вікторі" в Нью-Йорку, каже, що вміння чітко висловлювати думки "є ключовим і для роботи на сцені". Гарні актори – це ті, хто вміє спілкуватися з глядачем, хто вміє знайти спільну мову з глядачами із різних соціальних верств, і вміння грамотно писати є необхідним для цього, вважає жінка.

Невже це потрібно і для бухгалтерів, спитаєте ви. Звісно, цифри мають значення, але без вміння чітко їх пояснити нікуди не подітися.

Род Адамс, голова служби HR американського відділу консалтингової компанії Pricewaterhouse Coopers, пояснює, що вміння чітко висловлювати думки, налаштовувати робочі стосунки та переконувати людей у письмовому спілкуванні – вкрай необхідне для всіх робітників і не тільки в гуманітарних галузях.

Синдром міленіалів

Соціальні медіа, безумовно, створюють нові професійні можливості для випускників коледжів. Дослідження, проведене консалтинговою компанію Accenture, свідчить, що майже третина всіх випускників 2015 року знайшли роботу через соцмережі. Цей спосіб пошуку працевлаштування випередив два інших: "за знайомством" (15%) і через сайти пошуку роботи (14%).

Проте активне користування соціальними мережами погано впливає на навички професійного спілкування молодих людей.

На думку Філа Гарднера, директора Науково-дослідного інституту працевлаштування при Мічиганському університеті, для спілкування у соціальних медіа характерні короткі, необґрунтовані та нелогічні тексти, яким зазвичай бракує професійного письмового етикету.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Вміння грамотно та чітко скласти звіт, лист або презентацію – візитна картка вашого професіоналізму

Навіть якщо взаємодія між роботодавцями та майбутніми співробітниками суттєво змінилася завдяки соціальним мережам, правила та протокол спілкування з роботодавцем ніхто не скасовував. Утім, більшість випускників не мають навичок та практики такого спілкування.

Донести думку

Як зробити вашу розповідь про себе більш достовірною та обґрунтованою, коли ви презентуєте себе потенційному роботодавцю? Фахівці рекомендують створити та навчитися розповідати свою історію.

Род Адамс з компанії Pricewaterhouse Coopers не радить переказувати резюме на співбесіді.

Краще "розповісти про себе, свій досвід і досягнення, свої захоплення" і наочно показати таким чином, наскільки добре ви будете спілкуватися з членами команди, менеджерами та клієнтами.

Вік живи вік учись

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Мистецтво письмового спілкування вимагає постійної практики

Мистецтво письмового спілкування вимагає постійної практики, і навряд чи молоді співробітники зможуть засвоїти його миттєво.

Тим не менш, дещо можна зробити ще на університетській лаві. Познайомитися з навичками професійної письмової комунікації можна, приміром, під час стажування або на виробничій практиці, радить Філ Гарднер.

Більшість робітників продовжує вчитися письмовому спілкуванню на робочому місці

Кетрін Лавелль, керівний директор відділу Talent & Organization в компанії Accenture, вважає, що роботодавці мають вкладати більше коштів у навчання і розвиток своїх співробітників, особливо у розвиток таких необхідних навичок, як письмове спілкування. Це безумовно підвищить кваліфікацію персоналу.

"Це не тільки допоможе організації залучити та утримати найкращих робітників, але сприятиме розвитку корисних навичок серед співробітників фірми, а отже, й підвищенню їхньої конкурентоспроможності", – каже вона.

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