Справжня ціна новорічного похмілля

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Щорічні наслідки святкового зловживання алкоголем - це величезні збитки компаній і цілих країн, а також страждання окремих людей. Кореспондент BBC Capital дізнавався, чому ми й досі не маємо надійного засобу проти похмільного синдрому.

Старовинних засобів та сучасних комерційних препаратів достатньо: від трав'яних настоянок, відомих ще нашим дідусям, до крапельниці. І всі вони користуються значним попитом під час святкового сезону. Але хіба вони насправді діють? І скільки коштує роботодавцям час, потрібний працівникам, щоб прийти до тями після святкування?

10% працівників в Австралії планують піти на лікарняний на три дні, щоб бути у формі після свят

Центри з контролю і профілактики захворювань при Департаменті охорони здоров'я США підрахували, що зловживання алкоголем коштує національній економіці більше 220 мільярдів доларів щорічно або близько 1,90 доларів за кожний келих. Майже 72% цих збитків обумовлені зниженням продуктивності, зазначають дослідники.

Проблема виходить далеко за межі США. Лікарняні в Австралії, які працівники беруть в наступні за різдвяними святами дні, коштують економіці майже 2 мільярди австралійських доларів (1,6 мільярда доларів США). Згідно з опитуванням тисячі людей, проведеним компанією Recoverlyte (яка продає шипучий порошок, що допомагає "одужати" після бурхливого вечора напередодні), близько 10% працівників планують брати лікарняний на три дні, щоби прийти у форму після свят.

Втім, майже чверть з тих, хто все ж вийшов на роботу одразу після різдвяної корпоративної вечірки, зізналися в тому, що ефективність їхньої праці була нижчою, ніж зазвичай.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Післясвяткове похмілля коштує британському бізнесу 409 мільйонів доларів

Дослідники у Великій Британії оцінили вартість післясвяткового похмілля для бізнесу у 409 мільйонів доларів. Опитування 1,5 тис. людей, проведене сайтом lastminute.com, показало, що близько 25% службовців працюють менше чотирьох годин на наступний після корпоративу день, а ще 20% залишаються вдома на лікарняному.

Негативних наслідків зловживання алкоголем – як економічних, так і соціальних – настільки багато, що від них страждає суспільство в цілому, зазначається у звіті Центру дослідження залежностей і психічного здоров'я у Торонто, зробленому на замовлення Європейської комісії: "Все це збільшує і без того вражаючі збитки від зловживання алкоголем, які для Європи оцінюються у 155,8 мільярдів євро щорічно".

Склянка води

Зараз не існує ефективного засобу від похмілля, вважає професор Утрехтського університету Йоріс Верстер, автор безлічі досліджень на цю тему. За його словами, "єдиний спосіб уникнути похмілля – споживати алкоголь у розумних дозах".

Американський національний інститут дослідження проблем зловживання алкоголем і алкоголізму поділяє цю точку зору. "Наш інститут не витрачає гроші на пошуки ліків від похмілля. Що ми насправді намагаємось зробити – це переконати людей не пити так багато", – каже керівник інституту Джордж Куб.

Фахівці алкогольної промисловості рекомендують пити багато води як після вечірки на ніч, так і під час святкування. Правило просте: після кожного келиха вина – склянка води.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Правило просте: після кожного келиха вина – склянка води

Крісті Кентербері, одна з 300 людей у світі, які мають почесне звання Master of Wine ("Знавець вина"), розповідає, що похмілля – це неминучий ризик її професії, і вона рятується тим, що завжди чергує вино, яке їй доводиться дегустувати, з такою ж кількістю води. За її словами, склянка води на кожен келих вина допомагає вам знизити темп споживання алкоголю та очищує рот від напою.

Втім, на думку Йоріса Верстера, все не так просто. "Причина алкогольного похмілля – не тільки у зневодненні. Ось чому скільки би ви не пили води наступного дня, це не врятує від похмільного синдрому.

Вода допоможе знизити сухість у роті, вгамувати спрагу та головний біль, але загальний хворобливий стан, який ми називаємо похміллям, залишиться. Швидше за все, симптоми похмілля спричинені особливостями функціонування нашої імунної системи".

Проблема стара

Після того, як людство відкрило бродіння, воно прагне вилікувати похмілля. Від стародавніх ассирійців, які для полегшення головного болю змішували подрібнений дзьоб ластівки з маслом мирри, до стародавніх греків, які лікували головний біль вареною капустою, і монголів, які боролися з нудотою і запамороченням за допомогою маринованих очей вівці, – люди завжди шукали чарівний засіб полегшити похмілля.

Сьогодні фармацевтичні компанії пропонують власні комбінації кофеїну і знеболювальних засобів: від шипучих пігулок з аспірином та кофеїном до значних доз вітамінів. Сучасна медицина також пропонує доволі ефективний засіб – крапельницю. В Лондоні, Нью-Йорку, Лас-Вегасі, Чикаго та інших великих містах можна зайти у спеціалізовану клініку. За 150-250 доларів лікар поставить вам крапельницю з фізіологічним розчином із вітаміном B.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Крапельниця – ефективний засіб, але коштує немало, а також існує ризик інфекції

"Зазвичай вже через 30 хвилин пацієнт почувається значно краще і може йти", – розповідає доктор Адам Надельсон, який працює "виключно за викликом, бо якщо вам так погано, не варто виходити на вулицю".

Приблизно 50% його пацієнтів звертаються за допомогою від похмілля, решта – це ті, хто потерпає від неприємних симптомів, пов'язаних зі зміною часового поясу або грипом. На питання, чому крапельниця є ефективнішим засобом, ніж випити літр води, доктор відповідає, що вся різниця у швидкості засвоєння: "Організм здатний абсорбувати в кращому випадку 50% того, що ви випили".

Джордж Куб попереджає, що подібні клініки насправді не вирішують проблему, тому що пропонують швидке полегшення симптомів похмілля. "Кожна крапельниця – це ризик занести інфекцію, вона дорого коштує і провокує людей продовжувати пияцтво", – додає фахівець.

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