Куди втекти від світової кризи?

Копирайт изображения Getty Image caption Детройт – одне з міст світу, яке радо вітає іммігрантів

В останні дні виборів у США найпопулярнішими запитами в Google стали: "Як переїхати в Канаду?", "Як переїхати в Нову Зеландію?" і "Як переїхати в Австралію?". Оглядач BBC Capital розповідає про кілька міст, які активно залучають іммігрантів.

Схожий сплеск запитів спостерігався і в червні цього року, коли британці проголосували за вихід із Євросоюзу. Тоді оглядачі BBC Capital писали, що ті британські громадяни, які висловилися проти брекзиту, почали активно шукати можливості виїзду з країни.

Запит "переїхати в Канаду" підстрибнув до 230%

40-річна мешканка Лондона Табіта Вілсон, персональний консультант у галузі охорони здоров'я, почала серйозно обмірковувати виїзд за кордон, оскільки "не хоче бути свідком цього безумства і соціальних заворушень".

Тепер вона шукає роботу в Дубаї та Сінгапурі, щоб уникнути ситуації, коли "плану Б може не бути".

Вілсон не єдина, хто має подібні настрої. Дані Google Trends свідчать, що запит "емігрувати в Канаду" підстрибнув 24 червня до 230%, особливо від мешканців Лондона і Кардіффа.

У світі існує ціла низка міст, які пропонують привабливі умови для переїзду

Нова Зеландія була популярним вибором інтернет-користувачів із Саутгемптона, тоді як можливістю переїхати до Австралії або США цікавилися громадяни всього Об'єднаного Королівства.

Тим, хто всерйоз обмірковує переїзд до іншої країни, буде цікаво дізнатися, що в світі існує ціла низка міст, які активно вітають нових мешканців. Деякі з них пропонують досить привабливі умови адаптації на новому місці.

Місто тисячі вакансій

Крихітне новозеландське містечко Кайтангат нещодавно здивувало весь світ своєю незвичною проблемою. Виявилося, що в ньому кількість робочих місць і дешевого житла значно перевищує число мешканців.

В пресі з'явилися чутки, що місцева рада виплатить 160 тисяч доларів кожному, хто переїде до Кайтангата. Мерія міста, яку закидали запитами з усього світу, була змушена дати пояснення.

Копирайт изображения Alamy Image caption Крихітне новозеландське містечко Кайтангат пропонує багато робочих місць і дешеві земельні ділянки

Поселення, в якому мешкає всього 800 людей, лежить на узбережжі південного острова Нової Зеландії, а найближче від нього місто – це Данідін за 80 кілометрів на північний захід.

Кайтангат – це майже край світу

Насправді мерія не збиралася виплачувати шестизначні суми, проте пропонувала придбати землю разом із будинком за дуже вигідною ціною (165 тисяч американських доларів). До того ж, у Кайтангаті та прилеглому регіоні зараз існує понад тисяча вакансій у будь-якій галузі від сільського господарства до будівництва і сфери послуг.

Але перш ніж замовити квиток в один кінець, візьміть до відома: Кайтангат – це майже край світу. Переліт із Лондона в Данідін триватиме щонайменше 30 годин. До того ж, ритм життя у віддаленому сільському регіоні Нової Зеландії помітно відрізняється від вібрацій великого європейського міста.

Є навички – можна подорожувати

Якщо ви володієте певними професійними навичками, емігрувати туди, де на них є попит, значно легше. Австралійський штат Тасманія, приміром, зараз запрошує британських молочних фермерів за робочою візою для кваліфікованих іноземних працівників.

Галузева асоціація DairyTas повідомляє, що зараз у Тасманії продаються повністю обладнані молочні ферми за ціною вдвічі нижчою, ніж аналогічні господарства в Британії.

Копирайт изображения Getty Image caption Австралійський штат Тасманія активно залучає британських фермерів

Втім, як й Кайтангат, Тасманія лежить за багато тисяч кілометрів від Європи – понад 24 години льоту. Британські фермери опиняться на острові, де погодні умови набагато екстремальніші, ніж у них на батьківщині.

Офісні працівники, які сподіваються залишитися в Євросоюзі, можуть розраховувати на варіанти дещо ближче. Нещодавно Ірландія розпочала кампанію із залучення до трьох тисяч фахівців ІТ-сектору щороку.

Карл Фланнері, генеральний директор компанії Storm Technology і голова проекту Tech/Life Ireland, зазначив, що галузь високих технологій в Ірландії останнім часом зростає швидше, ніж очікувалося.

"Сьогодні виші країни не можуть задовольнити потреби галузі в кваліфікованих професіоналах", – пояснив він.

Image caption Багато аналітиків прогнозують подальше зростання IT-індустрії в Ірландії

Нова кампанія орієнтована не лише на громадян Великої Британії, хоча останнім часом спостерігається підвищення попиту саме на них. Багато аналітиків прогнозують подальше зростання IT-індустрії Ірландії, якщо вона залишиться єдиною англомовною країною ЄС.

Більшість вакансій сконцентровано в Дубліні, хоча деякі IT-центри базуються і в інших містах, як-от Корк та Лімерик.

Дешеві землі по той бік Атлантики

Кілька поселень і міст Північної Америки або виплачують солідні гранти всім охочим приїхати до них або продають землі за безцінь.

Так, невеликі громади в канадській провінції Манітоба, намагаючись зупинити швидке старіння свого населення, залучають нових мешканців привабливими житловими угодами.

Кілька американських міст, які потерпають від економічної депресії, також намагаються залучити переселенців

Сільський муніципалітет Пайпстоуна, малонаселеного округу за 75 кілометрів на північ від кордону з США, пропонує земельні ділянки в Рестоні, Пайпстоуні і Сінклері за 8 американських доларів.

Учасники програми мають зробити внесок у розмірі 780 доларів США, який пізніше повертається, і побудувати на ділянці будинок протягом 90 днів від моменту укладання угоди.

Менеджер економічного розвитку Таніс Чалмерс зазначає, що мешканці муніципалітету працюють переважно у нафтовій, сільськогосподарській і тваринницькій галузях. Уряд також пропонує гранти в розмірі до 24 900 доларів США на будівництво та введення в експлуатацію нового підприємства.

Втім, купівля землі або грант не дає автоматичного дозволу на проживання або візи будь-якого типу, зазначає пані Чалмерс.

Кілька американських міст, які потерпають від економічної депресії, також намагаються залучити переселенців. Нью-Гейвен у штаті Коннектикут, приміром, виділяє до 80 тисяч доларів матеріальної допомоги, спрямованої на залучення нових домовласників.

Копирайт изображения iStock Image caption Мерія Нью-Гейвена в Коннектикуті пропонує до 80 тисяч доларів на покупку житла

А Детройт у Мічигані в рамках двох програм Live Downtown і Live Midtown пропонує 2,5 тисячі доларів щороку на оренду квартири або безповоротний кредит у розмірі 20 тисяч доларів на покупку житла.

Щоправда, знайти роботу в цих містах не так просто. Рівень безробіття в Детройті дорівнював близько 11% у першому кварталі 2016 року, а в Нью-Гейвені тримався на рівні 7%. За статистикою ФБР, Детройт також – досить небезпечне місто, в якому на кожні 100 тисяч мешканців учиняється 44 вбивства.

Злочинність Детройта або віддаленість Манітоби свідчать про те, що існують вагомі причини, чому всі ці регіони виділяють гроші на залучення нових мешканців. Утім, якщо бажання шукати кращої долі все ж переважає, ці місця можуть стати цікавою альтернативою.

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