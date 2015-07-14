Как убедить босса платить больше

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Сложно представить человека, который не мечтал бы получать больше денег.

Кадровый портал Glassdoor.com сообщает, что каждый третий работающий американец планировал искать новую работу, если бы ему не повысили зарплату в течение ближайших 12 месяцев.

В реальности получить прибавку к жалованию не так просто. И она, как правило, не настолько значительна, как хотелось бы.

Согласно опросу, проведенному порталом Glassdoor, из 35% работающих британцев, ожидающих повышения в ближайшие 12 месяцев, примерно половина считает, что ее увеличат на 2% или менее.

Аргумент, что ваш коллега получает больше вас может разрушить вашу карьеру Кейт Саутем, австралийский консультант по вопросам карьеры

В Австралии в этом году ожидается повышение оплаты труда в среднем на 1,65%, согласно данным консалтинговой компании Robert Walters. "Надбавка есть, однако очень незначительная", - комментирует Кейт Саут, консультант по вопросам карьеры.

"Со времени глобального финансового кризиса ситуация на рынке труда, так же как и условия оплаты труда, кардинально изменились", - говорит Саймон Норт, кадровый эксперт британской консалтинговой фирмы Position Ignition. Основной чертой современного рынка труда стали увольнения и распространенное использование контрактных сотрудников. "При таких условиях получение надбавки стало менее вероятным, - объясняет эксперт. - До последнего времени рост заработной платы был практически равен нулю. Лишь сейчас эти цифры начинают медленно увеличиваться".

Если вы уверены, что ваш вклад в работу компании был действительно выдающимся, и вы заслуживаете компенсации, следует предпринять ряд последовательных действий, прежде чем попросить о повышении у руководителя. Как это работает?

Что для этого надо: Будьте готовы объяснить, почему вы заслуживаете повышения, почему вы хотите получить его именно сейчас и сколько вы хотите получать. Выбор времени разговора крайне важен. Вы также можете провести исследование рынка, чтобы аргументированно объяснить, в чем заключается ваша ценность для компании. "И помните, к этому разговору следует обязательно готовиться", - предостерегает Линдси Поллак, HR эксперт и автор книги "Как стать боссом".

Как долго следует готовиться: Эксперты предлагают выделить на подготовку несколько месяцев. "Задуматься о повышении можно на самом деле после того, как ваша работа начала приносить результаты, что отразилось на показателях вашей организации", - советует Алан Кэрнс, карьерный коуч из Канады и основатель консалтинговой компании CareerJoy.com.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Никогда не используйте в качестве аргумента зарплату коллеги

Сделайте это сейчас: Правильно выберите время. Если ваша компания переживает трудные времена или реорганизацию, это, вероятно, не лучший момент для разговора о повышении. Однако накануне планового повышения зарплат, когда ваши руководители начинают оценивать уровень компенсации сотрудников, - наилучший момент.

Вы можете использовать и другие возможности. "Например, кто-то из вашей команды уволился, и вы выполняете больше работы, - объясняет Норт. - Новые проекты, в которых вы задействованы, возможно, более сложны и имеют большее значение для вашей организации". Такой ситуацией обязательно следует воспользоваться.

Никогда не используйте своих коллег как наживку. Сейчас зарплаты стали более прозрачными, и вы можете знать, что ваш коллега, занимающий такую же должность, получает больше, чем вы.

Это не значит, что вы должны использовать это как аргумент. Вместо этого изучите рынок труда и узнайте как в среднем оценивают соответствующую должность. "Упоминание зарплаты вашего коллеги в разговоре о повышении может иметь очень плохие последствия для вашей карьеры", - предостерегает Кейт Саут.

Учитывайте региональный фактор - уровень зарплаты зависит от местоположения. "Сайты с зарплатными данными могут быть полезными, однака уровень жалования может отличаться в зависимости от региона или конкретной компании", - говорит Поллак.

Зарплаты в Нью-Йорке и Сан-Франциско будут значительно отличаться от других городов. Реальную информацию об уровне оплаты могут предоставить местные профсоюзы. Можно проверить кадровые порталы, например, Salary.com в США или Payscale.com и Glassdoor.com для других стран.

Продумайте конкретный пример. Вы должны вспомнить реальные ситуации, когда ваша работа принесла пользу фирме. "Чтобы ваши аргументы были как можно более объективными, вспомните ваши действия и инициативу, благодаря которым компания получила дополнительный доход или сохранила деньги, - советует Саймон Норт. - Ваши обязанности расширились после увольнения коллеги? Вы возглавили команду, работа которой принесла фирме клиента.Необходимо точно указать достижения и предоставить количественную оценку.

Избегайте жалоб и негативных высказываний. Возможно, сейчас сложное время не только для вас. Возможно, никто в компании не получал надбавку в течение трех лет. Придерживайтесь объективных аргументов и избегайте личных причин и негативных эмоций.

Сосредоточьтесь на общей ситуации. Улучшение работы связано не только с деньгами на банковском счете. "Рассмотрите другие возможности - удаленная работа на дому, смена должности, курсы повышения квалификации. Можно договориться о каких-либо других вещах, если вы не уверены, что можете получить больше денег, - рекомендует Алан Кэрнс. - Вы можете обсудить более гибкий график или время для отдыха".

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Выбирайте правильное время разговора, продумайте конкретные примеры ваших достижений, узнайте об уровне зарплат на рынке труда

Не шантажируйте. Возможно, вы действительно готовы оставить работу, если не получите больше денег, но об этом не стоит говорить руководителю. "Никому не нравится, когда ему угрожают, даже вашему менеджеру", - добавляет Кейт Саут.

Будьте готовы к отказу. Если босс откажет вам в повышении, это еще не конец дискуссии. Спросите, можно ли вернуться к этому вопросу через полгода. "Спросите, что вы должны сделать, чтобы через шесть месяцев ответ на этот вопрос стала положительным", - советует Поллак.

Сделайте это позже: Продолжайте улучшать свой имидж. "Продолжайте демонстрировать свой профессионализм, потому что если вы не получили вознаграждение, вы должны создать более прецедентов вашей успешной работы, которые в следующий раз вы сможете использовать в качестве аргумента", - объясняют эксперты.

Действуйте разумно: Заведите себе наставника. Одним из самых полезных ресурсов для вашей будущей карьеры является профессионал в сфере вашей деятельности, но с большим опытом, чем у вас.

"Это, как правило, не ваш босс, но кто-то в вашей организации, возможно, старший по возрасту, который лучше ориентируется на местности, - говорит Поллак. - Наставник может помочь вам определить время, когда лучше всего поднять вопрос о повышении зарплаты. Такие советы очень ценны", - добавляет консультант.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.