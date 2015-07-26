Переутомились на работе? Причина именно в вас

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Многие люди замечают, что их рабочая нагрузка постоянно растет

В начале своей карьеры Джереми Дейкупер стажировался в инвестиционном банке в Лондоне. В офисе считалось нормой работать сверхурочно.

После трех месяцев такой работы Джереми был полностью истощен, однако полученный опыт очень ему пригодился.

"Я отлично понял, чего хочу от своей профессиональной жизни и кем я хотел бы работать", - рассказывает Дейкупер, который сейчас занимает должность старшего финансового аналитика в компании Coca-Cola в Брюсселе.

Люди, которые всем угождают, считают, что они помогают другим, но это медвежья услуга Брэд Вертли

У него уже несколько лет трудового стажа и двое детей, которым 2 и 4 года. Джереми разработал стратегии, которые позволяют ему заканчивать работу не позднее 18:15 ежедневно.

"Я точно знаю, что важно для меня, - говорит он. - Я хочу проводить время со своими детьми, хочу услышать, как они провели свой день и рассказать им о моем".

Многие люди, которые хотели бы больше управлять своим временем, обнаруживают, что это невозможно, так как их рабочая нагрузка постоянно растет. Они - жертвы явления, которое получило название "расползание границ проекта".

Все начинается незаметно. После того как они раз или два согласились выполнить трудную задачу, их начинают беззастенчиво эксплуатировать - просят выполнить дополнительную работу, часто в выходные, поздно вечером или даже во время отпуска. И что в результате? Дополнительная нагрузка становится частью их обычной работы.

Но разве это их вина? Люди, которые постоянно попадают в ловушку дополнительной нагрузки, очевидно, не умеют устанавливать границы.

Конечно, бывают случаи, когда вы не можете отказать в просьбе, например, боссу. Но иногда вы можете и должны в ответ сказать четкое "нет".

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Опасаясь потерять работу, молодые сотрудники взваливают на себя слишком много

Брэд Вертли, консультант по вопросам лидерства, мотивации и обслуживания клиентов из Сиэтла, говорит, что избыточный труд - это часто следствие низкой самооценки. "Если вы не уважаете себя, вы перерабатываете, и, как результат, чувствуете себя уставшим", - объясняет он.

Стратегия 1: Избавьтесь от привычки угождать

Характерная черта тех, кто становится жертвой рабочего перегрузки, это желание всем угождать.

"Вы хотите, чтобы все вас любили и уважали, потому берете на себя работу других. Вы готовы стать козлом отпущения для всей команды, - говорит Брэд Вертли. - К сожалению, отнимая работу у других, вы отнимаете у них возможность учиться, расти профессионально, получать похвалу и признание и становиться увереннее в себе. Угодники считают, что они помогают другим, но на самом деле они делают медвежью услугу".

В конце концов, желание всем угождать может привести к истощению или нервному срыву, ведь сделать всех счастливыми невозможно. Осознавая чего им это может стоить, большинство людей способны укротить свое желание быть всеобщим любимцем. Они прекращают хвататься каждым выполненным заданием и начинают лучше контролировать свое рабочее время.

Стратегия 2: Попросите о помощи

Рабочая перегрузка может привести к ощущению, что дела вышли из-под контроля, и вы не можете с этим справиться. Жертвы чувствуют себя не в состоянии завершить проект, потому что объем работы растет как снежный ком.

Люди, которые постоянно перегружены работой, очевидно, просто не умеют оценить, какой объем работы можно выполнить.

Ощущение потери контроля усиливается тревогой пропустить нечто важное, потерять контроль над реализацией проекта либо допустить роковую для собственной карьеры ошибку.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Просьба о помощи является свидетельством того, что вы умеете реалистически оценивать свои силы и планировать время

Многим фрилансерам знакомо чувство, что если они откажутся от предложенного проекта, то потеряют клиента навсегда.

Неопытным работникам также бывает трудно признать, что они нуждаются в помощи, говорит Мари-Анн Рейнелл, директор по развитию в Школе педагогики и психологии Университета Наварры в Памплоне, Испания.

"Сотрудники, занимающие самые низкие позиции в командной цепочке, обычно очень опасаются потерять свое место работы. Поэтому они молча берут на себя слишком много. Но на самом деле это вызывает негативную реакцию в команде, потому что они перегружают себя, в результате чего ухудшается качество работы и страдает коммуникация в коллективе".

Рейнелл рекомендует быть честным с собой и не бояться попросить о помощи, когда это необходимо. Это, безусловно, лучше для вашей репутации, чем пытаться прыгнуть выше головы и не справиться с задачей.

То, как вы просите о помощи, также имеет большое значение. Не стоит вступать в конфронтацию, а если вам придется отказать своему боссу, надо сделать это дипломатично.

"Ваше руководство должно понимать, что вы активно работаете, готовы взяться за новые проекты и умеете находить выходы из сложных ситуаций, но вы также умеете реалистически оценивать собственные силы", - говорит эксперт.

Стратегия 3: Планирование, приоритеты, границы

Способность аргументировано отказаться от дополнительной нагрузки базируется на умении эффективно планировать свою работу и расставлять приоритеты.

Джереми Дейкупер, например, раньше оставался в офисе до семи либо восьми часов вечера, потому что так они договаривались с женой. Но все изменилось, когда появились дети. "Изменились приоритеты и соответственно график работы. Это личный выбор", - добавляет он.

Тем не менее, каждый день требует расставлять приоритеты заново. Недавно Джереми должен был выступить с презентацией перед руководителями компании, подготовка к которой могла занять неделю. Он не хотел оставаться в офисе допоздна, поэтому организовал свой график работы с учетом посвященного на подготовку презентации времени.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Если вы сможете дипломатично отказать коллегам или боссу, то не утратите доверие коллектива

"Я спрашивал у организаторов встреч насколько необходимым было мое присутствие. Если нет, я просто отменял встречу либо попытался объединить несколько встреч. Я знаю людей, которые соглашаются на все предложенные встречи, - рассказывает Джереми. - Но это неправильно, необходимо расставлять приоритеты".

Упорный труд Джереми позволил завоевать доверие коллег и, как результат, возможность регулировать рабочее время.

"Если люди доверяют вам, они понимают, что вы устанавливаете границы, однако это никак не влияет на качество вашей работы", - добавляет он.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Capital.