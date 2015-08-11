Можете ли вы отличить миллионера от миллиардера?

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Вы когда-нибудь мечтали стали миллионером или, более того, миллиардером? Те, кому это удалось, пришли к успеху благодаря уму, изобретательности и трудолюбию.

Но этими качествами обладают и многие другие люди, которым, тем не менее, далеко не всегда удается сорвать джек-пот. Что же отличает богачей от всех остальных, и есть ли разница в жизненных воззрениях миллионеров и миллиардеров?

С этим вопросом корреспондент BBC Capital обратился к посетителям и авторам сайта вопросов и ответов Quora. И вот что они написали.

Умники и умницы

Предприниматель из Кремниевой долины в США Алекс Мур знаком с несколькими миллиардерами, многими миллионерами и, конечно, с огромным количеством обычных людей. Он видит определенную разницу между ними.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Миллионеры могут относиться к жизни более практично, чтобы уйти на покой в благоприятный момент

"Миллионеры обычно очень хорошо разбираются в схемах создания активов (удачных стартапов) и знают, как эффективно занять место в таких схемах, - пишет он. - Они достаточно умны для того, чтобы понимать, какой менталитет ложится в основу того или иного бизнеса, они видят ценности, соответствующие этому менталитету, и поднимают эти ценности на свои знамена. Они набирают в команду своих талантливых друзей и развивают созданный культ. Вдобавок к этому, они считают, что мир в основном существует в заданных рамках. Он, конечно, меняется, и они видят свою роль в качестве участников этих перемен".

Миллиардеры же, по мнению Мура, считают мир "ощутимо гибким".

Такие люди зачастую создают собственные компании – они "понимают мир и хотят его основательно изменить". "Они ищут недостатки системы, находят большие пробелы и придумывают, что можно создать, чтобы воспользоваться этими возможностями", - пишет Мур.

Стивен Ту развивает эту мысль, заявляя, что миллиардеры мыслят большими категориями. "Миллиардеры понимают, как применять рычаги, как пользоваться объединенной силой коллектива, - пишет он. - А миллионеры и обычные люди в рычагах ничего не смыслят и не знают, как создать и повести за собой команду".

Белые вороны

Этот особый стиль мышления имеет свои недостатки. Карлос Торрес считает, что миллиардеры нередко становятся париями. "У миллиардеров больше общего с бездомными на улицах, чем с миллионерами. Они не укладываются в общепринятые рамки и мыслят нестандартно, - заявляет Торрес, добавляя, что миллиардерами движет в основном страсть. - О деньгах они особо не задумываются".

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Миллиардеры ищут недостатки системы, находят большие пробелы и придумывают, как воспользоваться этими возможностями

Это сказывается и на личной жизни: "Миллиардеры, с которыми я знаком, не ждут с нетерпением выходных. Они не пьют. Они работают с пяти утра до полуночи каждый день, в том числе по выходным. Просто так они с друзьями не общаются, дружба у них идет вперемешку с работой".

Миллионеры же, по словам Торреса, "могут относиться к жизни более практично, несколько сдерживать себя, чтобы не потерять свои активы и уйти на покой в благоприятный момент".

Три источника

Уэнди Чен полагает, что миллиардеров от миллионеров отличают три вещи. "Миллиардеры и очень состоятельные люди, с которыми я знакома, в совершенстве освоили все эти три аспекта, особенно последний, - пишет она. - Молодые же миллионеры пока работают над первым и вторым".

Что же это за аспекты?

Внутренний: четкое понимание цели и дисциплина для ее достижения. Межличностный: эмпатия (понимание эмоционального состояния другого человека) и способность вдохновлять людей. Внешний: понимание того, куда движется мир и как можно повлиять на его развитие.

Третий пункт, по мнению Чен, наиболее важен – миллиардеры кроят мир в соответствии со своим видением: "Они не знают страха. Готовы двигать горы, менять общепринятую культуру, добиваться принятия законов, которые помогли бы достичь их целей".

Прочитать оригинал этой статьи на английском вы можете на сайте BBC Capital.