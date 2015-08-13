Может ли смартфон разрушить карьеру?
Недавно я была на мероприятии, где выступал ведущий политический лидер. К моему удивлению, во время его речи несколько человек беззастенчиво смотрели в свои смартфоны. А один из моих соседей по столику вообще встал и объявил, что ему нужно идти на встречу. Если только эта встреча была не с главой государства, он повел себя невежливо. Как в такой ситуации этика взаимодействует с этикетом?
На шкале плохого поведения в бизнесе уйти в момент разговора - не такой страшный грех, как украсть деньги или дать взятку. И все же это неприемлемо, и ставит под сомнение рассудительность этого человека.
Тот, кто бесстыдно разрушает публичное мероприятие, демонстрирует, что думает только о себе. Это не та черта, которая будет способствовать общению на рабочем месте.
Людей, которые постоянно проверяют свой телефон, становится все больше. Это особая каста, которая игнорирует других присутствующих в комнате и прячется в цифровом мире. Они достают смартфоны во время рабочих встреч, обедов с единственным собеседником или онлайн-конференций. Такое поведение как бы говорит собеседнику: ты не настолько важен для меня, как тот, кто только прислал сообщение.
Этика и этикет тесно переплетены в деловом мире. "Это правила поведения, которые способствуют честности, искренности и уважению к людям, а также к самим себе", - комментирует Нэнси Лисс, сотрудница нью-йоркской консалтинговой фирмы Nel Associates LLC, которая занимается подбором кадров для новых компаний.
Вот почему многие собеседования на руководящие должности устраивают в реальной жизни - во время игры в гольф или ужина. В такой ситуации легко увидеть этикет человека в действии - как он ведет счет в гольфе? Не забыл ли оставить чаевые официанту или парковщику?
У авторов рекомендательных писем также спрашивают об умении кандидата вести себя в повседневной жизни, что помогает понять черты его характера и знание этикета.
Поведение участников конференции во время выступлений других докладчиков является одним из таких испытаний. Если они постоянно смотрят в телефоны или встают во время доклада, то демонстрируют неуважение к докладчику, а также рискуют своей репутацией.
Впрочем, существуют исключения. Бывают настоящие чрезвычайные ситуации, как личные, так и связанные с работой, которые заставляют людей срочно покинуть встречу или постоянно проверять сообщения.
Если вы знаете, что встречу, возможно, придется покинуть преждевременно, лучше сесть недалеко от выхода. А по телефону надо разговаривать тихо и недолго. Очень вежливо было бы предупредить собеседников заранее - "Простите, но я жду звонка от медсестры школы моего ребенка".
Если вы организатор мероприятия, то можете попросить присутствующих выключить телефоны, а тем, кому надо уйти раньше, предложить сесть у выходов. Надпись с таким предупреждением можно разместить на столе регистрации или объявить его перед докладами.
Если во время мероприятия вы оказались рядом с грубияном, неуместно учить его правилам поведения, это может внести еще больший хаос. Просто запомните, как отвратительно выглядит такое поведение со стороны, и убедитесь, что вы и сами так не сделаете в следующий раз. Ведь профессиональной репутации это пользу не принесет.
"Я надеюсь, что господин, который так невежливо прервал конференцию, не встретится вам в профессиональной или жизненной ситуации, - отвечает Нэнси Лисс автору вопроса. - Уверена, вы хорошо его запомнили".
Work Ethic (Рабочая этика) - колонка на BBC Capital, в которой мы рассматриваем вопросы профессиональной этики или межличностных отношений.
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