Может ли смартфон разрушить карьеру?

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Недавно я была на мероприятии, где выступал ведущий политический лидер. К моему удивлению, во время его речи несколько человек беззастенчиво смотрели в свои смартфоны. А один из моих соседей по столику вообще встал и объявил, что ему нужно идти на встречу. Если только эта встреча была не с главой государства, он повел себя невежливо. Как в такой ситуации этика взаимодействует с этикетом?

На шкале плохого поведения в бизнесе уйти в момент разговора - не такой страшный грех, как украсть деньги или дать взятку. И все же это неприемлемо, и ставит под сомнение рассудительность этого человека.

Тот, кто бесстыдно разрушает публичное мероприятие, демонстрирует, что думает только о себе. Это не та черта, которая будет способствовать общению на рабочем месте.

Людей, которые постоянно проверяют свой телефон, становится все больше. Это особая каста, которая игнорирует других присутствующих в комнате и прячется в цифровом мире. Они достают смартфоны во время рабочих встреч, обедов с единственным собеседником или онлайн-конференций. Такое поведение как бы говорит собеседнику: ты не настолько важен для меня, как тот, кто только прислал сообщение.

Во время собеседования работодатель может проверить, насколько вы знакомы с правилами делового этикета

Этика и этикет тесно переплетены в деловом мире. "Это правила поведения, которые способствуют честности, искренности и уважению к людям, а также к самим себе", - комментирует Нэнси Лисс, сотрудница нью-йоркской консалтинговой фирмы Nel Associates LLC, которая занимается подбором кадров для новых компаний.

Вот почему многие собеседования на руководящие должности устраивают в реальной жизни - во время игры в гольф или ужина. В такой ситуации легко увидеть этикет человека в действии - как он ведет счет в гольфе? Не забыл ли оставить чаевые официанту или парковщику?

У авторов рекомендательных писем также спрашивают об умении кандидата вести себя в повседневной жизни, что помогает понять черты его характера и знание этикета.

Поведение участников конференции во время выступлений других докладчиков является одним из таких испытаний. Если они постоянно смотрят в телефоны или встают во время доклада, то демонстрируют неуважение к докладчику, а также рискуют своей репутацией.

Впрочем, существуют исключения. Бывают настоящие чрезвычайные ситуации, как личные, так и связанные с работой, которые заставляют людей срочно покинуть встречу или постоянно проверять сообщения.

Копирайт изображения Getty Image caption Телефон на свадьбе?

Если вы знаете, что встречу, возможно, придется покинуть преждевременно, лучше сесть недалеко от выхода. А по телефону надо разговаривать тихо и недолго. Очень вежливо было бы предупредить собеседников заранее - "Простите, но я жду звонка от медсестры школы моего ребенка".

Если вы организатор мероприятия, то можете попросить присутствующих выключить телефоны, а тем, кому надо уйти раньше, предложить сесть у выходов. Надпись с таким предупреждением можно разместить на столе регистрации или объявить его перед докладами.

Если во время мероприятия вы оказались рядом с грубияном, неуместно учить его правилам поведения, это может внести еще больший хаос. Просто запомните, как отвратительно выглядит такое поведение со стороны, и убедитесь, что вы и сами так не сделаете в следующий раз. Ведь профессиональной репутации это пользу не принесет.

"Я надеюсь, что господин, который так невежливо прервал конференцию, не встретится вам в профессиональной или жизненной ситуации, - отвечает Нэнси Лисс автору вопроса. - Уверена, вы хорошо его запомнили".

Work Ethic (Рабочая этика) - колонка на BBC Capital, в которой мы рассматриваем вопросы профессиональной этики или межличностных отношений.

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