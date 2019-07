Тайные музыкальные пристрастия Дэвида Боуи

Копирайт изображения Jimmi King

Всего за пару дней до смерти Дэвида Боуи в свет вышел его 28-й студийный альбом. За свою карьеру легендарный музыкант успел поработать и подружиться с удивительно большим количеством ярких талантов, подчеркивает музыкальный критик Chicago Tribune в своей статье, опубликованной 8 января, незадолго до кончины Боуи.

Он принимал множество обличий: был Человеком, продавшим мир, и Человеком, упавшим на Землю. Изможденным Белым Герцогом, Зигги Стардастом и Безумным Парнем (он же - Алладин Разумный). А для альбома Scary Monsters он превратился в белолицего Пьеро.

Выдуманные им персонажи всегда исправно работали на привлечение внимания, но при этом каждая его сценическая инкарнация отличалась музыкальной глубиной и создавалась под влиянием творчества самых разных артистов.

На последнем альбоме Blackstar он работал с джазовым квартетом, возглавляемым саксофонистом Донни Маккаслином - за несколько минувших лет тот стал заметной звездой клубной сцены в Нью-Йорке, где жил Боуи.

Квартет Маккаслина создает на альбоме темную музыкальную атмосферу с открытыми трактовками, временами заставляющую совершенно забыть о рокерских корнях Боуи.

Для 69-летнего музыканта это был смелый шаг, но таких шагов он сделал в своей жизни множество.

Он нередко заимствовал у относительно малоизвестных музыкантов, делал им рекламу и налаживал мосты между далекими друг от друга жанрами.

Копирайт изображения Rex Image caption В свое время Боуи позаимствовал имя у Легендарного Ковбоя Стардаста, пионера стиля сайкобилли из Техаса - и стал Зигги Стардастом

Кто же они, эти необычные или недооцененные вдохновители, и как Дэвид Боуи рекламировал их музыку?

Начинать рассказ об этом нужно с Легендарного Ковбоя Стардаста (Legendary Stardust Cowboy), техасского пионера стиля сайкобилли, чей сингл 1960-х годов Paralyzed Боуи неоднократно упоминал в своих интервью.

Он вполне точно характеризовал этот трек как "ужасающую какофонию", но восторгался удивительной целеустремленностью исполнения.

Позднее он позаимствовал часть псевдонима Ковбоя, когда создавал своего Зигги Стардаста.

Талантливые новички

В течение 1970-х Боуи использовал свою популярность, чтобы сообщать миру о тех, кто ему нравился.

Он любил малоизвестную в то время группу Velvet Underground - и записал кавер на их песню I’m Waiting for the Man, а также спродюсировал сольный альбом Лу Рида Transformer, принесший тому славу.

Копирайт изображения Getty Image caption Боуи был продюсером двух альбомов фронтмена Stooges Игги Попа - The Idiot и Lust for Life

Потом он подружился с лидером еще одной талантливой, но неудачливой группы - с Игги Попом из Stooges, был продюсером его двух знаковых дисков, The Idiot и Lust for Life, и даже играл на клавишных во время его тура.

Боуи нравился и еще один молодой автор того времени - парень из Нью-Джерси по имени Брюс Спрингстин.

Дебютный альбом Спрингстина Greetings from Asbury Park оказался коммерчески провальным, но Боуи полюбил его образные уличные песни. На две из них - Growin’ Up и It’s Hard to Be a Saint in the City - он записал каверы и даже (во втором случае) пригласил на запись самого Спирингстина.

Впрочем, широкая публика услышала эти треки лишь по прошествии нескольких лет.

В период, когда Боуи играл в созданном им стиле "пластикового соула", он обратил внимание на молодого певца и автора Лютера Вандросса, совместно с которым написал альбом Young Americans.

Копирайт изображения Getty Image caption Дэвид Боуи во время выступления в Сиднее в ходе тура Glass Spider

Вандроссу была отведена заметная роль в вокальных аранжировках Боуи, и он получил от мэтра немало ценных уроков.

Однажды Вандросс рассказал мне: "Во время турне Боуи каждый вечер отправлял меня петь с его группой по пять моих песен для разогрева. Ежевечерне по 45 минут я выслушивал вопли зала "Боуи!" Я сказал ему: "Слушай, старик, ты уж лучше просто дай мне яду, если хочешь моей смерти, но не посылай меня туда опять".

А он ответил: "Я даю тебе шанс разобраться в том, кто ты такой. Что они там кричат - неважно. Важно то, что ты делаешь".

Через несколько лет Вандросс стал звездой.

Под знаком Боуи

В конце 1970-х годов, когда Боуи записывал свою знаменитую трилогию берлинских альбомов Low, Heroes и Lodger, он вновь работал на стыке нескольких, на первый взгляд никак не связанных, музыкальных стилей - в тандеме со своим новым другом Брайаном Ино, ранее выступавшим с группой Roxy Music.

Вместе с продюсером Тони Висконти они слили воедино стиль хитов евродиско (такие как I Feel Love Донны Саммер и Джорджо Мородера), теплый германский арт-рок Kraftwerk и Harmonia и агрессию панка.

Копирайт изображения Getty Image caption В конце 1970-х Боуи использовал в своей музыке элементы евродиско и германского арт-рока

В 1979 году Боуи пригласил авангардных певцов и мастеров перфоманса Клауса Номи и Джои Ариаса поучаствовать в его выступлении в эфире американской телепрограммы Saturday Night Live, где среди декораций был и игрушечный розовый пудель с телевизором в пасти.

Отчасти благодаря связям с Боуи Номи начал записываться, но эта фаза его карьеры продлилась недолго: в 1983 году он скончался.

В последующие десятилетия Боуи записывался с такими грандами, как Мик Джаггер, Queen, Найл Роджерс и Бинг Кросби.

Но на фоне мейнстримовых коммерческих проектов он продолжал свои творческие поиски. Он работал с Моби во времена, когда к тому еще не пришел большой успех, а также представил миру турецкого мультиинструменталиста Эрдала Кызылчая, джазового трубача Лестера Боуи, тяжеловеса драм-н-бэйса Голди, гитаристов Эдриана Белью и Ривза Гэбрелса.

Копирайт изображения Getty Image caption Дэвид Боуи и Эрик Клэптон в Лондоне на вручении музыкальных наград (1995 год)

Дэвид Боуи мог бы вести спокойную безбедную жизнь, разъезжая по мировым турне со своими большими хитами времен 1970-х, но его карьерой всегда руководило в первую очередь музыкальное любопытство. Поэтому не стоит удивляться очередным экспериментам на его последнем альбоме Blackstar.

В начале 1990-х, во время его первых и последних гастролей с коллекцией лучших хитов, Боуи сказал: "Я уверенно подвергаю себя изменениям. Двигаться вперед куда веселее, чем смотреть назад - поэтому я обожаю делать финты ушами".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке можно на сайте BBC Culture.