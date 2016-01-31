Как договориться о гонораре за работу?

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Вопрос: Когда получаю почасовую оплату за работу, я стараюсь выполнять ее как можно медленнее. А если у меня фиксированный гонорар - в моих интересах закончить работу побыстрее. Интересы работодателя в обоих случаях не совпадают с моими. Существует ли способ преодолеть эти противоречия так, чтобы обе стороны остались довольны?

Ответ: Важно не начинать переговоры с мнением, что другая сторона пытается использовать вас. Не менее важно и самому вести себя этично, не злоупотреблять доверием партнера. Это касается описываемой вами ситуации, то есть расчета компенсации таким образом, что в выигрыше остается только одна сторона.

Есть существенная разница между попыткой продать клиенту больше ваших услуг - грамотная маркетинговая стратегия - и преднамеренным затягиванием выполнения задачи, что уже больше напоминает мошенничество.

"Последнее строго запрещено", - говорит Клэр Штайхен, бизнес консультант из Нью-Йорка.

С другой стороны, ваш клиент должен осознавать, что включает в себя выполнение определенной задачи и сколько времени на это потребуется.

Очень важно объяснить, почему вы настаиваете именно на такой оплате, из чего состоит ваш гонорар. "Когда люди умеют четко объяснить, из чего складывается стоимость их услуг, по каким принципам их работу оплачивали другие клиенты, проблем быть не должно", - добавляет Клэр Штайхен.

Вспомните оплату, которую вы получали, работая на других клиентов, и оцените, сколько времени нужно на эту работу, советует эксперт: "Надо осознавать объем работ и корректировать ожидания заказчика".

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Новому клиенту надо сначала четко разъяснить, из чего состоит ваш гонорар, чтобы избежать неприятных сюрпризов с обеих сторон. Если возникают проблемы, надо вести себя по-взрослому и обсуждать все сложные моменты и недоразумения, а не избегать этого.

Если вы не вполне уверены, сколько времени и усилий предусматривает работа, договаривайтесь о фиксированной плате за готовый проект. Если после того, как вы выполнили его наилучшим образом, клиент требует существенных изменений или доработок, объясните, что вы ожидаете почасовой оплаты за дополнительную работу. Таким образом, этические и финансовые интересы каждой стороны будут равными: все будут хотеть, чтобы работа была выполнена как можно быстрее и эффективнее.

Одна из проблем, с которой вы можете столкнуться, - это расширение проекта, когда работа начинает требовать больше времени, чем планировалось, из-за того, что объем задач увеличивается. Если вы попали в такую ситуацию, вы должны немедленно связаться с клиентом и продемонстрировать, что объем заказа увеличивается, а это будет означать пересмотр гонорара.

Вы должны доказать на конкретных примерах, что происходит именно так. Необходимо отслеживать, сколько времени вам нужно для выполнения каждого этапа работы, а также фиксировать все переговоры с клиентом, во время которых он просит выполнить больше, чем ожидалось изначально.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.