У босса есть фаворит, но это не вы: что делать?

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Что делать, если ваш руководитель окружает себя фаворитами, а вы не попали в их число?

Карл Мур вспоминает, как впал в немилость у своего босса.

В то время он работал менеджером в компании IBM в Торонто, и однажды в их отдел пришел новый сотрудник. До этого Карл был в узком кругу "приближенных к шефу лиц", но вдруг ситуация кардинально изменилась. В результате определенной офисной политики новый работник стал правой рукой руководителя.

Приблизительно через год солнце вновь засияло на моей улице Карл Мур, профессор

"И вскоре я оказался на скамейке запасных", - рассказывает г-н Мур, ныне профессор на факультете менеджмента им. Рамона Десотеля в Университете МакГилла в Монреале. Это не было приятным опытом и, конечно, сделало работу в этом коллективе сложнее, добавляет Карл Мур.

Стоит ли беспокоиться, если вы никогда не были любимцем руководителя? Ведь подхалимов мало кто любит.

В конце концов Мура вернули в круг избранных. Но понадобилось некоторое время, пока "новый любимец подвинулся на пьедестале". Главное, что Мур вернул расположение босса упорным трудом, сделав несколько важных вещей, которые принесли успех его руководителю. "Приблизительно через год солнце вновь засияло на моей улице", - добавляет он.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Результатом определенной офисной политики может стать появление фаворитов

Когда без всякой причины вы вдруг впадаете в немилость у своего руководителя, с этим трудно смириться. Но важно понимать, что это не навсегда. И вот некоторые советы, как улучшить неприятную ситуацию.

Помогите своему боссу

Подумайте, что именно нужно вашему боссу, чтобы добиться успеха и хорошо выглядеть в глазах своих руководителей. Найдите способ помочь ему в этом.

"Всем без исключения руководителям нравится, когда работники способствуют выполнению их главных профессиональных задач, - говорит Мур. - Если вы поймете, какие три первых пункта стоят на повестке дня вашего руководителя, и если вам удастся реализовать хотя бы один из них, ваши акции, бесспорно, взлетят вверх".

Иногда это может быть совсем несложно. Узнайте о приоритетах руководства и попробуйте реализовать хотя бы один из них, рекомендует профессор Мур.

Босс как клиент

Не стоит винить себя Эндрю Виттман, управляющий партнер консалтинговой компании

Эндрю Виттман, бывший морской пехотинец, полицейский и федеральный агент, считает необходимым изменить свое отношение к работе.

"Независимо от того, где вы работаете или на кого, если вы начнете относиться к руководителю как к клиенту, а не боссу, все будет иначе, - отмечает г-н Виттман, ныне управляющий партнер консалтинговой компании Mental Toughness Training Center в Южной Каролине. - Вы получите контроль над ситуацией. Вы больше не подчиненный, вы предоставляете вашей компании профессиональные услуги. Ваше руководство - это клиент, и вы обслуживаете его по высшему классу".

Не стоит винить себя, или зацикливаться на мысли, что босс вас больше не любит, советует Виттман. Если вы начинаете постоянно копаться в себе, вы лишаетесь возможности двигаться вперед.

"Если вы сосредоточитесь на том, чтобы удовлетворить профессиональные потребности босса и помочь ему или ей получить похвалу своего руководства, вы почувствуете, что справедливо заслужили звание фаворита", - отмечает Виттман. В результате вы начнете мыслить более критически, сможете лучше сосредоточиваться на решении проблем, и ваш руководитель не сможет этого не заметить.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Вернуть благосклонность босса - возможно

Близкое окружение

Если вы не нравитесь своему боссу, это еще не значит, что другие люди также будут относиться к вам плохо.

Если вас ценят в коллективе, это обязательно повлияет и на отношение руководителя Вики Оливер, автор книги "Плохие боссы..."

"Попробуйте установить хорошие отношения с сотрудниками, которые входят в ближний круг вашего босса, - советует Вики Оливер, автор книги "Плохие боссы, сумасшедшие коллеги и другие офисные идиоты". - Иногда, если любимец руководителя поет вам дифирамбы, отношения с самим боссом могут также улучшиться".

Но главное научиться сотрудничать с людьми. "Если вас ценят в коллективе, это обязательно повлияет и на отношение руководителя", - добавляет специалист.

Тонкая грань

Тем не менее, не стоит лезть из кожи вон, чтобы угодить руководителю. Это возмущает коллег. Когда босс неудачно шутит, а вы хохочете громче всех в офисе, это уже откровенный подхалимаж, говорит г-жа Оливер.

Копирайт изображения iStock Image caption Не стоит лезть из кожи вон, чтобы угодить руководителю

"Но если вы предлагаете решение проблемы, которое больше никому не пришло в голову, вы просто демонстрируете свой профессионализм, - говорит специалист. - А если к тому же вы умеете тонко похвалить коллег и признать, что они тоже помогли вам прийти к удачному решению, вы наберете очки в глазах как руководства, так и всей команды".

Альтернативы есть

К счастью, сегодня мало кто оказывается привязанным к одному рабочему месту на всю жизнь. Итак, вы не будете работать на этого человека целую вечность.

Очевидно, оказаться под руководством босса, который окружает себя фаворитами, даже если на время вы и станете одним из них, не лучший вариант. Но, тем не менее, не стоит отчаиваться. Продолжайте упорно работать, вести себя профессионально и демонстрировать, что клиенты, компания и коллектив вам не безразличны.

"В то же время можно попробовать поработать в другом направлении и найти место, где руководитель умеет подбодрить и вдохновить своих сотрудников. В таких условиях легче сосредоточиться на рабочих задачах и расти профессионально", - добавляет Карл Мур.