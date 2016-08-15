Не спрашивайте меня, кем я работаю

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Почему, едва познакомившись с человеком, мы сразу интересуемся, кем он работает? Это может свидетельствовать о нездоровом отождествление личности с ее работой, считает обозреватель BBC Capital.

В первые несколько минут разговора с новым знакомым у Ясаман Хаджибаши обязательно спрашивают, чем она зарабатывает себе на жизнь.

На этот вопрос женщина никогда не дает прямого ответа.

Конечно, она могла бы вспомнить свою степень MBA из Гарвардской школы бизнеса, и рассказать, что является одной из топ-менеджеров крупнейшей южноафриканской финансовой группы Barclays Africa Group.

Но вместо этого руководитель отдела информационных технологий из Йоханнесбурга никогда не рассказывает о своей работе. Она пытается таким образом отделить свою профессиональную личность от того, кем является за пределами офиса.

"Я хотела бы, чтобы люди сначала узнали меня, прежде чем они узнают о моей должности и регалиях", - объясняет женщина.

"Это такое небольшое испытание - я хочу узнать, будут ли они уважать меня просто так", - добавляет Ясаман Хаджибаши.

Многие люди отождествляют свою личность с профессиональной деятельностью. Впрочем, консультанты по вопросам карьеры отмечают, что даже тем, кто достиг значительных высот в карьере, в общении вне работы стоит отделять собственное "я" от профессиональных заслуг.

Копирайт изображения iStock Image caption Чем меньше у нас интересов вне работы, тем больше мы от нее зависим

Такой подход помогает легче пережить потерю работы, завязать больше интересных знакомств вне профессии, а также почувствовать, что вас уважают независимо от вашей высокой должности и достижений.

Но поскольку в современном мире от работников требуют все большей преданности работе, многим становится довольно трудно отделить свою личность от профессиональной деятельности.

В конце концов это может негативно влиять на самочувствие человека, считает Аль Джини, профессор деловой этики из Университета Лойолы в Чикаго и автор книги "Моя работа, моя личность".

"Чем меньше у нас интересов вне работы, тем больше мы от нее зависим. И если мы ее вдруг теряем, это кажется концом всего", - отмечает Аль Джини.

Когда в первые минуты знакомства вас спрашивают о роде вашей деятельности, собеседник наверняка пытается определить ваш социальный статус. Это напоминает, как в некоторых азиатских культурах общество интересуется в первую очередь тем, кто ваши родители и как они богаты, а уже потом вашими собственными заслугами, отмечает Хо Ши Вай, психолог и директор компании Counselling Place из Сингапура.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Когда вас спрашивают, чем вы занимаетесь, собеседник наверняка пытается определить ваш социальный статус. Не позволяйте навешивать на себя ярлыки

Такие вопросы могут вызвать ложное чувство собственного достоинства или отождествить вас с должностью, с которой вы мечтаете уйти. "Не попадайте в ловушку, считая, что ваши дипломы и награды определяют, кто вы есть на самом деле", - добавляет Хо Ши Вай.

Я - не только моя работа

Создание многогранной личности является очень важным в непрофессиональном общении.

Когда вам есть, о чем поговорить с друзьями и членами семьи кроме работы, вы строите необходимый барьер между профессиональной жизнью и своей социальной личностью, отмечает Сьюзан Краусс Витбурн, профессор психологии из Университета штата Массачусетс в городе Амхерст в США.

Тем, кто своей работой доволен, нужно приложить больше усилий, чтобы отделить свое "я" от профессиональной деятельности.

Копирайт изображения iStock Image caption Те, кто связывают свою индивидуальность преимущественно с профессиональной деятельностью, переживают потерю работы гораздо острее

Если вы получаете настоящее удовольствие от того, чем занимаетесь профессионально, или от общения с коллегами, разделить профессиональную и личную жизнь будет сложнее, чем тем, кто работает только ради статуса и денег.

Путь к многогранной личности

По крайней мере, вы можете представить себя как человека с определенными профессиональными навыками, а не как сотрудника конкретной компании, отмечает Франсуа Домар, ІТ-менеджер из Сан-Франциско. С тех пор, как Домар перешел из Microsoft в более демократичный Apple, а затем занял должность в малоизвестной фирме, он больше не вспоминает при знакомстве свои официальные должности и компании, где он работал.

Благодаря смене рабочих мест ему удалось создать более последовательный образ своей личности, особенно в глазах тех, кто не следит за его карьерным развитием. На вопрос о роде своей деятельности он обычно отвечает, что "обеспечивает связь", намекая таким образом на свой опыт в области продаж.

"На кого я работаю - вопрос второстепенный", - добавляет он.

Для многих людей очень важно найти себя в деятельности, не связанной с работой, подчеркивает Витбурн, которая уделяет несколько часов в неделю своему хобби - рукоделию.

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Рукоделие или любое другое хобби необходимы для гармоничного времяпрепровождения вне работы

"Такие увлечения очень важны, вы не должны считать их ерундой", - говорит женщина. Часто, когда работа начинает отбирать много времени, люди сразу бросают свои хобби, но это неправильно. Не стоит оставлять в приоритете только карьеру.

Несмотря на успешную карьеру и интересную работу, Ясаман Хаджибаши не ограничивает свою жизнь только профессиональными интересами. Ее чрезвычайно разнообразный круг общения - мамы-домохозяйки, учителя, предприниматели - позволяет ей не отождествлять себя исключительно с профессиональной деятельностью.

Она редко обсуждает свою работой с друзьями, поскольку для тех, кто не работает в этой области, это очень сложная техническая тема.

Общение на другие темы с различными людьми дает ей ощущение своей настоящей индивидуальности. "Время, которое я провожу с этими людьми, помогает мне отключиться от работы", - добавляет женщина.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.