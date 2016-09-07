Жизненные уроки, которые нужно усвоить до 30

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Не тратьте жизнь впустую, когда вам двадцать лет. Суровую школу жизни лучше пройти как можно раньше, считают пользователи сайта Quora.

Двадцать лет - лучшее время, чтобы забыть обо всех заботах и наслаждаться жизнью с коктейлем в руке? А может, именно сейчас стоит усвоить важнейшие жизненные уроки?

Корреспонденты BBC Capital обратились к сайту Quora с вопросом, чему нужно научиться до 30.

Виртуальные друзья?

Макс Люкоминский, директор по маркетингу компании Sliceplanner, считает крайне важным осознать, что "онлайн друзья - это фальшивые друзья".

"К сожалению, многим из них нет до вас никакого дела, они не придут на помощь в трудную минуту", - считает он.

Он добавляет, что лучшими инвестициями в будущее является опыт и пережитые эмоции.

Традиционные показатели успеха - дорогие автомобили и дома - уже утратили свою актуальность.

Уязвимость

Участница форума Чарити Джонсон советует осознать свои слабые места.

И лучше сделать это как можно раньше, потому что окружающие не преминут этим воспользоваться.

Универсального рецепта нет

"Волшебных советов, которые сделают вас успешным в одну ночь, нет, - пишет Юрий Крумане. - Вы должны постоянно работать над своим имиджем, уметь продать себя каждому человеку, встретившемуся на вашем пути, быть хорошим рассказчиком и убеждать любую аудиторию".

Если мечтаете о большом будущем, научитесь четко выражать мнение

Еще одна беспощадная правда: чтобы овладеть определенными навыками, потребуется гораздо больше времени, чем кажется.

Быть просто осведомленным - недостаточно, особенно, когда вас окружают талантливые и целеустремленные люди, у которых за спиной годы учебы.

Если мечтаете о большом будущем, научитесь четко выражать мнение.

"Занятые люди не выносят разговоров ни о чем, - пишет Крумане. - Изложите свою идею и двигайтесь дальше".

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Придут ли ваши виртуальные друзья на помощь в трудную минуту? Пользователь Quora Макс Люкоминский считает, что нет

Испытайте себя

Двадцать лет - лучшее время, чтобы испытать пределы своих возможностей.

По мнению Стефана Паппа, это поможет вам научиться контролировать импульсивные желания.

"Если вы сделаете это в юности, то вряд ли будете сожалеть об упущенных возможностях в более зрелом возрасте, - считает пользователь форума. - Я знаю многих сорокалетних, которые пытаются наверстать упущенное в молодые годы".

20 лет - лучшее время, чтобы испытать пределы своих возможностей

Аспирант-нейробиолог Ник Джонсон пишет, что самая сложная задача в 20 лет - это научиться ориентироваться в противоречивых советах, которые вы получаете отовсюду. То вам говорят, что "ты должен делать все сам", то уверяют, что "настоящие друзья всегда помогут в беде".

Советы, конечно, вещь полезная, но только тогда, когда они нужны, и когда их дает тот, кто мудрее вас, добавляет Джонсон.

Самое сложное - это выбрать свой путь.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Capital.