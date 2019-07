Satisfaction: пісня, яка створила "Роллінг Стоунз"

Копирайт изображения REX

Пісня (I Can’t Get No) Satisfaction стала візитною карткою "Роллінг Стоунз", класикою року і гімном цілої епохи.

Вона перетворила нас зі звичайного бенду, яких сотні, на величезних монстрів музикального світу – Мік Джаггер

Вона посідає друге місце у списку найкращих пісень всіх часів за версією журналу Rolling Stone і надихнула на кавери багатьох музикантів - від Брітні до Devo. У чому загадка її успіху?

6 червня Satisfaction виповнилося 50 років. Вона на слуху вже так довго, що здається такою ж невід'ємною частиною життя, як повітря. Вона з'являється на радіо так само часто, як і півстоліття тому, і ми майже підсвідомо починаємо підспівувати її з перших акордів.

Хіт, що пережив свій час, Satisfaction стала поворотним пунктом у кар'єрі "Роллінгів" та в історії рок-н-ролу взагалі. Гурт все ще виконує її на концертах, частково тому, що фанати шалено вимагають цього.

"Це пісня, яка справді створила "Роллінг Стоунз", – заявив колись Мік Джаггер в інтерв'ю журналу Rolling Stone. - Вона перетворила нас зі звичайного гурту, яких сотні, на величезних монстрів музикального світу".

Копирайт изображения Getty Image caption "Роллінґ Стоунз" у Нью-Йорку

Що робить цю композицію особливою серед безлічі хітів гурту? І чому так багато видатних музикантів, від Арети Франклін до Devo і Брітні Спірз, побажали переспівати її?

Історія створення Satisfaction починається під час туру "Роллінг Стоунз" по Америці у 1965 році. Кіт Річардс прокинувся в готелі у Флориді і побачив на столику біля ліжка касету. Він згадав, що минулої ночі підвівся і записав на магнітофон акустичний риф і приспів.

Кілька днів по тому Мік Джаггер завершив текст пісні, і гурт зробив першу спробу записати акустичну версію композиції у чиказькій студії Chess Studios. Версія на електрогітарі була створена трохи пізніше у студії RCA в Голлівуді.

Кіт уявляв, що початок композиції зіграють на трубі на зразок "Dancing in the Street" вокального гурту Martha & the Vandellas, але в більш грубій тональності. Цього ефекту вдалося досягнути завдяки гітарному процесору Gibson, який дістав клавішник "Роллінгів" Іен Стюарт.

Перевантажена гітара Річардса ревіла з динаміків, а Джаггер викрикував кожний склад ніби звинувачення усьому суспільству та його споживацьким цінностям. З його слів сочилися отруйний сарказм і неприховані низькі бажання поганого хлопчиська.

Справа смаку

Відомі пуристи блюзу, "Роллінг Стоунз" лише починали писати власні пісні, і Satisfaction миттєво стала хітом. За декілька тижнів після виходу вона очолила хіт-паради США і залишалася на перших сходинках протягом всього літа 1965 року.

Відверті сексуальні натяки в тексті пісні змушували нервуватися радіо-продюсерів, але ніяк не завадили неймовірному успіху синглу. Фраза Джаггера I'm tryin' to make some girl ("я намагаюся звабити якусь дівчину". – Ред.) була заборонена цензурою лише на одній відомій радіостанції New York City і в кількох телевізійних програмах – Shindig! та "Шоу Еда Саллівана".

Копирайт изображения Getty Image caption Мік Джаґґер та Кіт Річардс у студії, 1968

Кіт Річардс не вірив в успіх пісні. Він вважав, що вона не завершена, він все ще чув її вступні акорди на трубі. Вона також здавалося йому надто поверхневою. Але слухачі вирішили інакше.

У своїй автобіографії Кіт Річардс також згадує визначну роль Satisfaction у створенні міфології гурту. "Я не ставлю під сумнів статус пісні як поворотного пункту в історії "Роллінгів", – пише він. - Не все і не завжди може відповідати лише вашому смаку".

Копирайт изображения Getty Image caption Лондон, 1967

Що насправді закріпило репутацію хіта всіх часів, це кавери на пісню, зроблені кумирами "Роллінг Стоунз". Легенда соула Отіс Реддінг ніби прочитав думки Кіта – у його версії Satisfaction вступний риф виконується на трубі. Як і багато інших слухачів, він мав певні труднощі з розумінням деяких слів Джаггера, тому замінив їх, та це не вплинуло на успіх кавера.

Коли Реддінг виконав свою шалену інтерпретацію пісні на Фестивалі поп-музики у Монтереї в 1967 році, він відкрив Satisfaction новій аудиторії слухачів.

Ще один кавер на пісню створила у 1968 році Арета Франклін і спродюсував Джеррі Векслер. Ця піано-версія хіта привела Satisfaction у церкву і знову забезпечила їй верхні сходинки хіт-парадів.

Квінтесенція року

Десятиліття по тому, коли Ролінгів та інших класиків року посунули панки 80-тих, Satisfaction вистрелила знову. Нервовий кавер на пісню від огайського гурта Devo зайняв центральне місце в їх дебютному альбомі Q: Are We Not Men? A: We Are Devo!

"Ця пісня – квінтесенція року", – сказав Марк Мазерсбо, гітарист гурту. Перед тим, як випустити кавер, Devo зіграли його Джаггеру. "Через півхвилини він підстрибнув і почав танцювати. А потім сказав – це моя улюблена версія пісні!"

Нещодавні версії пісні ще більше розширили діапазон її інтерпретації. Американська співачка Кет Пауер у 2000 році зробили з неї гітарну елегію, сповнену розпачу та самотності.

Копирайт изображения Getty Image caption MTV Video Music Awards, 2000

А Брітні Спірз за допомогою продюсера Родні Джеркінса запропонувала фанковий рімейк Satisfaction. Тут, звісно, не обійшлося без маркетингового ходу. Брітні намагалася поширити свою аудиторію за межі тинейджерів і потребувала більш зрілого звуку.

(I Can’t Get No) Satisfaction була гімном молоді, яка кидає виклик старшому поколінню і його поглядам.

1969 року Джаггер присягнув, що ніколи не буде виконувати цю пісню у 50. Сьогодні йому 71, а Satisfaction завершує кожний концерт американського турне "Роллінг Стоунз". Пісня продовжує жити, навіть попри передрікання самих "Роллінгів".

