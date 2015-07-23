Что национальные флаги говорят о характере нации?

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Новая Зеландия готовится изменить дизайн своего флага. Корреспондент BBC Culture Фил Мэрсер узнавал, как представить культурную и национальную самобытность страны с помощью простого дизайна.

Как уместить все разнообразие истории, географии, культуры, политики и религии страны на маленьком клочке ткани?

Представить целую нацию на маленьком куске ткани совсем непросто

Войны, революции, политические союзы и общественные соревнования формируют цвета и формы этих наиболее экспрессивных символов национальной идентичности.

Фиджи - маленькая республика, затерянная на бескрайних просторах южной части Тихого океана, решила изменить свою национальную эмблему, чтобы лишить ее упоминаний о колониальном прошлом страны (флаг страны содержит большое изображение британского флага. - Ред.).

Вслед за Фиджи ее тихоокеанская соседка Новая Зеландия также объявила конкурс на новый флаг, который бы воплощал современную многокультурную идентичность страны, а также наследие коренных народов.

До 16 июля киви (национальное прозвище новозеландцев. - Ред.) подавали свои варианты дизайна флага в независимую комиссию, в которую вошли именитые граждане страны.

Жюри конкурса должно решить сложнейшую задачу - выбрать четырех лучших кандидатов. Окончательный выбор одного из четырех флагов новозеландцы сделают на референдуме в ноябре.

Копирайт изображения Friedensreich Hundertwasser Image caption Австрийский художник Фриденрайх Хундертвассер, который иммигрировал в Новую Зеландию, изобразил на флаге 1983 года свое видение новой родины

Во время второго обязательного тура референдума в начале следующего года граждане страны должны сделать выбор между нынешним государственным флагом или его новой версией.

Нынешний флаг Новой Зеландии - это колониальное изображение британского Юнион Джека на синем фоне с четырьмя красными звездами, которые символизируют созвездие Южного Креста.

Идею разработать новый государственный символ новозеландцы восприняли с большим энтузиазмом - комиссия получила тысячи вариантов флага, каждый из которых будут тщательно рассматривать, пока список не сократится до четырех лучших дизайнов.

Нация иммигрантов

Среди проектов, представленных в конкурсную комиссию, также и известен флаг Кору австрийского архитектора и художника Фриденсрайха Хундертвассера, который подолгу жил в Новой Зеландии с 1970-х до своей смерти в 2000 году. В основе зелено-белого дизайна - традиционная округлая эмблема маори - кору, символизирующая собой развернутую ветвь папоротника.

Майк Саммерфильд, который вместе с 20 другими участниками конкурса выступает именно за дизайн австрийского художника, говорит, что взгляд Хундертвассера на культуру страны с точки зрения иммигранта очень важен для коренных жителей.

Вот что он пишет на официальном сайте конкурса флага: "В глобальном историческом масштабе почти каждый гражданин Новой Зеландии является иммигрантом. Флаг Хундертвассера рассказывает историю иммигранта, который обрел в Новой Зеландии свой дом и подарил ей эмблему, воплощающую его видение культуры страны".

Копирайт изображения Otis Frizzell Image caption В основе дизайна Отиса Фриззеля из Окленда - фольклорные мотивы маори и звезды Южного Креста

Новозеландский художник и иллюстратор Отис Фриззел также принял за основу традиционный маорийский мотив, но сохранил звезды Южного Креста. Его смелая дизайнерская версия флага базируется на трех основных элементах - небе, земле и море, которые воплощают три основных цвета - зеленый, черный и белый.

"Южный Крест - это первое, что видели путешественники - первые переселенцы, которые прибывали к берегам тихоокеанских островов, - объясняет художник. - Белый цвет - это длинное облако, а также пена на волнах океана. Зеленые изгибы в нижней части флага - это наши горы и волны зеленого океана. Этот дизайн словно говорит: смотрите, вот Новая Зеландия".

"Этот дизайн расставляет все по своим местам. В детстве я постоянно путал флаг Новой Зеландии и Австралии. Мне казалось, что они одинаковые", - добавляет г-н Фриззел.

Изысканная простота

Копирайт изображения Government of Swaziland Image caption Государственный флаг Свазиленда не является образцом простоты

В сентябре в Сиднее пройдет 26-й Международный конгресс вексиллологов - мероприятие, на которое каждые два года собираются ведущие эксперты знаменной символики со всего мира. Председатель сиднейского оргкомитета конференции, Ральф Келли, считает, что флаги - это объекты искусства.

Его личная коллекция включает королевские штандарты немецкого кайзера и персидского шаха, а также флаг Свазиленда (королевство на юго-востоке Африки. - Ред.). По мнению эксперта, национальный флаг Свазиленда является примером неудачного дизайна. "Это просто крик: Африка, но никакого смысла символика этого флага не несет", - говорит он.

"Плохой дизайн государственного флага - это попытка уместить на нем как можно больше деталей. Но на самом деле надо выбрать всего один или несколько важнейших символов страны, которую вы пытаетесь представить, - объясняет специалист. - Главная черта символики - это простота.

Копирайт изображения Getty Image caption За простоту и символичность эксперты считают флаг Канады вершиной дизайнерского искусства

Но ее недостаток в том, что она заставляет отказаться от многих деталей. В конечном итоге вы получите дизайн, который понравится многим, но, конечно, не всем".

Тем не менее, некоторые флаги считаются красивее других. Среди лучших примеров - 11-конечный красный кленовый лист канадского флага. Вексиллологи считают вершиной дизайнерского искусства, потому что он, по выражению Ральфа Келли, "чрезвычайно эффективно воплощает национальную идентичность страны".

Но сам Келли имеет другого фаворита. Это флаг, который развевается над крохотной островной республикой в южной части Тихого океана.

"Мой любимый флаг - это государственный флаг Науру: желтая полоса по центру синего прямоугольника, которая символизирует экватор, и большая 13-конечная звезда, воплощающая исторические кланы Науру. Этот флаг говорит: "Вот то место в мире, где я живу", - делится впечатлениями Ральф Келли.

Характер нации

Копирайт изображения Thinkstock Image caption Государственный флаг Науру - желтая полоса по центру синего прямоугольника, которая символизирует экватор, и большая 13-конечная звезда, воплощающая исторические кланы страны - имеет простой дизайн, который о многом рассказывает

Наиболее популярными символами на конкурсе нового флага в Новой Зеландии стали ветвь папоротника (циатея серебристая), которая является неофициальным символом страны, и киви - птица с длинным клювом, которая не умеет летать.

Десять лет назад архитектор-дизайнер Кайл Локвуд победил на конкурсе дизайна флагов, который проводила местная газета в столице Новой Зеландии Веллингтоне.

Флаг Кайла Локвуда с некоторыми изменениями также принимает участие в конкурсе. Его дизайн представляет яркий красно-сине-белый флаг, с одной стороны которого изображена ветвь серебристого папоротника, а с другой - Южный Крест. Этот кандидат на роль государственного символа имеет своих сторонников среди представителей власти - это, в частности, премьер страны Джон Кей.

"Многим новозеландцам нравится изображение серебристого папоротника в качестве государственного символа. Он был нашим символом по крайней мере с 1880-х. Ее мгновенно узнают - как в самой стране, так и за ее пределами. Многие поколения новозеландцев считают его уникальным национальным символом", - объясняет свое видение флага Кайл Локвуд в беседе с корреспондентом BBC Culture.

"Представить все разнообразие национальной культуры на одном куске ткани - очень сложное дело. Это произведение искусства, но в то же время символ должен объединить всех нас".

Копирайт изображения Kyle Lockwood Image caption За этот вариант новозеландского флага, разработанный Кайлом Локвудом, будет голосовать премьер-министр страны

Флаг, бесспорно, должен воплощать и определять характер нации. Это непростая задача, даже для такой гордой страны, как Новая Зеландия.

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