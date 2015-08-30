9 фильмов сентября, которые не стоит пропускать

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BBC Culture выбрали 9 фильмов, которые стоит посмотреть в сентябре, в частности криминальную мексиканскую драму с Джонни Деппом в роли гангстера, за которую он наконец может получить Оскар.

"Наемница" (Sicario)

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Сюжет фильма разворачивается на мексикано-американской границе - в локациях, напоминающих "Траффик" Стивена Содерберга. Теневая межведомственная группа ФБР во главе с агентом-бунтарем (Джош Бролин) и его таинственным сообщником (Бенисио Дель Торо) вербуют молодую и полную идеалов агента ФБР (Эмили Блант) для жесткой войны с мексиканскими наркобаронами.

Совместная работа канадского режиссера Дени Вильнева ("Враг", "Пленницы") и любимого оператора братьев Коэнов Роджера Дикинса рождает серию напряженных и зрелищных сцен битвы с преступным картелем.

Фильм претендовал на "Золотую пальмовую ветвь" Каннского фестиваля в этом году, а интернет-издание Variety назвало его "Лентой, которая убедительно изобразила сложные характеры героев и подняла серьезные проблемы общества". Фильм выходит в широкий прокат 25 сентября.

"99 домов" (99 Homes)

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Американский режиссер индийского происхождения Рамин Бахрани ("Человек с тележкой", "Прощай, Соло") возвращается в кино с драмой о коррумпированном агенте по недвижимости (Майкл Шеннон), который отбирает у людей дома.

После выселения из дома отец-одиночка начинает работать на сомнительного брокера, надеясь вернуть свой дом. Лента получила в целом положительные рецензии критиков. В частности, Николас Барбер в обзоре для BBC Culture на Венецианском кинофестивале назвал "99 домов" серьезной и тяжелой драмой, которая "заставляет задуматься", а Питер Брэдшоу из The Guardian сказал, что фильм является "эмоционально напряженным и захватывающим".

Лента выйдет в прокат 24 сентября в Нидерландах, 25 сентября в США и 26 сентября в Греции.

"Дипан" (Dheepan)

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Последняя работа французского режиссера Жака Одиара ("И мое сердце замерло", "Ржавчина и кость") несколько неожиданно получила Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля в этом году. Лента рассказывает о судьбе участника террористической организации Тамил-Ислама во время гражданской войны в Шри-Ланке в 1983 году, который после поражения сепаратистов бежит во Францию с фиктивной семьей.

Интересно, что главную роль в фильме исполнил не профессиональный актер, а политический активист из Шри-Ланки и участник боевых событий.

Великолепная операторская работа и трогательная игра актеров добавляют убедительности правдивой истории о жизни иммигрантов в парижских трущобах. Фильм появится в европейском прокате 18 сентября.

"Черная месса" (Black Mass)

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С зачесанными назад волосами и в темных очках, Джонни Депп погружается в роль гангстера и многолетнего информанта ФБР Уайти Балджера. Действие фильма разворачивается в криминальном мире Бостона 1970-х годов.

Балджер - паршивая овца в своей образцовой ирландско-американской семье. Его брат (Бенедикт Камбербэтч) - сенатор штата, а друг детства Джон Коннолли (Джоэл Эдгертон) - агент ФБР. Именно он убеждает Балджера сотрудничать с ФБР против мафии.

Критики на Международном кинофестивале в Торонто сказали, что Джонни Депп - это именно тот актер, "харизма, внешность и диапазон игры которого необходимы для изображения сложной личности Уайти Балджера". Мировая премьера ленты состоится 18 сентября.

"Эверест" (Everest)

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"Это самое опасное место на Земле", - говорит один из персонажей фильма режиссера Балтазара Кормакура, основанном на реальных событиях - катастрофе на Эвересте 1996 года.

Джейк Джилленхол и Джейсон Кларк играют руководителей двух конкурирующих экспедиций, которые встречаются со смертельной стихией - одной из самых ужасных катастроф в истории покорения вершины.

Британские сценаристы Саймон Бофой ("Мужской стриптиз") и Уильям Николсон ("Страна теней") адаптировали пять документальных книг, в частности бестселлер Джона Кракауэра "В разреженном воздухе".

В фильме также снялись Кира Найтли, Робин Райт, Джош Бролин и Эмили Уотсон. "Эверест" появится в IMAX кинотеатрах в 3D после открытия Венецианского кинофестиваля в сентябре.

The Guardian назвал фильм потенциальным претендентом на "Оскар" - по аналогии с "Бердманом", который открывал Венецианский фестиваль прошлого года и впоследствии победил в номинации "Лучший фильм". Лента появится в кинотеатрах 17 сентября в Германии, 18 сентября - в Великобритании и 25 сентября - в США.

"Молодость" (Youth)

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После успеха фильма "Великая красота" оскароносный итальянский режиссер Паоло Соррентино возвращается в кино со своей второй англоязычной лентой (после драмы "Где бы ты ни был").

Звезды Майкл Кейн и Харви Кейтель играют пару престарелых приятелей (один - композитор на пенсии, другой - режиссер), которые разъезжают по роскошным спа-курортам в Альпах. Приключения старых донжуанов сопровождаются характерными для Соррентино панорамными съемками и живописными сценами.

После премьеры фильма в Каннах критики выразили кардинально противоположные мнения. The Guardian написали, что "Молодость" - "банальная и незначительная работа режиссера", в то время как The Independent дал фильму пятизвездочный отзыв и назвал "красивой одой музыке и кино".

Лента появится в кинотеатрах Франции 9, Канады - 11 и Польше - 18 сентября.

"Жертвуя пешкой" (Pawn Sacrifice)

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Фильм сценариста Стивена Найта и режиссера Эдварда Цвика впервые рассказывает на большом экране о событиях Чемпионата мира по шахматам 1972 года. Тоби Магуайр играет американского шахматного гения Бобби Фишера, который вступает в жестокую борьбу со своим заклятым врагом - советским гроссмейстером Борисом Спасским. Роль тренера Фишера исполнил Питер Сарсгаард.

На Международном кинофестивале в Торонто в 2014 году биографическая лента получила смешанные отзывы. Впрочем, по мнению The Hollywood Reporter, фильм характеризует "безупречная операторская работа и убедительная игра актеров".

Премьера фильма состоится 16 сентября во Франции и США, 24 сентября - в Греции и 25 сентября - в Норвегии.

"Жизнь" (Life)

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Это второй фильм нидерландского режиссера Антона Корбэйна, посвященный идолу поп-культуры, после фильма "Контроль" 2007 года о британском музыканте и лидере группы Joy Division Яне Кертисе.

"Жизнь" рассказывает о фотографе-журналиста Деннисе Стоке (Роберт Паттинсон), который получает задание снять перспективного молодого актера Джеймса Дина еще до того, как фильм "К востоку от рая" принесет ему мировую славу.

Роль Джеймса Дина исполняет Дейн ДеХаан, а жесткого директора студии Уорнер Бразерс Джека Уорнера играет сэр Бен Кингсли.

Премьера фильма состоялась на Берлинском кинофестивале в этом году и вызвала неоднозначную реакцию критиков. Том Робби из The Telegraph написал, что "фильм тонко изобразил момент, когда объектив фотокамеры меняет отношения между людьми". Лента выходит в широкий прокат 9 сентября во Франции, 17 - в Италии и 25 - в Великобритании.

"Лесная прогулка" (A Walk in the Woods)

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Фильм режиссера Бари Левинсона ("Человек дождя") - это экранизация популярной в США книги журналиста Билла Брайсона о его путешествии в горах Аппалачи. The Hollywood Reporter назвал фильм "увлекательной старческой версии фильма "Дикая" (Wild)".

Звездный дуэт Роберта Редфорда и Ника Нолти изображает пару стареющих, вечно ссорящихся друзей. Брайсон (Редфорд), который вернулся в США после 20 лет жизни в Великобритании, решает преодолеть знаменитую Аппалачскую тропу, пытаясь таким образом воссоединиться со своей родиной и старым другом.

В США фильм можно увидеть в кинотеатрах со 2 сентября, в Австралии - с 3 сентября, а в Великобритании - с 18 сентября.

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