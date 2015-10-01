Людьми забытые места

Французский фотограф Сильвен Марген исследует историю заброшенных объектов и мест: церквей, кинотеатров, психиатрических больниц.

Шахты Сардинии

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Фотограф подчеркивает, что исследует не просто руины. "Люди покинули эти здания, но их все еще можно исспользовать, - рассказывает он в интервью BBC Culture. - Главное, что это места, в которые гостям вход нежелателен".

Сильвен Марген исследует заброшенные дома и постройки с 1998 года. В этом месяце вышел третий том его фотографий. Этот кадр сделан на заброшенных шахтах Сардинии.

Рудники Монтевеккио были найдены ещё древними римлянами – в горах провинции Медио-Кампидано. В XIX веке эти шахты были процветающим и прибыльным предприятием, известным всей Европе. Потом упал спрос на некоторые металлы, в том числе на цинк, и это вызвало спад производства. В конце XX века шахты Монтевеккио перестали работать и закрылись. - Ред.

Церковь в Желишеве, Польша

Копирайт изображения Sylvain Margaine

"Я фотографирую некогда цветущие места, которые со временем становятся забытыми и заброшенными", - объясняет фотограф. Разрушенные церкви, кинотеатры и больницы, канализационные коллекторы и тоннели метрополитена - это то, что вызывает его любопытство и собрано в его коллекции.

"Я собираю документальные свидетельства об этих местах, фотографируя их и исследуя историю их создания. Меня интересует, почему эти здания имеют именно такую архитектуру".

Сайт фотографа - Forbidden Places ("Запрещенные места") - насчитывает 86 "городских исследований", в частности институт судебной экспертизы в Антверпене и бывший военный госпиталь, в котором Адольф Гитлер лечился после ранения в ногу во время Первой мировой войны. Хотя фотограф преимущественно фиксирует здания, пригодные для использования, на большинстве его фотографий изображены заброшенные места.

На этом снимке - протестантская церковь 18-го века в селе Желишев на юго-западе Польши, которая оставалась заброшенной с конца Второй мировой войны.

Электростанция во Фламандском Брабанте, Бельгия

Копирайт изображения Sylvain Margaine

"Некоторые места остаются в моей памяти, потому что я нашел их сам", - рассказывает автор проекта.

"Это долгий процесс. Сначала я изучаю документальную историю здания, определяю местоположение, пытаюсь получить разрешение, чтобы посетить его, или пытаюсь попасть туда самостоятельно. Когда я открываю эти покинутые всеми места, получаю огромное удовольствие. Я ощущаю себя исследователем, который нашел храм в джунглях, но он здесь - прямо посреди города. Это - открытие в прямом смысле этого слова".

На этом изображении - бельгийская электростанция, работавшая с 1914 до 2012 года.

Психиатрическая клиника во Верчелли, Италия

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Для Сильвен Марген этот проект - нечто большее, чем вид экстремального туризма. "Я делаю это не ради адреналина. Когда мне было 15, конечно, это было частью игры, но сейчас сбор информации о постройках является главной частью проекта".

На этой фотографии изображен актовый зал в бывшей психиатрической клинике в итальянском городе Верчелли. Больницу построили в 1930-е годы, в 1997 году ее закрыли, а в 2013 она стала убежищем для сотен беженцев, спасенных благодаря военно-гуманитарной миссии Mare Nostrum.

Как отмечается в книге "Запрещенные места", "в начале 1950-х методы лечения, которые практиковали в клинике, подверглись острой критике со стороны СМИ. Одним из них была серная терапия: пациенту вводили инъекции с солями серы, чтобы вызвать искусственную лихорадку и таким образом облегчить проявление слабоумия и другие умственные болезни".

"Я ищу места с необыкновенной историей. Иногда приходится немного покопаться, чтобы понять, что произошло и почему это заведение закрыли?"

Целлюлозно-бумажный комбинат Гольцманна в Шварцвальде, Германия

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Для исследований фотограф может воспользоваться несколько неожиданными методами.

"Это не линейный процесс - определенной информации нет ни в библиотеке, ни в газетном архиве, - объясняет он. - Когда я размещаю информацию о новом месте на своем сайте, люди могут высказать свои замечания и комментарии. Неожиданно они находят знакомых - рабочих завода или медсестер, работавших в этой больнице".

На этой фотографии - станок на бумажной фабрике в Шварцвальде. Несмотря на то, что комбинат закрыли в 2008 году, здесь до сих пор функционирует учебный центр.

Вилла уролога Крафта в Бад-Вильдунгене, Германия

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Автора интересуют не только здания, но и люди, которые когда-то жили и работали в этих местах.

"Они создают историю места и являются наиболее ценной частью проекта, - говорит фотограф. - Люди, которые в прошлом работали в этих зданиях, вдыхают в них новую жизнь, они дополняют историю своими воспоминаниями и фотографиями".

На этом изображении - спальня хирурга-уролога Карла Крафта, который в 1931 году открыл клинику на первом этаже своего дома. Жена врача Хильдегарда Крафт жила в доме до 2006 года и была последней из его обитателей.

"Эти заброшенные места время от времени посещают незнакомцы, - рассказывается в книге. - Кто-то уважительно относится к их истории и довольствуется лишь фотографированием. Однако есть такие, которым нравиться передвигать мебель или выносить вещи, принадлежавшие хозяевам. Из дома Крафта, например, исчезла картина французской художницы Леоноры Фини, которую когда-то приобрела Хильдегарда. Сейчас дом скорее напоминает декорации к фильму, чем некогда изысканный дом аристократов".

Тюрьма в Лоосе, Франция

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Фотограф пишет об одном комментарии, который он получил после публикации фото заброшенной тюрьмы в Мельбурне.

"Несколько лет назад одна из посетительниц сайта написала, что ее отец был узником этой тюрьмы, и она ищет о нем информацию, - рассказывает Сильвен Марген. - Вдруг несколько недель назад кто-то спросил ее адрес, утверждая, что женщина является ее сестрой, с которой они никогда на виделись".

Выяснилось, что ее "отец отбывал срок в этой тюрьме и имел нескольких детей от разных жен, которые не знали друг друга. Женщина искала родственников 20 лет, и наконец они нашли друг друга".

На этом изображении - тюрьма в Лоосе возле французского города Лилль - одно из крупнейших мест лишения свободы, использовавшихся нацистами во время оккупации северной Франции.

Психиатрическая лечебница в Раккониджи, Италия

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Места, которые больше всего поразили фотографа, - это заброшенные психиатрические больницы.

"Сумасшедший дом всегда был темой табу - никто на самом деле не знает, что там происходит, - говорит он. - Внутри можно увидеть следы прошлого - палаты с мягкими стенами, смирительные рубашки, электрошок. Вы знаете, что все это существует, но когда видите это своими собственными глазами - понимаете, что это другая реальность".

Эта больница открылась в 1871 году, в 1998 ее закрыли навсегда. Место красноречиво рассказывает о том, что здесь происходило.

"Здания для психиатрических клиник требуют особого архитектурного подхода, что также было частью терапии. Сейчас эти стены - история клиники".

Кинотеатр в Шипке, Болгария

Копирайт изображения Sylvain Margaine

Исследование руин повлияло на взгляды фотографа. "Я четко представляю себе судьбу этих сооружений. Я исследую их, а через неделю там рушится крыша. Менее чем через 10 лет они исчезнут. Это наглядно показывает, что от массивных зданий не останется ничего, если мы не будем о них заботиться".

В этом кинотеатре в Болгарии шли только государственные фильмы. Когда коммунистический режим пал, кинотеатр закрылся.

"Цивилизация кажется очень хрупкой. Мы здесь ненадолго. Жизнь - эфемерна", - говорит Марген.

Сайт фотографа также стал частью истории каждого места. "Мне пишут люди, у которых есть фотографии этих зданий, когда они еще функционировали. Память о здании становится богаче от воспоминаний его свидетелей. Люди провели здесь часть своей жизни - они здесь работали или болели".

На этом фото - койка для шоковой терапии из психиатрической больницы в Раккониджи.

Копирайт изображения Sylvain Margaine

"Я не верю в призраков, но атмосфера этих мест ярко передает жизнь и события, которые здесь происходили. Тюрьмы, в которых томились узники, или больницы, где страдали и умирали больные", - говорит фотограф.

"Видеть следы присутствия людей - невероятный опыт. Рабочие перчатки, оставленные на фабричном станке, униформа медсестры в шкафу, смирительная рубашка в психиатрической больнице. Эти вещи помогают наглядно представить, что здесь происходило. С помощью этих свидетельств я пытаюсь показать, каким было это место до того, как его покинули люди".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.