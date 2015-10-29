Искусство обмана: как заработать на фальшивках

Копирайт изображения Getty Image caption Эту картину американского художника Виллема де Кунинга оценивают в $25-35 млн

Недавно полиция раскрыла еще одну группу фальсификаторов. Джорджина Адам решила исследовать, почему этот многомиллиардный бизнес продолжает расти, а покупатели продолжают верить мошенникам.

В прошлом месяце немецкие и израильские полицейские провели масштабную операцию. Они провели рейды на десятки помещений и арестовали шесть человек в Германии и восемнадцать в Израиле - подозреваемых участников группы фальсификаторов художественных произведений. По данным полиции, эта группа изготовила не менее 400 копий произведений знаменитых русских художников и вывела их на рынок.

Две из этих картин, в частности, продали по баснословной цене в 2 млн евро, через немецкую картинную галерею, которая потом закрылась.

Всего два года назад немецкая полиция раскрыла другую мошенническую группировку, которая уже несколько десятилетий продавала дорогие подделки картин европейских модернистов, таких как Фернан Леже и Жорж Брак. Художник-фальсификатор Вольфганг Белтраччи в настоящее время отбывает шестилетнее заключение за свою преступную деятельность.

Между тем, в США разворачивается масштабный скандал вокруг десятков работ, которые продали через Галерею Ньодлера - одного из старейших арт-дилеров Нью-Йорка.

В прошлом году эта галерея внезапно закрылась, когда ее обвинили в продаже многих фальшивых картин самых дорогих американских художников - Джексона Поллока, Марка Ротко, Виллема де Кунинга и тому подобное. Бывшие клиенты подали в галерею не менее десяти исков, в том числе и один иск на 50 млн долларов; но ее руководители отрицают любые правонарушения.

Копирайт изображения Getty Image caption Марк Ротко "Без названия"

Все эти случаи - лишь верхушка огромного айсберга художественных фальсификаций. По оценке полиции, ежегодно мошенники продают произведений на миллиарды долларов. Проблема становится настолько угрожающей, что в прошлом году Интерпол впервые посвятил ей отдельную конференцию.

Художники-фальсификаторы

Несложно понять, почему фальсификация сейчас на подъеме. Наши современники готовы значительно больше платить за искусство - соответственно, усиливается соблазн на этом обогатиться. К тому же, больше всего взлетели цены именно на искусство ХХ века, которое гораздо легче подделать, чем старых мастеров. Выявить подделку старых картин сегодня не так уж и сложно - помогают технологии датировки и анализа материалов.

Рекордная цена на картину Кандинского - более 20 млн долларов, Гончаровой - более 10 млн, поэтому мошенники могут найти здесь золотую жилу

Что касается древних артефактов, датировать их до сих пор непросто. Все камни старые, поэтому, чтобы определить возраст старинного изделия из камня, необходимо найти на нем следы пигмента или определить прилагаемые к нему механические орудия труда.

В 2006 году художественный мир Великобритании пережил страшное унижение: семья, которая живет в скромном муниципальном доме в городе Болтон на севере Англии, изготовила из гипса статуэтку и продала ее местному музею за 750 000 долларов - под видом египетского шедевра XIV века до н.э. Прежде чем подделку разоблачили, "Амарнскую принцессу" признали аутентичной специалисты Британского музея, ее было продано на аукционе "Кристис", выкупили два государственные фонды, освободили от налогообложения и включили в список ценных достижений, который публикуется важным художественным журналом Burlington Magazine.

Пытаясь убедиться в подлинности изделия, потенциальные покупатели обращают внимание на его происхождение и историю. Мошенники из Болтона тщательно подготовили длинную цепочку сопроводительных документов, тоже фальшивых.

Другие фальсификаторы пользуются благоприятными условиями, которые возникли в результате хаоса от двух мировых войн. В недавнем немецком деле были подделаны работы Натальи Гончаровой и Василия Кандинского.

Копирайт изображения AFP Image caption Выставка работ Василия Кандинского в Мадриде

Легко понять, почему мошенники так стараются. Больше удивляет доверчивость покупателей

Амир Кабири, президент фонда MT Abraham, которому принадлежит много произведений русского авангарда, объясняет: "С 1932 года и до эпохи перестройки произведения авангардистов нельзя было продавать, коллекционировать или демонстрировать на выставках. Все эти пятьдесят лет сопроводительной документации для таких произведений практически не существовало, поэтому фальсификаторы с легкостью подделали эти документы".

С тех пор как пала коммунистическая система, российские покупатели проявляют огромный интерес к тому, чтобы выкупить свое наследие - и имеют на это деньги.

Рекордная цена на картину Кандинского - более 20 млн долларов, Гончаровой - более 10 млн, поэтому мошенники могут найти здесь золотую жилу.

Покупатели, будьте осторожны!

Легко понять, почему мошенники так стараются. Больше удивляет доверчивость покупателей. Вероятно, чаще всего они руководствуются тем же желанием, что и фальсификаторы, сделать выгодную покупку и быстро обогатиться. Иначе говоря, жадностью.

"Мы больше рискуем быть обманутыми именно тогда, когда пытаемся задешево выманить у кого-то шедевры", - писал в 2007 году критик Джеймс Фентон.

Сомнительные произведения часто имеют соблазнительную цену, но вместо того, чтобы воспринять это как сигнал об опасности, люди считают, что им повезло, и достают кошелек. Они не всегда ошибаются: аутентичные произведения, которые иногда и действительно продаются в гаражах или на сельских аукционах, не оценены, как положено.

Вот что говорит Крис Маринелло по организации Art Lost Register - международной базы данных украденных и пропавших художественных произведений: "Покупатели не предпринимают элементарные меры безопасности, прежде чем тратить огромные деньги. Часто они отдают за картину сумму, равнозначную стоимости дома, и даже не заказывают предварительную экспертизу".

Самое печальное, что множество подделок еще не обнаружили

Мечта - другой мощный мотив, нередко заставляющий игнорировать неутешительные доказательства у себя под носом.

Нацистский лидер Герман Геринг очень хотел собрать лучшую в Европе художественную коллекцию; в 1943 году он заплатил круглую сумму в 1,6 млн гульденов (в пересчете на сегодняшние деньги, около 8 млн долларов) за картину знаменитого нидерландского художника Яна Вермеера "Христос и прелюбодейка". Настоящим автором картины оказался пьяница, наркоман и ловкий фальсификатор Меегерен. Хотя картина откровенно фальшивая, - современный человек увидит это невооруженным глазом, - Геринг очень хотел пополнить свою коллекцию Вермеером.

Image caption Женщина с письмом, Ян Вермеер

В случае с болтонской статуэткой, музей, который его приобрел, мечтал расширить коллекцию древнеегипетских ценностей. Все это усугубляется проблемами экспертизы: прежде чем Меегерена разоблачили, многие критики считали его работы шедеврами. Даже сегодня специалисты не всегда едины во мнении.

Например, эксперты аукционного дома "Кристис" до сих пор заявляют, что портрет пышногрудой обнаженной женщины, который этот дом продал в 2005 году российскому олигарху, выполнен художником XIX века Борисом Кустодиевым.

Однако после ожесточенной судебной битвы, где убедительно высказывались обе стороны, суд решил, что "вероятно" это не так. "Кристис" обязали вернуть покупателю деньги, а также выплатить еще 1,5 млн долларов на возмещение судебных издержек.

Впрочем, самое печальное, что множество подделок еще не обнаружили. Вольфганга Белтраччи осудили только за 14 подделок, хотя, по собственному признанию, он нарисовал сотни других копий, о которых не захотел рассказать подробнее.

Как писал когда-то художник Теодор Руссо: "Можно говорить только о плохих подделках, которые уже разоблачены. Хорошие же до сих пор висят на стенах".