Подвинься, Нью-Йорк! Почему Лондон - лучший город в мире

Копирайт изображения Thinkstock

Никогда еще в своей истории Лондон не переживал такой бум в области культуры, архитектуры, искусства и моды, как сегодня, считает главный редактор GQ Дилан Джонс.

Издательский мир заполонили книги, посвященные определенным историческим датам. Несколько лет назад Билл Брайсон написал целую книгу о 1927 годе в Америке. Дэвид Хепуорт опубликовал исследование о 1971-м, считая его кульминацией послевоенной поп-музыки. К печати готовится издание в твердом переплете, посвященное каждому году XX века.

Одному году в истории прошлого века, в частности в истории Лондона, уделяется особенно много внимания. Это - год 1966-й. Ему посвящено исследование 2003 года Шона Леви " На старт! Внимание! Марш! Потрясающий взлет и головокружительное падение свингующего Лондона" (Ready, Steady, Go! The Smashing Rise and Giddy Fall of Swinging London).

А в 2015 году под более прозаичным названием "1966" выходит работа исследователя поп-культуры Джона Сэвэджа. В этой книге автор уверенно заявляет, что 1966 был творческим пиком в истории британской столицы.

Свингующие 60-е были "свингующими" только для пяти сотен счастливчиков

А если вершиной развития культуры, музыки и моды был не 1966-й, тогда это, несомненно, Лондон панк-рока в 1977-м или середине 1990-х, когда городом управляли брит-поп и брит-арт (молодые британские художники).

Впрочем, это совсем не так. Лондон никогда не был таким увлекательным, как сегодня.

В 1960-е британская столица, возможно, и была Меккой для американских туристов и международным символом культурной революции. Это, безусловно, было время "Битлз", "Роллинг стоунз", Карнаби-стрит и Кингс-роуд (самые популярные торговые улицы 60-х), это было время Твигги, "долли-бердз" и богемных ночных клубов наподобие Ad Lib. Впрочем, свингующие 60-е были "свингующими" только для пяти сотен счастливчиков, вхожих в определенные клубы.

На самом деле, все эти периоды в истории британской столицы меркнут на фоне современного Лондона.

Лондон - не только самый большой и динамичный город в мире, он еще никогда не был таким восхитительным.

Лондон не только самый большой и динамичный город в мире, он еще никогда не был таким восхитительным

Конечно, сравнивать культурные столицы мира - дело неблагодарное. Что тяжелее: тонна золота или тонна перьев? К тому же Нью-Йорк, Милан или Париж могут обидеться. И тем не менее сегодня в мире не существует ни одного другого города, который мог бы сравниться с Лондоном.

Копирайт изображения Getty Image caption Шордич - один из самых модных и ярких арт-районов Лондона

Переселение состоятельных жителей города в бедные районы (джентрификация) привело к тому, что рынок недвижимости стал менее доступным, чем когда-либо в истории. Тем не менее финансовая трансформация Лондона сделала его не только экономическим центром Европы, но и превратила в архитектурное и художественное чудо.

В Лондоне сейчас ведется активное строительство, самое активное в мире, исключение составит, возможно, только Китай. И это превращает британскую столицу в настоящий музей архитектурного творчества. Союз денег и искусства способствовал открытию в Лондоне наибольшего количества художественных галерей в мире, а также известной арт-ярмарки Frieze.

В Лондоне сейчас ведется активное строительство, самое активное в мире, исключение составит, возможно, только Китай

И если еще 30 лет назад найти хороший стейк или вкусно поужинать в воскресенье в британской столице было почти невозможно, сегодня Лондон - эпицентр первоклассных ресторанов.

И не смотря на то, что Лондон, возможно, все еще уступает место Парижу и Нью-Йорку в рейтинге Мишлена, "Красный путеводитель" уже давно безнадежно устарел. За кулинарным изыском и гастрономическим пижонством едут в Лондон.

С развитием взаимодействия искусства и коммерции, чему активно способствуют власти города, в Лондоне появились новые районы, например хипстерский Шордитч в Ист-энде или центр cтартапов - Тек Сити. Все это не случайность, а результат развития инфраструктуры, образования и планирования.

Копирайт изображения Getty Image caption Фестиваль кришнаитов

Городское планирование стало более простым с 2000 года, когда в Лондоне появился единый орган городских властей, ранее каждый из 33 округов столицы имел своего мэра. Лондон никогда не получил бы право провести Олимпийские игры в 2012 году, если бы не было единого мэра.

Мир моды - еще один пример культурного бума Лондона. Если раньше статус европейских фэшн-столиц прочно удерживали Париж и Милан, а по другую сторону Атлантики - Нью-Йорк, сейчас самым модным городом в мире является Лондон. Спросите у любого на модных показах, в том числе и на Манхэттене.

Такого разнообразия стилей, как в Лондоне, нет ни в одном другом городе мира

Благодаря титаническим усилиям Британского совета моды лондонские недели моды стали самым ярким событие фэшн-мира. И как глава Лондонской секции модных мужских коллекций могу с уверенностью сказать, что такого разнообразия стилей, как в Лондоне - от уличного до изысканных брендов - нет ни в одном другом городе мира.

Раньше было так. Если молодой талантливый дизайнер заявит о себе в Лондоне, его мгновенно подхватит какая-то из международных модных корпораций, отправит в Париж или Милан, использует его дизайнерский талант, а потом продаст обратно в Лондон. Сегодня молодые дизайнеры остаются в Лондоне, привлекая на показы в британскую столицу остальную часть мира моды.

Еще один вопрос - это мультикультурность нашего города: 37% лондонцев родились за пределами Великобритании, чуть больше, чем в Нью-Йорке (36%). Лондон - это отличный пример успешной иммиграции, которая все больше кажется неотъемлемой чертой города.

Копирайт изображения Getty Image caption Неделя моды в Лондоне

Если вы пройдетесь по улице, где я живу, в районе W2 возле Гайд-парка, вы можете не услышать английской речи на протяжении утра. А если в конце концов вы все же услышите ее, у вас сложится ощущение, что вы попали в прошлое.

Лондон, конечно, не рай на Земле. Он имеет такие же проблемы, как любой современный мегаполис, который растет быстрыми темпами. Экономический разрыв в отдельных частях города, безусловно, станет еще большим, чем в 1980-е, когда монолитные башни из стали и стекла вырастали посреди трущоб Докленда. И это бесспорно вызывает недовольство и вспышки ненависти в самых неожиданных местах.

Впрочем, все проходит, а город продолжает расти. Возможно, когда-то Лондон превратится в город-государство или цитадель. Совсем не для того, чтобы отделить его жителей от остального мира, но для того чтобы остальной мир признал, что Лондон - важнейший город на Земле.

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Culture.