Аллигаторы почти никогда не убивают людей

Копирайт изображения Steve HillebrandUS Fish Wildlife Service

Аллигаторы - опасные хищники, и они действительно иногда нападают на людей, но смертельные случаи очень редки.

15 июня 2016 на берегу озеру в Орландо штата Калифорния аллигатор затянул в воду двухлетнего мальчика. Около 18 часов спустя тело мальчика почти без повреждений обнаружили вблизи места нападения.

Шериф калифорнийского округа Ориндж Джерри Демингз отметил на пресс-конференции, что подобные инциденты в этом районе никогда не случались.

Очевидно, что в каждом водоеме Флориды могут быть аллигаторы

Случившаяся трагедия заставила многих людей задать вопрос, насколько опасны американские аллигаторы, и стоит ли посещать районы, где они живут. Мы решили посоветоваться с экспертами.

В природе существует два вида аллигаторов: маленький китайский, размер которого составляет до 1,5 метров в длину, и американский, который может быть значительно больше.

Мы не знаем точных размеров аллигатора, который напал на мальчика во Флориде. По словам свидетелей, он был 1,2-2 метра в длину. Если это так, это относительно небольшое животное. Крупнейший американский аллигатор был обнаружен в штате Алабама в 2014 году. Длина его тела составила более 4,5 метра.

Американские аллигаторы чрезвычайно распространены во Флориде. После успешной реализации программы по сохранению окружающей среды в штате обитает более одного миллиона животных. Они также находятся в нескольких других штатах, например Луизиане, Миссисипи и Северной Каролине.

Копирайт изображения Robert BurtonUS Fish Wildlife Service Image caption Ежегодно убивают коло 7 000 гладиаторов, нарушающих общественный порядок

Эколог Лукас Нелл из Университета Джорджии в Афинах (США) отмечает, что в каждом водоеме Флориды могут быть аллигаторы.

Тем не менее, нападения животных - большая редкость.

В результате охоты аллигаторы почти исчезли, но сейчас их популяция восстановилась - их очень много.

Обычно аллигаторы боятся людей, говорит ученый. "На них охотились с тех пор, как европейцы приехали в Америку, и они почти исчезли".

Оказывается, что ежегодно на 100 тысяч человек приходится 0,06 нападений

В докладе за 2010 год приводится общее количество нападений аллигаторов на людей за 81 год с 1928 по 2009-й. Смертельных случаев было всего 24, и большинство из них произошло во Флориде.

Из всех зафиксированных летальных случаев было лишь несколько, когда аллигатор действительно "съел" свою жертву. Однако точно неизвестно, "аллигатор сначала напал на жертву, или человек утонул, а затем попала в пасть хищника", - пишет автор отчета Год Лэнгли из Департамента здравоохранения и социального обеспечения Северной Каролины.

За тот же период произошло 567 "опасных столкновений", в результате которых жертвы получили укусы. Около 260 из них нуждались в более серьезном лечении помимо, первой медицинской помощи.

Впрочем, если учесть общее количество жителей США, оказывается, что на 100 тысяч человек ежегодно приходится 0,06 нападений. И это на удивление низкий показатель.

Копирайт изображения US Fish Wildlife Service Image caption Алігатори дуже рідко нападають на людей

Из 23 видов крокодилов только восемь известны неспровоцированными нападениями на людей, отмечают в Группе исследования крокодилов при Международном союзе охраны природы (МСОП). Американские аллигаторы принадлежат к одному из этих агрессивных видов.

Впрочем, МСОП также отмечает, что только 6% нападений американских аллигаторов являются фатальными. По сравнению с 63% нападений нильского крокодила и 25-50% - морского, это совсем не высокий уровень риска.

Аллигаторы часто менее опасны, чем крокодилы, поскольку они более избирательны в выборе своей добычи.

Копирайт изображения Steve HillebrandUS Fish Wildlife Service Image caption Добычей аллигатора преимущественно становятся небольшие животные или рыба

Крокодилы едят все, что движется, в том числе крупных млекопитающих, объясняет Саймон Пуле из Лондонского университета, который сотрудничает со специалистами МСОП.

Аллигаторы обычно охотятся на добычу, которая меньше человека по размеру, и поэтому дети могут стать жертвой хищника. И тем не менее нападения на детей, как свидетельствует отчет 2010 года, составляют лишь 13,1%.

Несмотря на низкий риск, специалисты говорят, что нападения аллигаторов в ближайшее время увеличатся, поскольку увеличивается как народонаселение, так и популяция этих животных. На берегу многих водоемов люди вторгаются в их среду, и поэтому пути этих двух видов живых существ пересекаются.

Специалисты, тем не менее, уверены, что нападение крокодила легко предотвратить, если осознавать риск и придерживаться простых правил.

"Сосуществование с большими опасными хищниками требует от нас понимания их привычек и ответственного поведения в их среде", - предостерегает Саймон Пуле.

"Думаю, что люди не совсем понимают, насколько распространены аллигаторы, - добавляет специалист. - У них сейчас сезон активности, и они могут быть повсюду".

Прочитать оригинал этой статьи на английском языке вы можете на сайте BBC Earth.